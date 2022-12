CES 2023: LG PRÄSENTIERT GERÄUMIGEN UND SCHLANKEN INSTAVIEW-KÜHLSCHRANK

Der neue Doppeltür-Kühlschrank verfügt über ein InstaView™-Spiegelpanel, bietet ein grosses Fassungsvermögen und produziert vier verschiedene Arten von Eis.

Seoul/Zürich, 19. Dezember 2022 — LG Electronics (LG) wird auf der CES 2023 vom 5. bis 8. Januar 2023 den neuen LG InstaView™-Doppeltür-Kühlschrank vorstellen. Das neue Modell bietet ein grosses Fassungsvermögen und ein einfaches, aber elegantes Einbaudesign mit einem spiegelnden InstaView-Panel und unauffälligen Taschengriffen. Der LG InstaView™-Kühlschrank hilft Kund:innen eine stilvollere Küche zu schaffen, in dem er bündig mit der Küchenzeile abschliesst. Zudem können Anwender:innen vier verschiedene Eissorten produzieren und Lebensmittel dank der fortschrittlichen Frischetechnologie von LG länger frisch halten.

25 % mehr Platz

Der neue 25,5-Kubikfuss-Kühlschrank des Unternehmens bietet ein grosszügiges Fassungsvermögen, obwohl er im Vergleich zu einem herkömmlichen Doppeltür-Modell neun Prozent weniger tief ist.1 Um den Stauraum im Inneren zu vergrössern, hat LG mehrere wichtige Kühlschrankkomponenten überarbeitet: Der Kaltluftkanal und der Verdampfer wurden verschlankt, während gleichzeitig die Dicke der Aussenwände durch eine verbesserte Isolierung verringert wurden. Obwohl sein geräumiger Innenraum 25 % mehr Platz für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und Getränken bietet als die bisherigen Modelle von LG mit geringerer Tiefe2, kann der neue Doppeltür-Kühlschrank dank seiner geringeren Stellfläche dennoch dazu beitragen, Platz in der Küche zu sparen.

Modernes Design aus Glas und Edelstahl

Das neue Modell überzeugt dank des einzigartigen Spiegel-InstaView-Panels und des flachen Türdesigns von LG mit seinem schlichten, aber raffinierten Design. Das spiegelnde Glas des nahtlosen InstaView-Panels bedeckt fast die gesamte rechte Tür des Kühlschranks und ist mit glattem Edelstahl eingefasst. Durch zweimaliges Klopfen auf die Scheibe kann der Benutzer einen Blick ins Innere werfen, ohne die Tür öffnen zu müssen - ein zeitsparender Komfort, der verhindert, dass kalte Luft entweicht und Energie verschwendet wird. Die subtile, minimalistische Schönheit und die klaren, modernen Linien des neuesten InstaView-Kühlschranks von LG werden durch die diskreten Taschengriffe an den «flachen» Türen des Kühlschranks noch verstärkt.

Ausserdem kann der neue Doppeltür-Kühlschrank vier verschiedene Arten von Eis herstellen: Eiswürfel, Crushed Ice, das exklusive, langsam schmelzende runde Craft Ice von LG und die neue Funktion Mini-Eiswürfel. LGs Mini-Eiswürfel helfen, Getränke erfrischend kühl zu halten und sind eine grossartige Ergänzung für Säfte, Limonaden oder Cocktails. Mit vier verschiedenen Eiswürfeln können die Kund:innen die Art von Eis auswählen, die am besten zu ihren Bedürfnissen, ihrem Getränk oder dem Anlass passt.

7-Tage-Frische dank LinearCooling™

Der neue Kühlschrank ist mit den modernsten Technologien von LG ausgestattet, die die Lebensmittel länger frisch halten und die Hygiene des integrierten Wasserspenders unterstützen. Die exklusive LinearCooling™-Technologie des Unternehmens reduziert Temperaturschwankungen und ermöglicht es dem Kühlschrank, Lebensmittel bis zu sieben Tage lang frisch zu halten.3 DoorCooling+™ arbeitet schneller als ein herkömmliches Kühlsystem4 und sorgt dafür, dass Lebensmittel auf jeder Ablage des Kühlschranks frischer und Getränke kälter bleiben. Darüber hinaus sorgt die UVnano™-Technologie von LG dafür, dass der Wasserspender des Kühlschranks sauber bleibt, indem sie das Vorhandensein von Bakterien an der Düse des Spenders um 99,99 Prozent reduziert.5

«Der neue InstaView French-Door-Kühlschrank von LG ist eine grossartige, stilvolle Ergänzung für jede moderne Küche und bietet Verbraucher:innen ein Höchstmass an Komfort, Design und Frische», so Lyu Jae-cheol, Präsident der LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. «Wir werden auch in Zukunft mit innovativen Haushaltslösungen, die elegantes, funktionales Design und unsere fortschrittlichen Technologien nutzen, einen hervorragenden Kundennutzen bieten.»

LG wird auf der CES 2023 an seinem Messestand (#15501, Las Vegas Convention Center) seine neuesten Haushaltsgeräte vorstellen, darunter den neuen InstaView-Doppeltür-Kühlschrank.

1 LG Modell mit Standardtiefe LFXS26596S.

2 Basierend auf einer internen Studie zur Quantifizierung des verfügbaren Stauraums anhand von Durchschnittsdosen, die im März 2022 durchgeführt wurde und die LG-Modelle LRFVC2406S und LRFOC2606S vergleicht.

3 LinearCooling schickt die kühle Luft häufiger durch das Kühlfach als ein herkömmliches Kühlsystem, was dazu beiträgt, eine geringere Temperaturschwankungsbreite von ±0,5 Grad Celsius aufrechtzuerhalten. Basierend auf den Testergebnissen des TÜV Rheinland unter Verwendung der LG-internen Testmethode, bei der die Zeit gemessen wurde, die benötigt wurde, um einen Gewichtsverlust von 5 % bei Pak Choi auf dem Regal im Frischwarenfach des LG LinearCooling-Modells GSXV91NSAE zu erreichen. Die Ergebnisse können je nach der tatsächlichen Nutzungsumgebung variieren.

4 Getestet vom TÜV Rheinland unter Verwendung der internen Testmethode von LG, bei der die Zeit, in der die Temperatur des im oberen Korb platzierten Wasserbehälters sinkt, zwischen DoorCooling+ und Nicht-DoorCooling+-Modellen verglichen wurde.

5 Getestet vom TÜV Rheinland unter Verwendung der internen Testmethode von LG, bei der die Reduzierung einer Bakterienlösung (Escherichia coli, Staphylococcus aureus und Pseudomonas aeruginosa) in destillierten Wasserproben gemessen wurde, nachdem das Produkt jede Stunde 10 Minuten lang der UV-LED ausgesetzt wurde, und zwar nach insgesamt 24 Stunden bei normalem Haushaltsgebrauch. Die Ergebnisse können je nach der tatsächlichen Nutzungsumgebung variieren.

Über LG Electronics, Inc.

LG Electronics ist ein globaler Innovator in den Bereichen Technologie und Konsumgüter mit einer Präsenz in fast allen Ländern der Welt und mehr als 75‘000 Mitarbeitenden. LG besteht aus vier Unternehmen – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions und Business Solutions. Mit einem weltweiten Umsatz von 63 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 ist LG ein führender Hersteller einer breiten Produktpalette – von Fernsehern, Haushaltsgeräten und Monitoren bis hin zu Digital Signage, Servicerobotern und Fahrzeugkomponenten. LG ist auch für seine Premium-Marken LG SIGNATURE und LG ThinQ bekannt, die mit den LG-eigenen Technologien zur künstlichen Intelligenz ausgestattet sind. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.lgnewsroom.com.

Über LG Electronics Deutschland GmbH – Zweigniederlassung Dietikon/Schweiz

Die Zweigniederlassung Dietikon/Schweiz ist mit Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte vertreten. Die Zweigniederlassung wurde 2009 gegründet und beschäftigt heute rund 20 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu LG Electronics in der Schweiz finden Sie unter www.lg.com/ch_de.

