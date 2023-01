33 Jahre MediaMarkt Österreich

33 Jahre MediaMarkt Österreich Vom Elektronik-Nahversorger zum Consumer Experience Champion

Vösendorf, 03. Jänner 2023 – 1990 eröffnete der erste MediaMarkt Österreichs in Salzburg – mit kompakten Röhrenfernsehern und schweren Stand-PCs als neueste Technik-Must-haves im Angebot. 33 Jahre später arbeiten 2.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 52 Standorten in ganz Österreich, um rund 55.000 Produkte für Haushalt, Arbeit und Entertainment auf 196.000 Quadratmetern Geschäftsfläche sowie online zu verkaufen. So dynamisch wie die Welt der Technik, hat sich auch die Nummer 1 der Elektronikbranche entwickelt – ein Blick auf die großen Meilensteine aus über drei Jahrzehnten MediaMarkt-Erfolgsgeschichte.



Ein MediaMarkt kommt selten allein

Mit der Eröffnung des ersten MediaMarktes in Österreich änderte sich schlagartig die Verfügbarkeit von Elektronikprodukten. Das Angebot von Haushalts- und Unterhaltstechnik gepaart mit einem neuen Konzept des Erlebnisshoppens machte MediaMarkt schnell zum Marktführer und ist heute nicht mehr wegzudenken. Der stationäre Verkauf wurde 2010 auch auf die Onlinewelt ausgeweitet und Kunden konnten ab sofort ihre Elektroprodukte nach Hause geliefert bekommen. Fachkundige Beratung stand und steht an erster Stelle, doch unzählige weitere Services gesellten sich im Laufe der Zeit dazu. Vom Sofort-Startklar-Service für neu gekaufte Produkte, Reparaturservices im Sinne der Kreislaufwirtschaft, TV-Kalibrierung, Finanzierungshilfen, Altgeräteentsorgung, Click & Collect Express bis hin zum Montage- und Lieferservice u. v. m. Auch 2022 war ein ereignisreiches Jahr für die Nummer 1: Mit dem MediaMarkt Tech-Village eröffnete der modernste MediaMarkt Europas auf der Mariahilfer Straße. Mit der Einführung des neuen Marketplace wurde das Omnichannel-Modell um einen entscheidenden Baustein erweitert und mit der Initiative „BetterWay“ bekamen die nachhaltigen Projekte des Unternehmens einen Namen.



Seite an Seite mit der technischen Entwicklung

Technische Produkte, Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik erleichtern den Alltag und begleiten uns rund um die Uhr. Ein Blick auf die letzten drei Jahrzehnte verdeutlicht, wie sehr sich das Angebot, die Funktionalität und auch die Einsatzbereiche von Elektronik verändert und entwickelt haben.

Wurde 1992 die erste SMS auf einem kleinen schwarz-weißen Bildschirm versendet, so ist das Leben heute ohne multifunktionale Smartphones nur mehr schwer vorstellbar. Stapelten sich Anfang der 90er Jahre noch VHS-Kassetten in den heimischen Wohnzimmern, kamen bald darauf DVDs und Blue Rays in die Regale. Nicht nur optisch eindrucksvoll ist die Entwicklung vom Röhrenfernseher zum ultradünnen 8K-TV mit Dimensionen wie im Kino – heute ist Home-Entertainment auf hohem Level in jedem Haushalt möglich. Was vor 30 Jahren noch wie ein futuristisches Märchen geklungen hat, ist heute Realität: Kinder mit Tablets in den Schulklassen, vernetzte Smart-Homes, die per App gesteuert werden, und Staubsaugerroboter reinigen selbstständig das Zuhause.

„Alle Technik-Trends unter einem Dach, zu jeder Tageszeit, digital oder persönlich, tausende ausgestellte, sofort mitnahmebereite Produkte sowie Beratung durch geschulte, erfahrene Mitarbeiter und all das immer in der Nähe – ein Erfolgskonzept, das sich sehen lässt. Als erste Anlaufstelle für innovative Produkte und technische Neuheiten wählen Millionen Kunden seit 33 Jahren MediaMarkt, das macht uns sehr stolz“, freut sich Alpay Güner, CEO MediaMarkt Österreich.



33 Jahre fulminante Angebote

Nicht nur mit der riesigen Produktauswahl, sondern auch mit attraktiven Preisen und Angeboten überzeugt MediaMarkt seit über drei Jahrzehnten die Menschen in Österreich. Diesem Anspruch wird MediaMarkt auch zum 33. Geburtstag gerecht und startet mit grandiosen Angeboten in das neue Jahr. Den Auftakt machen 333 verrückte Deals, die noch bis 7. Jänner 2023 bei MediaMarkt in ganz Österreich sowie unter www.mediamarkt.at zu finden sind.

Über MediaMarkt

MediaMarkt ist der größte Anbieter für Consumer Electronics und seit 1990 in Österreich vertreten. Ob vor Ort in einem der über 50 Media Märkte oder online unter www.mediamarkt.at – als führender Omnichannel-Händler im heimischen Elektrofachmarkt macht MediaMarkt den Technikeinkauf über alle Kanäle hinweg zu einem individuellen Erlebnis. Mit einem umfassenden Produktsortiment und allen Innovationen aus der Welt der Technik bereichert die Nummer 1 die Haushalte der Österreicher und sorgt für Unterhaltung in Alltag und Freizeit. Bei MediaMarkt steht der Kunde im Mittelpunkt: Die modernen Ausstellungen laden zum Kennenlernen der Neuheiten und Markenwelten ein und lassen keine Wünsche offen. Ergänzt wird die Angebotsvielfalt durch fundierte Beratung der fachkundigen Teams vor Ort und ein breites Spektrum an Serviceleistungen. An den Smartbars bieten geschulte Techniker rasche Lösungen für Smartphones, Tablets, Notebooks und PCs an. Zusätzlich umfasst das Servicepaket: bequeme Liefer-, Montage- und Installationsservices, Click & Collect-Option, Finanzierungsangebote, Reparaturservices, praktische Geräteschutzpakete sowie die fachgerechte Altgeräteentsorgung.

MediaMarkt übernimmt Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft und verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie. Unter „BetterWay“ bündelt das Unternehmen alle Maßnahmen und Aktivitäten rund um Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz.

