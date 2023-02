Lehre bei KTM: Tage der offenen Tür in der Lehrwerkstatt

Lehre bei KTM: Tage der offenen Tür in der Lehrwerkstatt Lehre bei Europas führendem Motorradhersteller Bewerbungsfrist für 2023 noch bis 28. Februar Gesucht: 80 qualifizierte Lehrlinge für 20 Berufe im kaufmännischen und technischen Bereich Nächster Termin: 24. Februar 2023

Mattighofen, 20. Februar 2023 – „Motivierte Nachwuchskräfte im Bereich der Metalltechnik mit den Hauptmodulen Maschinenbau und Schweißtechnik sind gefragter denn je. Es freut uns daher besonders, dass sich so viele Interessierte direkt vor Ort ein Bild davon gemacht haben, was sie als Lehrling bei KTM erwartet“, freute sich Cornelia Nelleskamp, Leiterin der Lehrlingsausbildung bei der KTM AG, über den großen Zustrom beim ersten Tag der offenen Tür am 17. Februar 2023. Besonderes Highlight war der Besuch samt Autogramm-Stunde von KTM-Enduro-Star Manuel Lettenbichler. Das Lehrlings-Recruiting läuft bis Ende Februar auf Hochtouren, eine weitere Chance, sich persönlich zu informieren gibt es noch am 24. Februar. „Wir laden alle, die ihre Erfolgsgeschichte selbst in die Hand nehmen möchten, ein, uns am Tag der offenen Tür in unserer topmodernen Lehrwerkstatt zu besuchen“, so Nelleskamp.

Abwechlsungsreiches Stationen-Programm mit Quizduell und MotoGP Simulator

Von Lehrlingen und Ausbildenden persönlich begrüßt, konnten sich die Besucher:innen direkt in der Lehrwerkstatt an einzelnen Infopoints detailliert über die Lehrlingsausbildung bei KTM informieren. Neben technischen Stationen luden eine Fotobox, ein Schweißsimulator und nach fünf weiteren absolvierten Stationen als besondere Attraktion der MotoGP-Simulator die Interessierten zum Ausprobieren ein. Die Absolvent:innen des Quizduells durften sich außerdem über attraktive Preise freuen.

Ausstattung und Unterstützung schaffen beste Voraussetzungen

Lehrlingsseminare, Office-Schulungen, Ausbilder-Workshops, Grundlehrgänge und Intensivierungskurse in der Lehrwerkstatt bereiten die Lehrlinge optimal auf den Einsatz direkt im Betriebsumfeld vor. „Dazu werden sie zu Beginn der Lehre mit Smartphone und Laptop ausgestattet, und wer die erste Lehrabschlussprüfung mit gutem oder ausgezeichnetem Erfolg abschließt, darf sich sogar über ein eigenes Motorrad freuen“, betont Nelleskamp. Und damit nicht nur junge Menschen aus der Region eine Lehre bei KTM in Erwägung ziehen können, werden kostenlose Unterkünfte mit pädagogischer Betreuung angeboten. „Nach Abschluss der Ausbildung bieten wir unseren engagierten Lehrlingen eine Übernahmegarantie.“

Lehrwerkstatt: Modernste Ausbildungs-Infrastruktur auf 3.000 m2

Die Erfolgsgeschichte der KTM AG basiert auf einem stabilen Fundament, das die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bilden. „Wir begegnen den Herausforderungen am Arbeitsmarkt, indem wir selbst unsere Fachkräfte ausbilden“, erklärt Nelleskamp. Mit der Lehre legen die jungen Menschen den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere und sichern zudem als Fachkraft die Zukunft des Unternehmens. Dafür hat die KTM AG 2,5 Mio. Euro in die Ausstattung einer 3.000 m2 großen Lehrwerkstatt investiert, die als offenes Arbeitsfeld dient. Mit topmodernem IT Equipment und Wissenstransfer via e-learning wird der bei KTM gelebte „new way of work“ unterstützt.

Nächster Termin: 24. Februar

„Im direkten Austausch mit Lehrlingen und Ausbildenden gab und gibt es am Tag der offenen Tür viel Interessantes über die Lehre bei KTM zu erfahren. Unser Ziel ist es, damit vielen jungen Menschen einen spannenden Ausbildungsweg aufzuzeigen. Wir freuen uns, wenn noch viele Interessierte die Möglichkeit wahrnehmen, uns am 24. Februar vor Ort zu besuchen, damit wir bis zum 28. Februar noch jede Menge vielversprechende Bewerbungen erhalten“, so Nelleskamp abschließend.

Die KTM AG, ein Unternehmen der PIERER Mobility AG, ist Europas führender Hersteller für motorisierte Zweiräder. Mit seinen Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und GASGAS zählt das Unternehmen zu den Technologie- und Marktführern in Europa, besonders im Premium-Motorradsegment. Zusätzlich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor umfasst die Produktpalette Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben, was KTM AG auch zu einem Pionier in der Branche der Zweiräder mit Elektromotor macht.



Iris Perz, Head of Corporate Communication

+43 (0)7742 / 6000

media.KTMAG@ktm.com