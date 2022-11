BEL ATRIUM: Dachgleiche für das Neubauprojekt der AIRA

Gleichenfeier für das außergewöhnliche Wohnbauprojekt der AIRA Development Group in der Klenaugasse 5, 1220 Wien. Die Fertigstellung der 75 freifinanzierten Eigentumswohnungen ist für den Sommer 2023 geplant.

Wien, 24. November 2022 – Genau 12 Monate nach Baubeginn wurde gestern mit rund 90 geladenen Gästen die Dachgleiche des aktuellen AIRA Wohnbauprojekts BEL ATRIUM in der Klenaugasse 5 gefeiert. Zu dem gesamten Bauteam waren auch Vertreter des Bauherrn, der Baufirma, sowie wichtige Geschäftspartner anwesend. Der Immobilienentwickler AIRA Development lässt hier in zentraler Lage des 22. Wiener Gemeindebezirks ein außergewöhnliches Wohnbauprojekt mit 75 freifinanzierten Eigentumswohnungen entstehen. Die 2-4 Zimmer Wohneinheiten in einer Größe von 37 bis 115 Quadratmetern weisen große Vielseitigkeit auf und entsprechen unterschiedlichen zeitgenössischen Anforderungen und Lifestyles. Persönliche Freibereiche gehören bei jeder Wohnung zum Standard und schaffen ein Zuhause für höchste Ansprüche – mit einer Architektur, die für die Zukunft gedacht ist.

„Für mich zählt unser Projekt zu den schönsten und außergewöhnlichsten Häusern, die hier in der Umgebung entstehen. Unvergleichbar ist nicht nur die Architektur, sondern auch der imposante Ausblick von den künftigen Dachterrassen. Von hier aus kann man die lebenswerteste Stadt der Welt zu 100% in sich aufsaugen. Die Qualität des Projekts spricht für sich. Wir liegen aktuell bereits bei einem Verwertungsstand von knapp 80%.“, gibt sich AIRA Geschäftsführer Roman Ascherov erfreut.

„Um solche Projekte zu realisieren, bedarf es einer großartigen Partnerschaft, bei der alle Beteiligten das gleiche Ziel vor Augen haben. Ich möchte mich in diesem Sinne bei AIRA Development für die stets professionelle und freundschaftliche Zusammenarbeit bedanken.“, so Dr. Gerald Auböck, Eigentümervertreter der AUBÖCK Bau GmbH

„Ich möchte mich in erster Linie bei unserem gesamten Bauteam vor Ort bedanken. Allen voran unserem Bauleiter Hr. Albian Sylejmani und unserem Hauptpolier Hr. Asim Mehic. Ohne dieser tolle Mannschaft wäre das alles nicht möglich.“, bedankt sich Niederlassungsleiter Ing. Werner Muttenthaler bei seinem gesamten Bauteam vor Ort.

State of the Art Qualität für höchste Ansprüche

Ein offenes Foyer mit Pflanzenwand und eine traumhafte Oase im Innenhof – BEL ATRIUM schafft nicht nur innerhalb der eigenen Wohnung naturverbundenen Lebensraum. Wohldurchdacht bis ins kleinste, smarte Detail beeindruckt das wegweisende Projekt mit einem ganzheitlichen und barrierefreien Konzept, das Form, Raum und Funktion in Einklang bringt. Der großzügige Innenhofbereich ist als ein einladendes grünes Refugium gestaltet, eine abwechslungsreiche Bepflanzung macht den Begegnungs-ort zur Wohlfühloase für die ganze Familie. Der gemütliche Gartenbereich lädt zum Plausch unter Nachbarn ein. Ein harmonisch angelegter Kleinkinder- und Jugendspielplatz bereichert den attraktiven Garten.

BEL ATRIUMS moderne Außenarchitektur spiegelt sich auch im Inneren wider: Bodentiefe Fenster schaffen eine einladende Wohnatmosphäre, zu der auch das Eichenparkett und die Fußbodenheizung optisch und haptisch beitragen. Neben Badewannen, bodengleichen Duschen mit Rainshower und Designer- Armaturen sind die Bäder mit hochwertigen Feinsteinzeugfliesen ausgestattet. Für den perfekten Lichteinfall sorgen elektrisch bedienbare Rollläden (EG) sowie Außenjalousien (ab 1. OG). Im Dachgeschoß versprechen Klimaanlagen optimale Temperaturen im Sommer. Über die Video-Gegensprechanlage mit App-Funktion können Sie Ihre Besucher sehen, mit ihnen sprechen und die Tür öffnen – per Smartphone oder Tablet.

Wo Stadt auf Donau trifft

Der urbane Charakter des 22. Bezirks überzeugt durch kurze Wege zur Donau, zur Donauinsel und in die Innenstadt. Direkt beim Kagraner Platz gelegen, ist die Klenaugasse 5 umgeben von zentralen Knotenpunkten für den öffentlichen Nahverkehr. So erreicht man den Stephansplatz mit der U1 in nur 21 Minuten. Mit dem Fahrrad gelangt man in 6 Minuten zum Ufer der Alten Donau und in 11 Minuten auf die Donauinsel. Die Vetmeduni, die Vienna International School, mehrere Volksschulen und Kindergärten sowie zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Über AIRA Development Group

Die AIRA Development Group ist eine erfolgreiche Unternehmensgruppe im Immobilienbereich. Mit dem Ziel neue Lebensräume zu schaffen, entwickelt AIRA hochwertige und innovative Neubau- sowie Sanierungsprojekte in Wien und Umgebung. Bestmöglicher Service steht dabei im Mittelpunkt der Unternehmensphilosophie. Mehr Informationen unter www.aira.at.

Rückfragen & Kontakt:

Julia Wagner, BA

AIRA Development Group GmbH

Leitung Marketing & Unternehmenskommunikation

Telefon: +43 1 890 22 58 112

E-mail: marketing@aira.at

Website: www.aira.at