Art on Snow 4.–10.2.2023

Eine Reise durch Raum und Zeit

das diesjährige Kunstfestival Art on Snow steht unter dem Motto „Zeitreise“. Es ist dies bereits das 11. Mal, dass die Veranstaltung in Gastein einzieht. Von 4. bis 10 Februar rücken Schnee- und Eisskulpturen ferner Welten, vergangener Zivilisationen und futuristischer Gebäude in greifbare Nähe.

Eine große Besonderheit an dem kostenlosen Kunstfestival ist, dass die Besucher bereits bei der Erschaffung der Skulpturen mit dabei sein können. Maler, Bildhauer und Steinmetze hauchen den Eisblöcken und dem kompakten Schnee Leben ein und lassen ihre individuelle Perspektive einfließen. Die Kunstwerke sind in allen Gasteiner Skigebieten verteilt. Winterwanderer, Skifahrer und andere Besucher können bei Aktivitäten an der frischen Luft eindrucksvolle Motive entdecken. Ein inspirierendes winterliches Freiluft-Atelier wartet auf die Gäste.

Aufgrund der Witterung und der Naturmaterialien Schnee und Eis sind die Kunstwerke der Art on Snow ständig in Veränderung. „Diese vergängliche Kunst bringt Jahr für Jahr einen besonderen Zauber auf die Berge des Gasteinertales. Es ist überaus erfreulich, dass wir unseren kunst- und kulturaffinen Gästen mit dieser Veranstaltung einen jährlichen Fixpunkt im Veranstaltungskalender bieten können“, sagt Franz Naturner, Geschäftsführer der Gasteinertal Tourismus GmbH.

Programm Art on Snow

Von 4. bis 10. Februar werden das Fulseck, die Schlossalm, das Angertal, der Stubnerkogel und der Talschluss in Sportgastein zum Schauplatz einzigartiger frostiger Kunstwerke. „Wir führen die Gäste in diesem Jahr zurück in die Kreidezeit zu den Dinosauriern, ins Kolosseum des alten Roms oder zur Mondlandung. Die Besucher können sich auf eine spannende Entdeckungsreise freuen“, sagt Josef Gruber, Kurator der Art on Snow Gastein.

Die ersten Skulpturen werden für Besucher bereits am 4. Februar fertiggestellt sein, so wie „Eine Hommage an Dali“, eine vielschichtige Skulptur von Manfred Höhenwarter am Stubnerkogel. Gleich mehrere Kunstwerke von Salvador Dali finden sich hier im Schnee vereint. Die „Drei-Waller-Kapelle“ am Stubnerkogel wird ebenfalls bereits zum Start in voller Pracht zu bewundern sein. Diese traditionsreiche Kapelle von Johann Gold, die bereits Schauplatz einer spontanen Hochzeit war, darf natürlich auch in diesem Jahr nicht fehlen.

Die Eröffnungsfeier findet am am Sonntag, den 5.2.2023 um 11.00 Uhr in Sportgastein statt. Für eiskalte Skulpturen, heiße Getränke und Live Musik von Max Steinbauer ist gesorgt. Als Interviewpartner stehen Kurator Josef Gruber sowie der Künstler Klaus Grunenberg, der am 4.2. den Astronauten schnitzt, bereit. Darüber hinaus stehen noch weitere Künstler als Interviewpartner zur Verfügung. Bitte um Anmeldung unter presse@gastein.com

In Dorfgastein verlieren sich Besucher gleich zu Beginn der Art on Snow im „Zeitstrudel“ (Baubeginn 4.2). Die Schneeskulptur wird von Daniel Rauch an der Talstation Fulseck gebaut. Ein weiteres beeindruckendes Kunstwerk des Künstlers zeigt eine Person in drei verschiedenen Dimensionen, in Bau ab 6.2. auf der Grabneralm.

Ebenfalls pünktlich zum Start der Art on Snow am 4.2. beginnen Günther Kreuzer und Robert Söllner mit dem Bau des Kolosseums mit all seinen detailreichen Bögen und Säulen auf der Bergstation Angertal-Kaserebenbahn.

Einen Dinosaurierfund gibt es auf der Schlossalm zu bewundern. Klaus Grunenberg errichtet den furchteinflößenden Fleischfresser Tyrannosaurus Rex am 6. und 7.2.

Am 8. und 9.2. entsteht die Skulptur „Der letzte gemeinsame Vorfahre“ von Daniel Rauch an der Gipfelstation des Weitmoserlifts. Auch bei der Talstation im Angertal gibt es beeindruckende Kunstwerke zu entdecken: ein Ammonit aus Schnee (von den Schnitzkidz) und ein Auto aus Schnee in Echtgröße (von Klaus Grunenberg) werden mit all ihren Details am 8. und 9.2. errichtet.

Das detaillierte Programm finden Sie im Anhang.

Weitere Informationen zum beliebten Eiskunstfestival Art on Snow finden Sie online unter www.gastein.com/events/winter/art-on-snow/

Rückfragen & Kontakt:

Harald Kohler

Gasteinertal Tourismus GmbH

Presse & PR

Telefon: +43 6432 3393-118

E-mail: presse@gastein.com

Website: www.presse.gastein.com