ÖSV-Team will Heimvorteil nützen

Snowboard Weltcup Bad Gastein

die Piste ist rennfertig, das Flutlicht erstrahlt die Bucheben und der Weltcuptross trifft ein - Bad Gastein ist bereit für den Snowboardweltcup 2023.

Der Nachtslalom am Dienstag und der Teambewerb am Mittwoch ist längst der Klassiker schlechthin im Weltcupkalender und für die Lokalmatadore neben der WM der Höhepunkt dieser Saison. Drei Tage konnten Österreichs Parallelboarder zuletzt am Rennhang, der dank intensiver Pflege und Minusgraden in der Nacht nun sehr gute Bedingungen bietet, trainieren. Eine Vorbereitung, die sich ebenfalls schon traditionell als erfolgsversprechend erweist. Vergangenes Jahr gab es durch Arvid Auner, Benjamin Karl und Alexander Payer sogar einen rot-weiß-roten Dreifachsieg. Daniela Ulbing, sowie Auner/Julia Dujmovits im Teambewerb krönten den totalen Heimtriumph.

Der Klassiker in Zahlen

Seit 23 Jahren in Serie, und damit länger als jede andere Destination, ist Gastein Gastgeber im Snowboardweltcup.

72 Bewerbe, 52 Parallelslaloms und 20 Boardercross, wurden seit 2001 auf der Bucheben ausgetragen.

17 Siege, 14 in den Parallelslaloms und 3 im Boardercross, durfte Österreich in Bad Gastein bereits bejubeln.

In bislang je 22 Parallelslaloms der Damen und Herren, also in 44 Einzelkonkurrenzen, hat das ÖSV-Team 35 Podestplätze eingefahren.

In 6 von bislang 7 Mixed-Teambewerben siegte Österreich.

Rekordteilnehmer sind Andreas Prommegger (33 Starts) und Claudia Riegler (32), die Lokalmatadore fuhren außerdem die meisten Podestplätze ein.

Rekordsiegerin ist Patrizia Kummer (SUI) mit 5 Siegen vor Daniela Ulbing mit 4, Ramona Hofmeister (GER) und Benjamin Karl mit je drei.

60 Scheinwerfer auf 60 Flutlichtmasten mit insgesamt 120.000 Watt erleuchten die Bucheben beim Nachtfinale am Dienstag.

2.000 Meter Stromkabel wurden verlegt.

15.000 Kubikmeter Schnee wurden für den Rennhang produziert.

150 Funktionäre sind an einem Renntag im Einsatz.

Weitere Daten & Fakten zum Rennhang auf der Bucheben:

https://www.gastein.com/events/winter/fis-snowboard-weltcup/

Zeitplan:

Dienstag, Parallelslalom Damen und Herren, Qualifikation ab 14 Uhr, K.o.-Finale ab 18.30 Uhr (live u. a. ORF 1 und Eurosport 2).

Mittwoch, Mixed-Team, Pre-Finals 11.45 Uhr, K.o.-Finale 12.45 Uhr (live u. a. ORF 1 und Eurosport).

