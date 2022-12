LG SMART TV-KUNDEN KÖNNEN AB SOFORT DREI MONATE APPLE TV+ KOSTENLOS TESTEN

Das Unternehmen bietet Kund:innen von LG Smart TVs weltweit und somit auch in der Schweiz die Möglichkeit, beliebte Apple TV+-Serien und -Filme für eine begrenzte Zeit kostenlos anzuschauen.

Seoul/Zürich, 7. Dezember 2022 — LG Smart TV-Kundinnen und Kunden in über achtzig Ländern - unter anderem in der Schweiz - erhalten drei Monate lang kostenlosen Zugang zu Apple TV+ und können so beliebte und preisgekrönte Inhalte über die Feiertage geniessen.1 Das Angebot gilt seit dieser Woche für neue Apple TV+ Abonnent:innen und für alle kompatiblen 4K- und 8K-LG Smart TV-Modelle von 2018 bis 2022 mit webOS 4.0 bis webOS 2022. Um das Angebot nutzen zu können, müssen Kundinnen und Kunden über einen kompatiblen LG Smart TV auf die Apple TV+ App zugreifen und den Anweisungen folgen.

Preisgekrönte Apple TV+-Inhalte

Mit Apple TV+ können Besitzer:innen von LG Smart TVs erstklassige Apple Original Drama- und Comedy-Serien, Spielfilme, Dokumentationen sowie Kinder- und Familienunterhaltung geniessen, darunter der diesjährige Oscar-Best-Picture-Gewinner «CODA», der rekordverdächtige Emmy-Award-Gewinner «Ted Lasso», die Ferien-Musical-Komödie «Spirited» und Hit-Serien wie «Bad Sisters», «Slow Horses» und viele mehr sowie Live-Sport, beginnend mit «Friday Night Baseball», und Spiele der Major League Soccer, die im Februar 2023 starten. Nach dem Start im Jahr 2019 wurde Apple TV+ zum ersten reinen Original-Streaming-Dienst weltweit und hat mehr Original-Hits als jeder andere Streaming-Dienst seit seinem Debüt veröffentlicht. Bis heute wurden Apple Original-Filme, Dokumentarfilme und Serien mit 280 Preisen und über 1’200 Nominierungen ausgezeichnet.

Intensives Home Entertainment-Erlebnis mit LG Smart TVs

LG Smart TVs nutzen modernste Bild- und Tontechnologien für ein atemberaubendes Home Entertainment-Erlebnis. Die TV-Geräte des Unternehmens nutzen Dolby Vision IQ und Dolby Atmos, um das Home Entertainment-Erlebnis noch intensiver zu gestalten, insbesondere beim Streaming der von Dolby verarbeiteten Apple TV+-Titel.

Um das Fernseherlebnis mit LG Smart TVs, die webOS 4.0 oder höher unterstützen, noch komfortabler zu gestalten, können die Zuschauer:innen die LG Magic Remote verwenden, um auf die Oberfläche der App zuzugreifen, zu klicken sowie zu scrollen. Mit dem eingebauten Mikrofon können LG Smart TV-Kund:innen die Inhalte von Apple TV+ einfach und komfortabel über Sprachbefehle suchen, entdecken und anschauen.3 Darüber hinaus unterstützt webOS 22 persönliche Profile, um jedem und jeder Einzelnen sein und ihr eigenes, personalisiertes Fernseherlebnis zu bieten.

# # #

1 Das Startdatum kann je nach Region variieren. Das Angebot endet am 31. Januar 2023. Das Angebot gilt für Länder, in denen Apple TV+ verfügbar ist. Bitte überprüfen Sie die lokalen Details unter www.lg.com

2 Das Angebot gilt für LG 4K- und 8K-Fernseher von 2018 bis 2022. Das Angebot endet am 31. Januar 2023. Gültig nur für neue Abonnent:innen von Apple TV+ in Ihrer Region, die mindestens 13 Jahre alt sind. Pro Fernseher und Apple ID ist nur ein Angebot möglich. Der Plan verlängert sich automatisch zum Preis pro Monat in Ihrer Region, bis er gekündigt wird. Erfordert ein iTunes/Apple Media Services Konto. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Apple-Datenschutzrichtlinien, die Sie unter https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html einsehen können. Kompatible Produkte und Dienste erforderlich. Kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden, die Zugang zu demselben Dienst bieten. Apple TV+ ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Apple ist kein Teilnehmer oder Sponsor dieser Aktion.

3 Die Sprachsteuerung ist in zweiundzwanzig Sprachen verfügbar.

Über LG Electronics, Inc.

LG Electronics ist ein globaler Innovator in den Bereichen Technologie und Konsumgüter mit einer Präsenz in fast allen Ländern der Welt und mehr als 75‘000 Mitarbeitenden. LG besteht aus vier Unternehmen – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions und Business Solutions. Mit einem weltweiten Umsatz von 63 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 ist LG ein führender Hersteller einer breiten Produktpalette – von Fernsehern, Haushaltsgeräten und Monitoren bis hin zu Digital Signage, Servicerobotern und Fahrzeugkomponenten. LG ist auch für seine Premium-Marken LG SIGNATURE und LG ThinQ bekannt, die mit den LG-eigenen Technologien zur künstlichen Intelligenz ausgestattet sind. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.lgnewsroom.com.

Über LG Electronics Deutschland GmbH – Zweigniederlassung Dietikon/Schweiz

Die Zweigniederlassung Dietikon/Schweiz ist mit Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte vertreten. Die Zweigniederlassung wurde 2009 gegründet und beschäftigt heute rund 20 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu LG Electronics in der Schweiz finden Sie unter www.lg.com/ch_de.

