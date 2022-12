Ferienregion Mayrhofen-Hippach: Bergeweise Skigenuss und Winterfreuden

Bergeweise Skigenuss und Winterfreuden Inmitten der faszinierenden Zillertaler Bergwelt, zwischen den Skibergen Ahorn und Penken liegt idyllisch eingebettet die Ferienregion Mayrhofen-Hippach. Dank ihrer ausgezeichneten Lage und Infrastruktur bietet die Region eine Fülle an Winteraktivitäten, die keine Wünsche offen lässt. Die winterliche Erlebniswelt Mountopolis mit ihren beiden Skibergen Ahorn und Penken überzeugt mit 142 bestens präparierten Pistenkilometern – und dies für alle Könnerstufen.

Gemütliche Hütten mit sonnigen Panoramaterrassen verwöhnen kulinarisch und laden zu einer Pause zwischendurch ein. Für alle Bewegungshungrigen, die lieber abseits der Skipisten aktiv sind, gibt es ebenfalls bergeweise Winterfreuden zu entdecken: Sei es bei einer romantischen Kutschenfahrt, einer einsamen Wanderung durch die weiße Pracht, oder bei einer Skitour mit atemberaubenden Ausblicken. Pures Schneevergnügen für die ganze Familie lässt sich beim Winterzauber Ginzling erleben, wo Spaß im Mittelpunkt steht und beim Snowtubing oder beim Rodeln nicht nur Kinderaugen strahlen. Da Liebe bekanntlich durch den Magen geht, ist es nicht verwunderlich, dass sich schon so mancher Besucher in die Zillertaler Küche verliebt hat. Die heimische Gastronomie bietet für jeden Gusto kulinarische Highlights: Egal ob in einer urigen Hütte, in einem traditionellen Gasthof oder in einer hippen Lifestyle Location: Die Ferienregion Mayrhofen-Hippach bietet einfach bergeweise Winterfreuden.







Mountopolis mit den Skibergen Ahorn und Penken

Auf 142 Pistenkilometern und dank 60 modernen Liftanlagen im Skigroßraum Ahorn, Penken, Finkenberg, Rastkogel und Eggalm finden Anfänger, Profis und Winterliebhaber bestens präparierte Pisten in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden sowie auch zahlreiche Alternativen zum klassischen Ski- oder Snowboardvergnügen.

Das Skigebiet Ahorn bietet alles, was man für einen gelungenen Erlebnistag in aller Ruhe braucht. Mit Österreichs größter Pendelbahn, der Ahornbahn, geht es direkt hinauf auf das tief verschneite und sonnige Ahorn Plateau mit seinen leichten, breiten blauen und roten Pisten sowie kinderfreundlichen Liften. Perfekt für alle Anfänger, Wiedereinsteiger und für all jene, die es lieber etwas gemütlicher bevorzugen. Der Ahorn steht für aussichtsreichen Wintergenuss lädt zum Chillen auf gemütlichen Liegestühlen, leckere Drinks und Loungemusik zum Entspannen und Träumen ein.

Wenn der Penken mit seinen sportlichen Herausforderungen und abwechslungs-reichem Pistenspaß ruft, dann nichts wie los! Das Skigebiet Penken ist bequem mit der Penkenbahn von Mayrhofen, der Horbergbahn von Schwendau und über die Möslbahn am Hochschwendberg erreichbar. Oben angekommen geht es für besonders Mutige auf der legendären Harakiri – dem steilsten Pistenerlebnis Österreichs – mit einem Gefälle von 78%, blitzschnell hinab. Wer daran zweifelt, ob er dieser Herausforderung gewachsen ist, kann vorab den DevilsRun probieren. Auch bei der BlackAttack ist der rasante Name Programm und auf der SkiMovie Strecke misst und zeichnet sogar eine Kamera deine persönliche Bestzeit auf.



Der PenkenPark gilt aus gutem Grund als einer der besten Snowparks in Europa. In die fünf Areas pilgert nicht nur das Who’s who der internationalen Freeski- und Snowboardszene, sondern auch Anfänger können hier Tricks und Stunts auf den unterschiedlichen Kickern vor der lässigen Kulisse Mountopolis’ trainieren. Ein ganz besonderes Highlight in diesem Winter ist mit Sicherheit der neue BagJump im PenkenPark. Hier haben alle Freestyler die Möglichkeit neue Tricks zu testen und dabei weich zu landen.







Zillertaler Superskipass – die Eintrittskarte für das ganze Tal

Wer Sehnsucht nach grenzenlosem Pistenspaß verspürt, ist mit dem Zillertaler Superskipass gut beraten. 542 Pistenkilometer und 180 topmoderne Liftanlagen können mit dem „All-in-one Ticket“ erobert werden. Die Skigebiete Hochzillertal oder die Zillertal Arena befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Ferienregion Mayrhofen-Hippach. Ebenfalls nur 20 Kilometer entfernt ist Österreichs einziges Ganzjahresskigebiet: der Hintertuxer Gletscher. Wintersportler können auf bis zu 3.250 Metern Seehöhe, an 365 Tagen im Jahr, ihre Schwünge ziehen. Der Zillertaler Superskipass inkludiert darüber hinaus die kostenlose An- und Rückfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in sämtliche Skigebiete.







Zeit für eine Auszeit

Wenn die Beine mal einen Tag Pause einfordern, dann lässt es sich im Erlebnisbad Mayrhofen oder bei einem gemütlichen Bummel durch die Mayrhofner Hauptstraße wunderbar erholen. Über 60 Restaurants, hippe Bars und Pubs – von traditioneller Küche bis hin zu exklusiven Sternehäusern – bieten für jeden Anlass und Geschmack das passende kulinarische Verwöhnprogramm. Wen es trotzdem in den Beinen juckt, der dreht seine Runden auf dem Kunsteislaufplatz, auf den perfekt gespurten und teilweise beleuchteten Langlaufloipen im Ortsteil Burgschrofen in Schwendau oder nutzt mit Kind und Kegel die Rodelbahnen am Gasthof Wiesenhof, der Tristenbachalm, am Schwendberg oder am Gerlosstein.







Lautlos durch den frischen Schnee

Was gibt es Schöneres als durch die weiße Pracht zu stapfen, die frische Bergluft zu atmen und das Postkartenpanorama der Zillertaler Bergwelt auf sich wirken zu lassen. All diese Zutaten bieten die zahlreichen, gut geräumten Winterwanderwege in der Ferienregion. Wer lieber querfeldein mit Schneeschuhen unterwegs ist, ist bei einer geführten Naturpark Tour richtig. Und bei allen, die lieber ganz „nach oben“ mögen, stehen die Winterwandwege der beiden Skiberge Ahorn und Penken auf der Bucketliste.







„Stille Nacht, Heilige Nacht“ und die Geschichte der Kinder Strasser

Was haben das berühmteste Weihnachtslied der Welt und die Strasser Kinder aus dem Zillertal gemeinsam? Eine ganze Menge, wie man bei einem Besuch im Strasserhäusl in Hippach feststellt. Im 19. Jahrhundert lebte hier die Familie Strasser, deren Kinder 1831 das Weihnachtslied "Stille Nacht! Heilige Nacht!" nach Leipzig trugen – von wo aus es in die ganze Welt gelangte. Begleitet mit einem interaktiven Multimedia Guide begibt man sich auf eine Zeitreise durch die einzelnen historischen Räume. Humorvoll und kurzweilig erzählt von der jüngsten Tochter der Strasser Familie - Carolina.







Wintervergnügen für die ganze Familie

Gemütlich, familiär und naturverbunden mit diesen Zutaten punktet der Winterzauber Ginzling im gleichnamigen Dorf und unweit von Mayrhofen. Das verborgene Winteridyll, bietet abseits der Skigebiete eine Fülle von Aktivitäten. Viel Spaß verspricht eine rasante Fahrt mit dem Snowtube, eine lustige Rodelpartie von der Tristenbachalm oder die ersten Schwünge auf den sanften Abfahrten beim kleinen Floitenlift. Ein atemberaubendes Panorama gepaart mit absoluter Stille erwartet all jene, die ihre Spuren auf den Langlaufloipen rund um Ginzling ziehen, mit einem Guide vom Naturpark auf den Schneeschuhen unterwegs sind, oder bei einer geführten Skitour die Einsamkeit der Bergwelt erleben.







Gut gefüllter Veranstaltungskalender

Nach zwei ruhigen Jahren ist der Veranstaltungskalender 2022/23 wieder gut gefüllt. Eine bunte Palette an musikalischen, kulturellen und sportlichen Ereignissen stehen wieder am Eventkalender und garantieren ein aufregendes und abwechslungsreiches Jahr. Alle Events sind auf www.mayhofen.at/events abrufbar.







MyZillertal – der digitale all-in-one Freizeitbegleiter

Die talweite Erlebnisplattform myZillertal macht Urlaubs- und Erlebnisplanung schnell, einfach und jederzeit vom Sofa aus möglich. Angefangen bei der Auswahl der Unterkunft über den Kauf von Eintrittskarten und Skitickets bis zur Anmeldung für weitere große und kleine Abenteuer – all das funktioniert online, mit nur wenigen Klicks. Kontaktlos, ohne Wartezeiten, ohne Hektik!







Klimafreundlich unterwegs

Eine klimafreundliche Anreise in den Winterurlaub gewinnt zunehmend an Bedeutung. Daher wird das Angebot „Nightjet im Schnee“ der Österreichischen Bundesbahnen weiter ausgebaut. Mit einer entspannten An- und Rückreise in den Nachtzügen beginnt der Urlaub schon daheim.

Dank komfortabler und schneller Busverbindungen ist man auch vor Ort ohne eigenem Auto gut mobil. GRATIS Skibusse bringen Skifahrer bequem und schnell zu den Skigebieten und die Gästekarte der Region bietet ebenfalls Vorteile bei der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs innerhalb der Orte in der Ferienregion.

