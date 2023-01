Innovative Partnerschaft von Austrian Standards und dem Fachverband Ingenieurbüros wird weiter ausgebaut

Innovative Partnerschaft von Austrian Standards und dem Fachverband Ingenieurbüros wird weiter ausgebaut Austrian Standards und der Fachverband Ingenieurbüros weiten ihre Partnerschaft in den kommenden fünf Jahren weiter aus. Mit „meinNormenPaket“ steht eine innovative Branchenlösung zur Verfügung, die einen einfachen, individuellen und kostengünstigen Zugang zu aktuellen ÖNORM-Standards (ÖNORM, ÖNORM EN, ÖNORM ISO und ONR) sowie zu OVE-Standards des Österreichischen Verbands für Elektrotechnik ermöglicht. Der Service soll zukünftig auch in anderen Branchen etabliert werden – mit dem Ziel, die Standardisierung weiter voranzubringen und Innovation zu fördern.

Anlässlich der Unterzeichnung des Kooperationsvertrags betont Dr. Valerie Höllinger, CEO bei Austrian Standards, die wirtschaftliche Bedeutung von Standards: „Die zunehmende Komplexität in der Arbeitswelt durch den Einsatz neuer Technologien, Prozesse oder Formen der Zusammenarbeit erfordert innovative Lösungen. Hier leisten Standards einen wichtigen Beitrag. Sie stehen für Qualität, sorgen für Sicherheit und schaffen Vertrauen. Als Motor für Innovation eröffnen sie österreichischen Unternehmen aller Branchen den Zugang sowohl zu neuen als auch internationalen Märkten.“

Ingenieurbüros setzen auf Standards

Mit ihrer hochspezialisierten Tätigkeit in nahezu allen technischen und naturwissenschaftlichen Bereichen sind die mehr als 6.600 österreichweit tätigen Ingenieurbüros ein wichtiger Erfolgsfaktor der heimischen Wirtschaft. Ihre Expertise ist von der Elektro- und Installationstechnik bis zur Kulturtechnik und Wasserwirtschaft, vom Maschinen- und Stahlbau bis zur Technischen Chemie, von der Innenarchitektur bis zur Raumplanung und Raumordnung, von der Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur bis zum Vermessungswesen gefragt. In all diesen Bereichen tragen Standards wesentlich dazu bei, dass die Ingenieur:innen ihre Arbeit effektiver und effizienter gestalten können und die von ihnen entwickelten Lösungen für alle Beteiligten nutzbar und nachvollziehbar sind.

Einfacher Zugriff auf branchenbezogene Standards

Seit Jänner 2023 hat der Fachverband Ingenieurbüros eine Vollabdeckung bei „meinNormenPaket“. Das bedeutet, dass bundesweit allen aktiven Ingenieurbüros dieser Service zur Verfügung steht. Auf Basis des neuen Kooperationsvertrags können nun die über diesen Onlineservice bezogenen Standards erstmals betriebsintern geteilt und vervielfältigt werden. Dadurch ist auch die rechtskonforme Anwendung von Standards sichergestellt. „Unsere Mitglieder erhalten einen individuellen Zugang zu Normen und Entwürfen des österreichischen Normenwerks wie ÖNORMEN, ONRs und OVE-Normen sowie umfassende Update-Dienstleistungen. Aus diesem Portfolio können sie sich frei wählbar 20 bzw. 320 Standards bei individueller Erweiterung zusammenstellen. Ergänzt wird das Angebot um branchenbezogene Vorschläge, die eine einfache Navigation ermöglichen. Die automatische Aktualisierung der Standards gewährleistet, dass unsere Mitglieder immer up-to-date sind“, zeigt sich Fachverbandsobmann TechnR DI Dr. Rainer Gagstädter von der innovativen Lösung überzeugt.

Ausweitung auf weitere Branchen

Die Lösung für KMU „meinNormenPaket“ kann flexibel und entlang unterschiedlicher Anforderungen und Vorgaben verschiedener Branchen innerhalb gesetzlicher Interessensvertretungen eingesetzt werden. Zur breiten Palette weiterer Leistungen von Austrian Standards gehören etwa die laufende Überprüfung der Gültigkeit und Aktualität der Standards, Auftragspublikationen durch den Austrian Standards eigenen Verlag, begleitende Seminarveranstaltungen sowie Zertifizierungen.

Über Austrian Standards

Austrian Standards ist die österreichische Organisation für Standardisierung & Innovation und Teil eines internationalen Netzwerks in 167 Ländern. Wesentliches Ziel: dabei zu unterstützen, Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen zu finden, mehr Innovationen zu ermöglichen und die Wettbewerbs- und Exportfähigkeit der österreichischen und europäischen Wirtschaft zu steigern. Entwickelt werden Standards von Fachleuten aus der Praxis in europäischer & internationaler Kooperation. Allein in Österreich sind dies mehr als 4.450 Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Organisationen, Disziplinen und Branchen (Wirtschaft, Forschung, Verwaltung und NGOs). Austrian Standards vernetzt diese Expertinnen und Experten und bietet durch die Mitgliedschaft bei internationalen Standardisierungs-Organisationen wie ISO, CEN und ETSI Zugang zu einem weltweiten Netzwerk. Mit seinen digitalen Lösungen bietet Austrian Standards auch einen einfachen Zugang zu Standards aus aller Welt. Fachbücher, Kongresse und Seminare unterstützen die praktische Anwendung; Zertifizierungen bestätigen die Übereinstimmung mit Standards. Austrian Standards hat rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vereint 12 Nationalitäten und spricht 20 Sprachen.

Über Fachverband Ingenieurbüros

Der Fachverband Ingenieurbüros ist die gesetzliche Interessenvertretung aller Beratenden Ingenieure Österreichs und eine Fachorganisation der WKÖ. Der Fachverband Ingenieurbüros vertritt die Interessen seiner Mitglieder gegenüber dem Gesetzgeber auf nationaler und europäischer Ebene, gegenüber der Verwaltung, dem Öffentlichen Auftraggeber sowie im Normenwesen und versucht, bestmögliche Rahmenbedingungen für den Berufsstand zu schaffen.

Über die Austrian Consultants Association (ACA) - den Dachverband der Ingenieurbüros der WKÖ und der IngenieurkonsulentInnen der ZiviltechnikerInnen - ist der Fachverband Mitglied bei der European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA) und bei der International Federation of Consulting Engineers (FIDIC).

