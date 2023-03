Valamar investiert 2023 weiter in Ski-Hotspot Obertauern

P R E S S E I N F O Valamar investiert 2023 weiter in Ski-Hotspot Obertauern: Das österreichische Tourismusunternehmen meldet starkes Geschäftsjahr 2022 über dem Vorkrisenniveau

Wien, 14. März 2023: 325 Millionen Euro Umsatz und damit um 11% mehr als im Jahr 2019 verlautbart Valamar Riviera, das führende Tourismusunternehmen in Kroatien, welches sich in österreichischem Mehrheitsbesitz befindet, in seinem aktuell veröffentlichten Jahresfinanzbericht. Mit dem Erreichen des Vorkrisenniveaus ist die vollständige Wiederherstellung des Tourismusgeschäfts gelungen.

Über 2 Millionen Euro Investment plus drittes Hotel in Obertauern

Insgesamt 66 Millionen Euro wurden im Jahr 2022 in von Valamar geführte Standorte investiert, sowohl in Österreich als auch Kroatien. Alleine für die Wintersaison 2022/23 steckte das Unternehmen über 2 Millionen Euro in die Ausstattung des 4-Sterne Valamar Obertauern Hotels, das im Jahr 2018 als erstes Hotel in Österreich unter der Marke „Valamar“ im Ski-Hotspot am Radstädter Tauern erworben wurde. Zu den Highlights gehören ein Indoor- und Outdoor-Pool sowie die Modernisierung der Zimmer und Lobbybar, des Wellnessbereichs und Restaurants.

Erst im Juli 2022 wurde der Erwerb des dritten Hotels in Obertauern finalisiert. Das Valamar Collection Kesselspitze Hotel 5* richtet sich als Teil der Premiummarke „Valamar Collection“ an Gäste, die ein Höchstmaß an Service und Komfort erwarten. Das beliebte Valamar Family Entertainment Programm „Maro“ wurde bereits in der ersten Saison in das Hotelkonzept integriert und die Bereiche für Kinder komplett neu gestaltet.

Bereits 2021 wurde das Portfolio mit dem Erwerb des Marietta Hotels um 120 Zimmer erweitert. Das als „Beatles Hotel“ bekannt gewordene Hotel diente der legendären Popgruppe, die 1965 Teile ihres Spielfilms „Help“ in Obertauern drehte, drei Wochen lang als Unterkunft. Aktuell wird es unter der jungen Lifestyle Marke „PLACES“ neu positioniert und spricht ab Winter 2023 mit frischem Branding die Zielgruppe der trendigen und junggebliebenen Reisenden an.

„Es ist entscheidend, in die Krisenfestigkeit des Tourismussektors zu investieren und dabei einen besonderen Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit zu setzen. Nur so wird der Tourismus ein wichtiger Motor für die Wirtschaft bleiben – egal ob in Österreich oder Kroatien,“ erklärt Franz Lanschützer, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender von Valamar Riviera, die Strategie.

Im Jahr 2022 veröffentlichte Valamar Riviera seine Nachhaltigkeitsstrategie und die ESG-Ziele bis 2025, zu denen auch das Erreichen der CO 2 -Neutralität gehört. Daneben strebt das Unternehmen an, den Großteil seiner Lieferungen von nachhaltigen und lokalen Partnern zu beziehen. Der Fokus liegt auf Familienunternehmen und kleinen Manufakturen. Im selben Jahr würdigte die Financial Times Valamar als einen der führenden europäischen Klimaschützer bei der Reduzierung von Treibhausgasen. Bis 2025 sind 50 Millionen Euro für Investitionen in die verschiedenen Reiseziele als auch soziale Aktivitäten geplant.



Bildmaterial steht Ihnen im Anhang zur Verfügung. Die Fotos dienen nur zur Illustration. Das Projekt unterliegt den Genehmigungen und Masterplänen.

Über Valamar Riviera

Valamar Riviera ist das führende Tourismusunternehmen in Kroatien und befindet sich in österreichischem Mehrheitsbesitz. Es empfängt seine Gäste in 38 Hotels und Resorts sowie 15 Camping-Resorts in bekannten touristischen Destinationen in Istrien, auf den Inseln Krk, Rab und Hvar, in Makarska und Dubrovnik sowie in Obertauern.

Als Trendsetter im Bereich der modernen Ferienhotellerie sind für Valamar Themen wie Nachhaltigkeit, Regionalität und soziale Verantwortung für ein authentisches Urlaubserlebnis von großer Bedeutung. Valamar Riviera wurde im Jahr 2022 aufgrund seiner Vorreiterrolle zum Thema Nachhaltigkeit im Tourismus seitens der Financial Times preisgekrönt.

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Florian

Senior PR Consultant

Lange Gasse 65/16, 1080 Wien

Tel: +43 (0)1 353 24 24

Handy: + 43 (0) 650 3337665

E-Mail: k.florian@chapter4.at