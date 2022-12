Brasilien: Klimajournalist:innen diskutieren den neuen Klimakurs von Lula

Neue Klimapolitik unter Lula? Wie gefährlich leben Klimajournalist:innen in Brasilien? Ein Panel mit Expert:innen.

Ab 1. Jänner 2023 steht er - zum dritten Mal - an der Spitze Brasiliens: Luiz Inácio Lula da Silva gilt auch als grüner Hoffnungsträger und Kämpfer für den Schutz des Amazonas. Aber ist das wirklich so? Und wie ergeht es Klimajournalist:innen bei der Berichterstattung über die Abholzung des Regenwaldes?

Die preisgekrönte Klimajournalist:in Fernanda Melchiors Wenzel und der Brasilien-Experte und Zeit-Korrespondent Thomas Fischermann werfen einen Blick in die Zukunft - und zurück auf die Entwicklungen unter Bolsonaro. Anhand konkreter Recherchen geben sie Einblicke in die Arbeit als Klimajournalist:in in Brasilien. Wie funktioniert die tagtägliche Arbeit, wie können Reporter:innen unabhängig und investigativ arbeiten? Und wie gefährlich ist es, kritische Beiträge über die Regierung und Konzerne zu veröffentlichen? Durch das Gespräch führt Maria Retter (Der Standard).

Die Veranstaltung wird auf Englisch abgehalten.

Wann: Mittwoch, 11.01.2023, 18:00 - 19:30 Uhr

Wo: Online (Zoom)

Thomas Fischermann ist seit 1999 Redakteur der Zeit, seit 2013 lebt er abwechselnd in Hamburg und in Rio de Janeiro. Der studierte Volkswirt und Politikwissenschaftler hatte zuvor die Zeit-Büros in London, New York und Rio de Janeiro geleitet und einige Jahre von Hamburg aus die internationale Wirtschaftsberichterstattung koordiniert.

Fernanda Wenzel ist eine brasilianische Investigativ-Journalistin, deren Recherchen über den Amazonas in unterschiedlichen lokalen und globalen Medien Niederschlag fanden - unter anderem im renommierten Wirtschaftsblatt Valor Econômico, CNN International oder BBC Brasil. Sie ist Rainforest Investigations Fellow des Rainforest Journalism Fund (RJF). Dieser unterstützt über das Pulizer Center an die 200 Rechercheprojekte im Amazonas, dem Kongobecken und Südostasien über die Dauer von fünf Jahren.