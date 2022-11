FIFA FUSSBALL-WM IN KATAR: MIT LG MITREISSENDE FUSSBALLMOMENTE ERLEBEN

Vom 20. November bis 18. Dezember 2022 findet in Katar die FIFA Fussball-WM statt. Ob allein, zu zweit oder mit Freunden, LG Schweiz sorgt mit den passenden Bildschirmen in jeder Situation und für jedes Budget für besten Fussballgenuss.

Zürich, 18. November 2022 — Die FIFA Fussball-WM steht vor der Türe und die 32 besten Mannschaften der Welt kämpfen um den begehrten Pokal. Allen Fans, die die Spiele nicht vor Ort geniessen können, möchte LG das Stadion-Feeling zu ihnen nach Hause bringen. Dabei ist nebst der Bildschirmgrösse und einer bestechenden Farbqualität die hochwertige Bewegungssteuerung entscheidend. Mit dem Sports Mode bringt LG jedes Spiel der Lieblingsmannschaft zu den Fans ins Wohnzimmer. Dabei werden die Farbtöne aufeinander abgestimmt, der Surround-Sound optimiert und die Clear-Voice-Technologie verwendet, um jedes Wohnzimmer in ein Fussballstadion zu verwandeln.

Und auch um den Empfang der Spiele müssen sich LG-Kundinnen und Kunden keine Gedanken machen: Die TV-Apps von Swisscom und Zattoo sind standardmässig auf allen TV-Geräten vorinstalliert.

LG Schweiz bietet für die kommende FIFA Fussball-WM für jeden Anspruch und jedes Budget das passende TV-Gerät. Im Nachfolgenden drei Geräte, die sich für lange Fussballtage und -abende besonders eignen:

LG 4K OLED evo TV C2: Überzeugende Bildqualität und überragendes Design

Wer’s gestochen scharf mag und mit vielen Freunden gemeinsam die Fussballspiele seiner Mannschaft verfolgen möchte, für den ist der LG 4K OLED evo TV C2 der richtige Fernseher für die WM. Er überzeugt mit seiner OLED evo-Technologie, die dank ihrer erhöhten Helligkeit für ultra-realistische Bilder mit erstaunlicher Klarheit und Detailgenauigkeit sorgt. Daher eignet sich dieser Fernseher insbesondere für WM-Matches, die Fans am Tag verfolgen möchten, ohne den Raum abzudunkeln. Des Weiteren sorgt der LG 4K OLED evo TV C2 dank seines rahmenlosen Designs (6 mm Bezel) für puren Fussballgenuss auf ganzer Fläche und fügt sich in jedes Wohnzimmer ein. Auch das Gewicht mit 14,8 Kilogramm (ohne Standfuss) ist überzeugend. Der LG 4K OLED evo TV C2 ist in den Grössen 42 Zoll, 48 Zoll, 55 Zoll, 65 Zoll, 77 Zoll und 83 Zoll ab ca. CHF 1499.- (55 Zoll) im Schweizer Handel erhältlich.

LG 4K OLED TV B2: Das beste Preis-/Leistungsverhältnis

Der LG 4K OLED TV B2 eignet sich für Zuschauerinnen und Zuschauer denen gestochen scharfe Bilder in 4K wichtig sind. Dank des Dynamic Tone Mappings erkennt der Fernseher zudem welche Inhalte wiedergegeben werden, um die optimale Tonwertkurve anzuwenden. Das Ergebnis zeigt sich in Form eines natürlich wirkenden HDR-Bildes, einem tieferen Kontrast und noch mehr Detailreichtum. Des Weiteren werden durch das AI Upscaling Gen2 Übertragungen mit einer schlechteren Resolution in 4k konvertiert, so dass einem fantastischen Fussballerlebnis nichts mehr im Weg steht. Der LG 4K OLED TV B2 ist in den Grössen 55 Zoll, 65 Zoll und 77 Zoll ab ca. CHF 1299.- (55 Zoll) im Schweizer Handel erhältlich.

LG NanoCell 4K TV NANO76: Das Einsteigermodell

Wer preisbewusst ist, aber dennoch eine mitreissende FIFA Fussball-WM bei sich zu Hause verfolgen möchte, für den ist der LG NanoCell 4K TV NANO76 der richtige Fernseher. Dank der NanoCell-Technologie liefert dieses TV-Gerät ein sehr gutes Farbbild in jedes Wohnzimmer des fussballbegeisterten Fans. Der LG NanoCell 4K TV NANO76 ist in den Grössen 43 Zoll, 50 Zoll, 55 Zoll, 65 Zoll, 70 Zoll, 75 Zoll und 86 Zoll ab CHF 599.- (55 Zoll) im Schweizer Handel erhältlich.

