Snow Jazz Gastein 2023

„Willkommen zurück“

das Snow Jazz Festival feiert von 16. bis 19. März 2023 sein 20-jähriges Jubiläum und bietet wieder einmal ein vielfältiges Programm für alle Freunde der groovigen Musik. Veranstalter Sepp Grabmaier präsentiert eine bunte Mischung der österreichischen Jazz-Szene mit Musikern wie Christian Wegscheider, dem Trio JazzPÖ oder dem Ensemble Aufmessers Schneide.

Neben den Abendveranstaltungen im Gasteiner Jazzclub "Sägewerk" gibt es auch wieder kostenlose Nachmittags-Konzerte in Hotels und auf der Skihütte. „Wir haben ein abwechslungsreiches Programm mit vielfältigen österreichischen Musikern zusammengestellt, das Jazz in all seinen Facetten zeigt. Vom virtuosen Piano-Solo von Christian Wegscheider bis hin zu den unendlichen Klangwelten von Alpha Trianguli ist für jeden Jazz-Fan etwas dabei“, sagt Sepp Grabmaier, Kurator des Snow Jazz Festivals in Gastein.

Programm

Do, 16.3.

20:15: Christian Wegscheider, Piano Solo, im Sägewerk

22:00: JazzPÖ, Die jazzigste Partei Österreichs, im Sägewerk

Fr, 17.3.

15:00: Lilly Naneen & die Gigolos, Das "andere Après-Ski" Vergnügen, im Hotel BLÜ Hofgastein

20:15: Aufmessers Schneide, Fresh Jazz from Austria, im Sägewerk

Sa, 18.3.

12:00: Das JAZZBÜRO, "Swing 4ever", in der Jungerstube Stubnerkogel

20:15: Keita & Niggli & Brönnimann, Jazz Trance from Africa, im Sägewerk

So, 19.3.

11:00: ALPHA TRIANGULI, Unendliche Klangwelten, im Hotel Miramonte Bad Gastein

Mit JazzPÖ kommt auch eine gehörige Portion Humor gepaart mit kritischen politischen Texten auf die Bühne. Lilly Naneen & die Gigolos bieten nostalgische Melodien aus den 20er und 40er Jahren. Aufmessers Schneide ist ein junges, aufstrebendes Septett aus Österreich, die mit frischem Jazz begeistern. Das 5-köpfige Kollektiv JAZZBÜRO spielt unkonventionellen Crossover, den man als Swing-Groove-Dixie-Funk-Blues bezeichnen könnte. Und Keita & Niggli & Brönnimann werden das Publikum mit Jazz-Trance aus Afrika begeistern.

„Wir sind stolz darauf, eine so vielfältige Gruppe von heimischen Künstlern im Gasteinertal präsentieren zu können und freuen uns auf ein unvergessliches Festival-Erlebnis“, so Franz Naturner, Geschäftsführer der Gasteinertal Tourismus GmbH.

Die Auferstehung des Sägewerks

Wegen Energiekrise und Corona standen die Jazzkonzerte im Gasteinertal kurzfristig vor dem Aus. Dank eines neuen Konzeptes konnte Sepp Grabmeier das "Sägewerk" weiterführen. "Um wirtschaftlich zu arbeiten, brauchen wir Jazzfreunde von außerhalb. Mit den neuen Besucherverträgen, die wie ein langfristiges Jazzabonnement funktionieren, können wir einen gewissen Grundstock an Besuchern garantieren", sagt Sepp Grabmeier.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Interessierte hier: https://www.gastein.com/events/fruehling/snow-jazz/

Rückfragen & Kontakt:

Harald Kohler

Gasteinertal Tourismus GmbH

Presse & PR

Telefon: +43 6432 3393-118

E-mail: presse@gastein.com

Website: www.presse.gastein.com