Kunstvolle Gondeln für mehr Inklusion: Verband Druck Medien unterstützt VOI fesch Kunstpreis 2023

Kunstvolle Gondeln im Skigebiet Obergurgl/ Ötztal für mehr Inklusion Verband Druck Medien unterstützt VOI fesch Kunstpreis 2023

Der Verband Druck Medien unterstützt den VOI fesch Kunstpreis 2023 für Künstler:innen mit Behinderungen. Gemeinsam mit Canon übernahm der Branchenverband die Patenschaft für die erste VOI fesch beklebte Seilbahngondel in Obergurgl im Ötztal, die auf den Kunstpreis und das Publikumsvoting aufmerksam macht. Bis Ende Dezember kann noch mitgestimmt werden, die Gewinner:innen werden im März 2023 in Gurgl ausgezeichnet.

„Unsere Gondel ist durch ihre kunstvoll bedruckte Beklebung ein absoluter Blickfang und ein weithin sichtbares Signal für mehr Inklusion“, freut sich Peter Sodoma, Geschäftsführer des Verband Druck Medien. Das Werk „Bunte Mandalas mal anders“ stammt von der VOI fesch Künstlerin Patricia Hütter. Mit ihrem Kunstwerk setzt sie auf starke CMYK-Farben und schafft damit die Verbindung von Kunst zu Druck. „Wir freuen uns, dass wir mit der Unterstützung des Kunstpreises die Möglichkeit bekommen, gemeinsam Bilder – und damit Images – in die Welt zu tragen“ sagt Hermann Anderl Managing Director Canon Austria GmbH.

Bei der mittlerweile vierten Runde des VOI fesch Kunstpreises hat VOI fesch gemeinsam mit der Liftgesellschaft Obergurgl und Ötztal Tourismus das Motto „Winterglück“ aufgerufen. 285 Künstler:innen mit Behinderungen haben ihre Werke eingereicht. Helmuth Stöber, Gründer und Geschäftsführer von VOI fesch dazu: „Inklusion kann nur mit vielen engagierten Menschen und Organisationen stattfinden, es braucht viele, um viel Wirkung zu erzielen.“ Mit dem Kunstpreis wird Künstler:innen mit Behinderungen eine Bühne gegeben und ihr kreatives Potenzial in die Gesellschaft hinausgetragen. Druck erzielt Sichtbarkeit und – gemeinsam mit der VOI fesch Gondel – Aufmerksamkeit, sowohl für Kunst als auch für den Druck; in diesem Fall für das Bedrucken durch Folienbeklebung.

„Wir freuen uns sehr, dass wir diese Aktion und damit Künstler:innen mit Behinderungen sichtbarer machen können. Mit den bedruckten Gondeln sehen Tausende Gäste der Region Gurgl bei jeder Fahrt mit der Rosskarbahn die Werke des VOI fesch Kunstpreises. Das wirkt“, sagt Sodoma.

Die VOI fesch Fachjury hat 30 Werke ausgewählt, die noch bis zum 23. Dezember 2022 im Kongresszentrum Gurgl Carat ausgestellt sind. Die TOP-15 des Kunstpreises werden am 28. März 2023 ausgezeichnet. Via Publikumsvoting unter Kunstpreis 2023 - VOI fesch kann noch bis Ende des Jahres mitbestimmt werden, welches Werk auch unter den TOP-15 im Finale dabei sein wird.

Verband Druck Medien Österreich

Der Verband Druck Medien Österreich besteht seit 1872. Er ist die einzige umfassend kompetente und unabhängige Unternehmensvertretung für die grafische Branche in Österreich. Der Verband vertritt mehr als 200 Unternehmen vom Kleinbetrieb bis zum internationalen Konzern. International ist er in der FESPA organisiert. Präsident ist Gerald Watzal, Gesellschafter von Offset 5020 in Salzburg.

