SZABO-SCANDIC finanziert Fortbildungsfonds der biomed austria mit. 2.500 Euro mehr Förderung für Fortbildung Biomedizinischer Analytiker:innen

SZABO-SCANDIC finanziert Fortbildungsfonds der biomed austria mit 2.500 Euro mehr Förderung für verpflichtende Fortbildung Biomedizinischer Analytiker:innen Biomedizinische Analytiker:innen sind in Österreich nicht nur gesetzlich zur Fortbildung verpflichtet. Die biomed austria als Berufsverband der Biomedizinischen Analytiker:innen empfiehlt darüber hinaus eine freiwillige Fortbildung. Zur Förderung der Weiterbildung bietet der Berufsverband einen Fortbildungsfonds an, den Medizinproduktespezialist SZABO-SCANDIC jetzt für das Jahr 2023 um 2.500 Euro aufgestockt hat.

Biomedizinische Analytiker:innen in Österreich müssen innerhalb von fünf Jahren 60 Stunden Fortbildung nachweisen. Der Branchenverband biomed austria bietet dazu zwei Zertifikate, mit denen die Fortbildungen belegt werden können: Das MTD-CPD-Zertifikat für die gesetzlichen Mindestanforderungen und das MTD-CPD Zertifikat PLUS, für das freiwillige Fortbildungen im Ausmaß von 120 Stunden in fünf Jahren oder 24 Stunden pro Jahr absolviert werden müssen. Schließlich leistet diese Berufsgruppe in der klinischen Labordiagnostik und bei funktionsdiagnostischen Untersuchungsverfahren einen wichtigen Beitrag für alle Bereiche der Gesundheitsversorgung von der klinischen Human- und Veterinärmedizin bis zur wissenschaftlichen Forschung in Universitäten und in der Pharmaindustrie. „Wir freuen uns daher sehr, dass wir SZABO-SCANDIC als Partner und finanziellen Unterstützer für unseren Fortbildungsfonds gewinnen konnten. Damit können wir die berufliche Weiterbildung noch stärker auch finanziell unterstützen“, sagt Sylvia Handler, Präsidentin von biomed austria. SZABO-SCANDIC stockt den Fonds für das Jahr 2023 um 2.500 Euro auf. Insgesamt stehen für das nächste Jahr somit 3.500 Euro zur Ausschüttung bereit. Günter Schleinzer, Verkaufsleiter bei SZABO-SCANDIC betont: „Wir bei SZABO-SCANDIC arbeiten sehr eng mit Biomedizinischen Analytiker:innen zusammen, liefern Produkte für die Diagnostik, Forschung und Laborausstattung und wissen um die Herausforderungen des Berufs. So haben wir in den letzten Jahren gemeinsam mit biomed austria einen Research Afternoon zu aktuellen Trends in der Wissenschaft veranstaltet. Mit dem Fortbildungsfonds unterstützen wir 2023 die individuelle Weiterbildung und fördern damit die Qualität in der Labordiagnostik.“

Unterstützung durch Fortbildungsfond und -programm

Einreichen können alle biomed austria Mitglieder, die Förderung beträgt bis zu 50% der Fortbildungskosten und maximal 200 Euro pro Antrag. Darüber hinaus bietet der österreichische Berufsverband im eigenen Fortbildungsprogramm eine Ermäßigung für Mitglieder für alle 60 Fortbildungen im Jahr 2023 an.

SZABO-SCANDIC fördert Aus- und Weiterbildung

SZABO-SCANDIC ist als Medizinproduktehändler Zulieferer und Partner für Medizin, Forschung und Entwicklung und weiß, wie rasant die technische und wissenschaftliche Entwicklung in diesen Gebieten voranschreitet. Mit dem Immunis Sponsorship for Young Science fördert SZABO-SCANDIC bereits vier Jungforscher:innen bei ihren Dissertationen in den Bereichen Immunologie, Allergologie oder Vakzinologie. Mit der Aufstockung des Fortbildungsfonds setzt das Unternehmen nun ein weiteres Zeichen für Aus- und Weiterbildung im Life Science Bereich.

Über SZABO-SCANDIC

Die SZABO-SCANDIC HandelsgmbH in Wien ist einer der führenden österreichischen Handels- und Dienst-leistungspartner für Medizin- und Laborprodukte. 1963 vom Chemiker DI Zoltan Szabo gegründet, hat SZABO-SCANDIC das Angebot für Wissenschaft, Forschung und Industrie stetig ausgebaut. Heute umfasst das Sortiment rund 1,7 Millionen Produkte, die alle von hoher Qualität und rasch lieferbar sind: von Diagnostikkits und Schnelltests für Infektionskrankheiten wie Covid-19, Clostridien, Hepatitis, Grippe, RSV, o.ä. und Autoimmunerkrankungen über Zellkulturmaterialien und Antikörper bis hin zu Forschungsprodukten und Biochemikalien sowie Laborgeräten. SZABO-SCANDIC arbeitet mit innovativen Herstellern aus dem EU-Raum und der ganzen Welt zusammen und steht mit ausgewählten Partnern in langjährigen Geschäftsbeziehungen. SZABO-SCANDIC steht für Qualität, Service und Termintreue. Besonders stolz ist das Unternehmen darauf, auch schwer oder gar nicht in Europa erhältliche Produkte zu finden und beschaffen zu können. www.szabo-scandic.com

