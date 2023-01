Jetzt neu: BioBienenApfel-Naturkosmetik bei dm

Zertifizierte Naturkosmetik vom BioBienenApfel: Die pure Pflege für Haut und Haar – auch für Kinder

Der BioBienenApfel (BBA) ist ein Umwelt- und Gesellschaftsprojekt, das auf der einen Seite neuen Lebensraum für Bienen schafft und auf der anderen Seite ein verantwortungsbewusstes Leben im Einklang mit der Natur fördert. Um die Nachhaltigkeit auch ins Badezimmer zu bringen, wurde jetzt eine eigene, neue Kosmetik-Serie entwickelt, die nach dem strengen internationalen NATRUE-Label zertifiziert ist. Die vorerst 5 Produkte – Shampoo, Duschgel und Zahncreme sowie Schaumbad bzw. Haar- und Duschgel speziell für Kinder – sind ab sofort in rund 340 dm-Filialen in ganz Österreich erhältlich.

***

Mit den zertifizierten Naturprodukten setzt das Umwelt- und Gesellschaftsprojekt BBA bei Österreichs größtem Drogeriemarkt-Unternehmen dm den nächsten Schritt in Richtung einer ganzheitlichen Nutzung des Apfels. Für die Textur der neuen Kosmetiklinie wird das Fruchtfleisch heimischer Bio-Äpfel zu Granulat verarbeitet. In Zusammenarbeit mit einem führenden heimischen Produzenten für Naturkosmetik entsteht eine nachhaltige Produktlinie aus dem Besten, was die Kraft des Apfels für einen gepflegten Körper zu bieten hat. Auf Tierversuche wird im gesamten Produktionsprozess natürlich verzichtet, die Verpackungen bestehen zu 80 Prozent aus Recycling-Material.

Zum Start der neuen BioBienenApfel Kosmetik-Linie sind folgende Produkte bei dm gelistet:

Shampoo "Apfel & Birke" – mit wertvollem Honig

Duschgel "Frischer Apfel" – mit wertvollem Honig

Zahncreme "Apfel & Minze" – ohne Fluorid

Kinder Schaumbad "Apfel & Erdbeere "– mit wertvollem Honig

Kinder Haar- und Duschgel "Apfel & Heidelbeere" – mit wertvollem Honig

Übrigens: Mit dem Kauf von Produkten aus der neuen Kosmetik-Linie tut man nicht nur seinem Körper Gutes, sondern unterstützt auch den BioBienenApfel. Denn die Einnahmen fließen zu einem Großteil in das Umwelt- und Gesellschaftsprojekt BBA, um damit auch in Zukunft Maßnahmen und Aktionen finanzieren zu können.

Manfred Hohensinner ist Initiator des Umwelt- und Gesellschaftsprojekts BBA und Eigentümer von Frutura, Produzent und größter Vermarkter von Obst und Gemüse in Österreich: "Der BioBienenApfel steht für den Genuss mit gutem Gewissen und jetzt auch für eine Pflege mit gutem Gewissen. Die Basis unserer neue Kosmetik-Linie sind Äpfel, die nachhaltig in der Region gewachsen sind. Weil wir für unsere Pflegeprodukte optisch nicht einwandfreie, aber qualitativ hochwertige Äpfel verwenden, arbeiten wir hier zu 100% im Sinne eines sorgsamen Umgangs mit den Ressourcen der Natur und somit des Kreislaufdenkens."

Hintergrund-Info:

Bereits jetzt sind im Rahmen des Umwelt- und Gesellschaftsprojekts frische, heimische Bio-Äpfel und Bio-Apfel-Wedges bzw. Bio-Apfel-Chips als Super-Snack im Handel verfügbar. Das NATRUE-Label ist ein zuverlässiger, überprüfbarer und internationaler Standard für echte Natur- und Biokosmetik, dessen Zertifizierung aktuell nur rund 6.400 Produkte weltweit tragen dürfen.

Rückfragen und Kontakt:

Dr. Philipp Berkessy

+43 3334 41800 - 161

p.berkessy@frutura.com

www.biobienenapfel.com

www.frutura.com

#BEEthechange

Rückfragen & Kontakt:

Frutura Obst & Gemüse Kompetenz­zentrum GmbH . Fruturastraße 1 . 8224 Hartl, Österreich

Telefon: +43 (0) 3334 41800 . Fax: +43 (0) 3334 41800-4 . E-Mail: office@frutura.com . frutura.com