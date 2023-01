Sabine Steiner ist Mitglied der Geschäftsführung bei Talentor International

Wien, 31.01.2023. Die studierte Handelswissenschafterin verstärkt seit 1.1.2023 die Geschäftsführung von Talentor International GmbH. In der neuen Rolle widmet sich Sabine Steiner verstärkt der strategischen Weiterentwicklung des internationalen Netzwerks zur Suche und Auswahl von Führungskräften.

Unbekanntes Terrain betritt Sabine Steiner (52) damit keineswegs. Die gebürtige Oberösterreicherin ist seit 2000 in der Recruiting-Branche tätig und Co-Founderin von epunkt, dem Mutterunternehmen von Talentor. Nach der Übernahme von Talentor durch epunkt im Jahr 2013 hat sie maßgeblich daran mitgewirkt, das Netzwerk neu zu entwickeln. Anfangs noch mit einem Bein bei epunkt, wo sie als Marketingleiterin die Offline- wie Online-Marketing-Agenden vorantrieb. Im Mai 2017 übernahm sie schließlich die Rolle des COO bei Talentor International.

Mit mehr als 30 Partnerunternehmen in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika zählt das Talentor International Netzwerk zu den weltweiten Top 40 Executive Search Netzwerken. Schwerpunkt in der neuen Aufgabe ist die Weiterentwicklung des Netzwerks in Quantität und Qualität, um die internationale Suche für Leadership Positionen auszubauen. An Sabine Steiners Seite ist dabei ihr langjähriger Kollege Michael Sarsteiner, CEO von Talentor International.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Eva Helfrich

epunkt GmbH/Talentor International

Content Management & PR

Telefon: +43 732 61 12 21-264

E-mail: eva.helfrich@epunkt.com

Website: https://www.epunkt.com/