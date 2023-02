NEOS Wahlprogramm – LTW 23

Ein Programm, um das Beste für Salzburg zu erreichen Mit der heutigen Landesmitgliederversammlung hat NEOS Salzburg einen klaren Kurs für die kommende Wahl und die nächsten fünf Jahre festgelegt.

das unter gemeinsamer Abstimmung zu 100% bestätigte Wahlprogramm steht auf dem Fundament der 54 erreichten Ziele in der letzten Legislaturperiode von Andrea Klambauer. Diese 54 Ziele zeigen, dass NEOS ambitioniertes Schaffen in der Politik groß schreibt und sich nicht von unzähligen Hürden kleinkriegen lässt.



“Werden wir das Land das in uns steckt” beschreibt als Motto des Wahlprogramms die Kernbotschaft, welche Chancengleichheit, Klimaschutz, Transparenz und ein lebenswertes Salzburg vorantreiben möchte.

Der Schwerpunkt im Wahlprogramm liegt auf folgenden Kapiteln:

Kluges Salzburg

Junges Salzburg

Gesundes Salzburg

Unternehmerisches Salzburg

Gastfreundliches Salzburg

Nachhaltiges Salzburg

Mobiles Salzburg

Transparentes Salzburg

Lebenswertes Salzburg

Das Programm der NEOS Salzburg wurde bei der Landesmitgliederversammlung am 24.02. von den Mitgliedern mit 100% Zustimmung erfolgreich bestätigt. NEOS Salzburg sieht diese Programmpunkte als Ziele für die kommenden 5 Jahre, um allen Salzburger:innen ein Leben zu ermöglichen, das spürbar besser ist.

“Wir stehen dafür, dass die Menschen eigenverantwortlich und selbstbestimmt ihr Leben in Salzburg gestalten können. Und dafür braucht es Rahmenbedingungen, die nur mit NEOS garantiert umgesetzt werden,” abschließend Klambauer.

Rückfragen & Kontakt:

Nikolaus A. Glaser

NEOS Salzburg

Leitung Kommunikation und Medien

Telefon: +43 664 8878 2463

E-mail: nikolaus.glaser@neos.eu

Website: salzburg.neos.eu