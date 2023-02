Presseinformation: VARIO-BAU Fertighaus GesmbH übernimmt Unternehmensgruppe Hecker

VARIO-BAU Fertighaus GesmbH übernimmt Unternehmensgruppe Hecker Die Geschäfte am Standort Berching werden zukünftig gemeinsam geführt Wiener Neustadt/Berching, 23. Februar 2023. Seit Ende 2022 ist die deutsche Unternehmensgruppe Hecker Teil des österreichischen Fertighausherstellers VARIO-HAUS. Durch die Übernahme wird VARIO-HAUS zukünftig in Deutschland stärker vertreten sein. Weitere Synergiemöglichkeiten werden aktuell evaluiert. Bereits fix ist, dass die bisherigen Besitzer der Hecker-Gruppe im Unternehmen bleiben und es zusammen mit Josef und Daniel Gruber von VARIO-HAUS weiterführen werden. Erste gemeinsame Projekte wurden bereits erfolgreich realisiert.

Neue Ära nach 30-jährigem Bestehen

Am 1. November 2022 haben Johann und Tanja Hecker gemeinsam mit Sohn Tobias Hecker ihre Unternehmensgruppe (Hecker Holzsystembau GmbH, Hecker Holzhausbau GmbH und Hecker Produktion & Haustechnik GmbH) an die österreichische VARIO-BAU Fertighaus GesmbH verkauft. Für die Unternehmensgruppe mit Sitz in Berching im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz wird damit nach 30-jährigem Bestehen eine neue Ära eingeläutet.

Die Hecker Holzsystembau GmbH wird als eigenständiges Unternehmen und als 100%-ige Tochtergesellschaft der VARIO-HAUS Deutschland GmbH fortbestehen. Sämtliche Mitarbeiter- und Ausbildungsverträge bleiben aufrecht.

Gemeinsame Geschäftsführung

Der Produktionsstandort in Berching wird im Rahmen der Übernahme durch VARIO-HAUS weiter ausgebaut. „Wir freuen uns sehr, dass die Familie Hecker dem Unternehmen und dem Holzhausbau vor Ort auch weiterhin treu bleibt“, sagt VARIO-HAUS-Geschäftsführer Ing. Josef Gruber. Tobias Hecker übernimmt zukünftig die Leitung des Produktionsteams und Johann Hecker wird gemeinsam mit den neuen Eigentümern Josef Gruber und Sohn Daniel Gruber die Geschäfte leiten. In den nächsten Wochen werden sämtliche Prozesse gemeinsam analysiert, um Synergien zu heben und gemeinsame Prozesse zu erstellen. „Wir sind glücklich, dass wir die Hecker-Unternehmensgruppe in ein anderes hochspezialisiertes Familienunternehmen im Bereich des ökologischen Holzbaus einbringen konnten“, freut sich auch Johann Hecker über den Zusammenschluss. „Die beiden Unternehmen passen hervorragend zusammen.“ Und zwar so gut, dass bereits jetzt mit Hochdruck an gemeinsamen neuen Projekten gearbeitet wird.

Ausgezeichnete Projekte

Die Hecker-Unternehmensgruppe produziert aktuell rund 12 bis 15 Häuser pro Jahr und ist zusätzlich als Bauträger für die Realisierung von Eigenprojekten aktiv. Außerdem ist sie im Ingenieurholzbau tätig und errichtet Hallen in unterschiedlichen Ausführungen, die bereits mehrfach ausgezeichnet wurden. Ein prominentes und gerade in Fertigstellung befindliches Projekt in diesem Bereich ist die neu errichtete Salzhalle für die Straßenmeisterei Irschenberg, direkt an der Autobahn A8 in Oberbayern.

Eigenleistungen als großer Vorteil

Die 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hecker verfügen über eine hohe Kompetenz und Erfahrung im Holzbau. „Ebenso wie bei VARIO-HAUS wird bei Hecker großen Wert auf Mitarbeiterzufriedenheit, Qualität und Ökologie gelegt“, betont Daniel Gruber, neben seinem Vater ebenfalls Geschäftsführer bei VARIO-HAUS. Als besonders vorteilhaft betrachtet er, dass von der bisherigen Hecker-Gruppe viele Leistungen selbst erbracht werden können. Darunter fallen zum Beispiel Dachdecker- und Spenglerarbeiten, teilweise Fassadenarbeiten sowie einige Innenausbauarbeiten. „Diese Kompetenz ist eine gute Weiterentwicklung für uns und bietet uns mehr Flexibilität in der Realisierung“, so Daniel Gruber. „Die hervorragende Handwerksqualität und -tradition der Hecker-Gruppe stellt gemeinsam mit der Erfahrung in der industriellen und individuellen Vorfertigung von VARIO-HAUS eine gute Basis zur Erfüllung der künftigen Kundenwünsche dar.“

VARIO-HAUS auf Wachstumskurs

Die heutige VARIO-BAU Fertighaus GesmbH wurde 1983 von Josef Gruber gegründet. Sie ist unter anderem seit Jahren in Süddeutschland aktiv. Dort ist sie zuletzt stark gewachsen. Gemeinsam mit der Hecker-Unternehmensgruppe wird sie nun weiter expandieren und viele Leistungen aufgrund der geringeren Distanzen ganz im Sinne der Bauherren noch besser erbringen.

Die VARIO-BAU Fertighaus GesmbH produziert und vertreibt unter der Marke VARIO-HAUS Einfamilienhäuser als Niedrigstenergie- oder Passivhäuser in Holzrahmenbauweise. Derzeit stellt sie etwa 180 Häuser pro Jahr her. Unter der Marke VARIO-BAU werden außerdem Reihenhausanlagen, Bürogebäude, Kindergärten und andere Bauträger-Objekte sowie kommunale Bauten entwickelt und produziert. Das Unternehmen gilt als eines der innovativsten der Branche und hat unter anderem das erste Fertighaus als Passivhaus auf den Markt gebracht. Firmenstandort ist Wiener Neustadt in Niederösterreich. Mit Tochterunternehmen beziehungsweise Vertriebspartnern ist VARIO-HAUS auch im benachbarten Ausland tätig.

Das Team in der VARIO-HAUS-Gruppe umfasst rund 180 Personen. Die Firmengruppe erzielt einen Verkaufsumsatz von rund 40 Millionen Euro.

Weitere Informationen:

Mag. Sonja Warter, MSc, warterPR

sonja@warter-pr.com

0650 / 270 39 29

