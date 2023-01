Österreichische Parkinson Gesellschaft: Wichtige Veranstaltungstermine 2023 - Aktuelle Trends und Themen zu „Wird Parkinson heilbar“?

Morbus Parkinson wird als die weltweit am stärksten zunehmende neurologische Erkrankung gesehen. 2018 wies deshalb eine Gruppe von renommierten Parkinson-Experten auf die Entwicklung einer „Parkinson-Pandemie“ hin. Hauptgrund dafür ist die allgemein steigende Lebenserwartung, aber auch Umweltfaktoren, wie beispielsweise der Anteil an Pestiziden und Schwermetallen in industriellen und landwirtschaftlichen Produkten spielen eine wesentliche Rolle.

Vorankündigung Termine und Themen 2023 – Aktuelles zu Krankheit, Diagnose und Therapie

11. April 2023: Weltparkinson-Tag und wissenschaftliches Symposium

Der Geburtstag von James Parkinson, dem Erstbeschreiber der Erkrankung, ist seit vielen Jahren Weltparkinson-Tag. Die ÖPG nimmt dies zum Anlass, Öffentlichkeit und Betroffene über neue Entwicklungen im Bereich der Epidemiologie, Diagnostik und Therapie des Morbus Parkinson sowie über neue Medikamente und aktuelle Forschungsergebnisse zu informieren. Aktuell zum Anlass findet am Nachmittag des 11. Aprils auch das wissenschaftliche Symposium „Von James Parkinson zur Präzisions-Medizin“ in der Gesellschaft der Ärzte in Wien statt. Journalist*innen sind zur Teilnahme eingeladen.

20. bis 22. September 2023: Jahrestagung der ÖPG

Im Rahmen dieser wissenschaftlichen Fachtagung für medizinisches Personal werden aktuelle Forschungsergebnisse aus dem Bereich Morbus Parkinson und Bewegungsstörungen präsentiert. Unmittelbar vor der Tagung stehen Expert*innen der ÖPG für journalistische Fachgespräche und Interviews zur Verfügung.

29. November 2023: Welttag für Bewegungsstörungen

Am Geburtstag von Jean-Martin Charcot, einem der Gründerväter der modernen Neurologie, der Mitte des 19. Jahrhunderts die erste wirksame Parkinson-Therapie in der westlichen Welt eingeführt hat, fand auf Initiative der International Society of Parkinson’s Disease and Movement Disordes (MDS) 2022 erstmals der World Movement Disorders Day statt.

2023 will auch die ÖPG diesen World Movement Disorders Day zum Anlass nehmen und umfassend über Bewegungsstörungen informieren. Neben dem Morbus Parkinson gibt es eine Reihe von leider weniger gut behandelbaren Parkinson-Syndromen und zahlreiche Bewegungsstörungen, bei denen Überbewegungen dominieren. Zu letzteren zählen eine Reihe von Tremor-Störungen, Dystonien und choreatische Störungen, die zum Teil genetisch bedingt sind. Viele dieser Erkrankungen treten selten auf, gehören also zu den „Waisenkindern“ der Medizin („orphan diseases“), die besondere Beachtung verdienen. Für einige dieser Erkrankungen gibt es interessante neue Therapieansätze, über die berichtet werden wird. Expert*innen der ÖPG stehen für Interviews zur Verfügung.

