200.000 Motorräder: KTM AG erreicht in ihrer Produktion in Mattighofen neue Jahresbestmarke

Gute Produktionsbedingungen ermöglichen neue Bestmarke bereits im November

Produktionsstandort Oberösterreich trotz Herausforderungen attraktiv

Optimales Zusammenspiel von Mitarbeitern, Digitalisierung und Automatisierung

Mattighofen, 22. November 2022 – „Zweihunderttausend Motorräder haben seit Jahresbeginn unser Werk in Mattighofen verlassen – das ist einerseits ein Grund zur Freude, andererseits der beste Zeitpunkt, um unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Danke zu sagen. Das wollen wir heute tun“, sagte CEO Stefan Pierer im Zuge der Feierlichkeiten zur aktuellen Produktionsbestmarke. Dies sei den über 4.700 Mitarbeitern in Oberösterreich zu verdanken, die im perfekt abgestimmten Zusammenspiel und durch stetige Weiterentwicklungen in den Bereichen Digitalisierung und Automatisierung in der Lage sind, solche Höchstleistungen zu erzielen.

„Bikes made in Mattighofen“ als Garant für Qualität

Die KTM AG setzt bewusst auf „made in Mattighofen“ und den Wirtschaftsstandort in Oberösterreich: ein Siegel, das für Qualität bürgt. „Wir lieferen Quantität auch in Qualität, weil wir bei der Weiterentwicklung unserer Fertigungsstraßen, Maschinen und Anlagen auf Expertise aus dem eigenen Haus setzen“, erklärt Produktionsvorstand Rudolf Wiesbeck. Ein Blick in die 1990er Jahre zeige eindrucksvoll, wie die Entwicklungen vorangeschritten seien: „Vor 30 Jahren haben wir in einem Jahr mit 160 Mitarbeitern rund 6.000 Motorräder und 1.300 Mopeds assembliert. Heute können wir bereits nach elf Monaten stolz auf 200.000 produzierte Stück blicken. In Summe wurden seit 1992 in Mattighofen bereits 2,6 Millionen Motorräder hergestellt“, so Wiesbeck. Bei der Nummer 200.000 handelte es sich im übrigen um die neue KTM 890 Adventure R, ein Bike, das auf allen Terrains jede Reise zum Abenteuer macht.

Bis Ende des Jahres rechnet das Unternehmen mit rund 220.000 Stück, zum Vergleich im Jahr zuvor waren es noch 175.000 – diese Steigerung ist auch dem Aufbau qualifizierter Mitarbeiter sowie der Ausweitung der Schichten von sieben auf zehn pro Tag geschuldet.

Wer engagierte und qualifizierte Mitarbeiter haben wolle, müsse auch das entsprechende Arbeitsumfeld bieten, ist man bei der KTM AG überzeugt. „Wir bilden viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entweder selbst als Lehrlinge direkt im Betrieb aus, oder können sie mit attraktiven Arbeitsbedingungen sehr langfristig ans Unternehmen binden“, so CEO Pierer. Nur mit der entsprechenden Anzahl an guten Mitarbeitern in einem optimal funktionierenden Schichtmodell und reibungslosen internen Abläufen sei es möglich, eine solch hohe Taktzahl zu erreichen. Option auf eine 4-Tage-Woche, eine Vielzahl an Unterstützungen wie etwa ein Werksbus, Jausenzuschuss sowie zahlreiche Aus- und Weiterbildungsangebote sind nur ein Teil dessen, was man vobei der KTM AG erwarten kann.

„Wir sind stolz, als österreichisches Unternehmen einmal mehr unseren Status als globaler Player unter Beweis stellen zu können. Mit unseren internationalen Partnerschaften festigen wir diese Postition weiter, in Indien etwa werden wir Anfang nächsten Jahres das einmillionste KTM-Motorrad produziert haben“, so CEO Stefan Pierer abschließend.

Über die KTM AG

Die KTM AG, ein Unternehmen der PIERER Mobility AG, ist Europas führender Hersteller für motorisierte Zweiräder. Mit seinen Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und GASGAS zählt das Unternehmen zu den Technologie- und Marktführern in Europa, besonders im Premium-Motorradsegment. Zusätzlich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor umfasst die Produktpalette Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben, was KTM AG auch zu einem Pionier in der Branche der Zweiräder mit Elektromotor macht.