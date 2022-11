MediaMarkt launcht eigenen Marketplace

MediaMarkt launcht eigenen Marketplace Ab sofort noch größere Auswahl und erhöhte Produktverfügbarkeit

Vösendorf, 09. November 2022 – Bereits jetzt zählt www.mediamarkt.at zu den umsatzstärksten Onlineshops in Österreich. Nun hebt die Nummer 1 für Consumer Electronics sein Omnichannel-Angebot auf das nächste Level. Der neueröffnete Marketplace ist vollständig in den bestehenden Onlineshop von MediaMarkt Österreich integriert und umfasst aktuell 35.000 zusätzliche Produkte von externen Händlern. Kunden profitieren damit ab sofort von einem erweiterten Produktsortiment und erhöhten Verfügbarkeiten.





Neuer Meilenstein der Omnichannel-Strategie

Die starke Omnichannel-Kompetenz von MediaMarkt ist eine der Erfolgssäulen des Consumer Electronics Händlers. Um diese führende Rolle weiter auszubauen, wurde nun – nach Deutschland und Spanien – auch in Österreich ein eigener Marktplatz in den bestehenden Onlineshop mediamarkt.at integriert. Der zusätzliche Vertriebsweg bedient über das erweiterte Produktsortiment und erhöhte Verfügbarkeiten optimal die Bedürfnisse der Kunden.

„Seit jeher ist es unser erklärtes Ziel, die Onlineexpansion voranzutreiben und neue Vertriebskonzepte zu erschließen und so fiel die Entscheidung für einen eigenen Marktplatz bereits vor der Pandemie. Die Entwicklungen der jüngsten Vergangenheit haben zu dynamischen Veränderungen im Kauf- und Konsumverhalten geführt und der Trend in Richtung Online-Shopping ist nachhaltig. Deshalb ist es für uns der optimale Zeitpunkt, jetzt diesen Schritt zu gehen. Wir freuen uns sehr, dass wir in Österreich damit einen weiteren Meilenstein in der internationalen Expansion von Marketplace setzen“, so Alpay Güner, CEO von MediaMarkt Österreich.





Fokus auf IT und Smartphones sowie Innovationen

Der neue Marketplace wurde am 5. Oktober gelauncht und seither laufend erweitert. In der Startphase wurde das bestehende Sortiment um 35.000 Produkte von 53 Marketplace-Verkäufern erweitert. Der Schwerpunkt liegt dabei vorerst auf Produkten aus den Bereichen IT und Gaming sowie auf Innovationen.

Das Erfolgskonzept ist in Deutschland bereits seit über zwei Jahren, in Spanien seit einem Jahr erfolgreich im Einsatz und erfreut sich bei den Kunden über großen Zuspruch.





Transparente Kennzeichnung

Die vollständige Integration des erweiterten Marketplace-Sortiments in den bestehenden Onlineshop ermöglicht Kunden noch mehr Auswahl im Rahmen des gewohnten und vertrauten Einkaufserlebnisses. Mit dem Hinweis „Verkauf und Versand durch“ wird klar gekennzeichnet, dass es sich hierbei um einen Marketplace-Artikel handelt. Diese Information ist auf der Produktdetailseite integriert. Analog zum gewohnten Kaufprozess auf mediamarkt.at werden alle Prozesse rund um Lieferung und Versand über den Marketplace Verkäufer abgewickelt.



„Mit der Einführung des Marktplatzes in Österreich öffnen wir unsere Onlineshops auch für externe Partner, die über unsere Plattformen ihre Produkte anbieten können. Für den Kunden ändert sich im Kaufprozess im Onlineshop grundsätzlich nichts - er kauft wie gewohnt das Marketplace-Produkt bei uns ein und die Lieferung erfolgt dann über den Partner. Dieser setzt meist ebenfalls auf bekannte Logistiker, wie wir das ja auch tun, wenn wir aus unseren Lagern verschicken“, so Timo Scherbaum, Geschäftsführer MediaMarktSaturn Marketplace.





Offene Türen für neue Partner

Das Marketplace-Angebot soll laufend ausgebaut werden, dazu nimmt das Marketplace Team auch gerne Anfragen von interessierten Verkäufern an. Die Aufnahme auf dem Marketplace erfolgt selektiv entsprechend der Kriterien. Im Vordergrund steht die exzellente Qualität der Partner sowie eine für alle Beteiligten vorteilhafte Zusammenarbeit, die das Kundenerlebnis in den Mittelpunkt stellt.





Genaue Details zum Onboarding-Prozess finden interessierte Verkäufer direkt im Onlineshop.

Hochauflösendes Bildmaterial steht Ihnen im Anhang zur Verfügung.

Copyright siehe Bilddateiname.

Über MediaMarkt

MediaMarkt ist der größte Anbieter für Consumer Electronics und seit 1990 in Österreich vertreten. Ob vor Ort in einem der über 50 Media Märkte oder online unter www.mediamarkt.at – als führender Omnichannel-Händler im heimischen Elektrofachmarkt macht MediaMarkt den Technikeinkauf über alle Kanäle hinweg zu einem individuellen Erlebnis. Mit einem umfassenden Produktsortiment und allen Innovationen aus der Welt der Technik bereichert die Nummer 1 die Haushalte der Österreicher und sorgt für Unterhaltung in Alltag und Freizeit. Bei MediaMarkt steht der Kunde im Mittelpunkt: Die modernen Ausstellungen laden zum Kennenlernen der Neuheiten und Markenwelten ein und lassen keine Wünsche offen. Ergänzt wird die Angebotsvielfalt durch fundierte Beratung der fachkundigen Teams vor Ort und ein breites Spektrum an Serviceleistungen. An den Smartbars bieten geschulte Techniker rasche Lösungen für Smartphones, Tablets, Notebooks und PCs an. Zusätzlich umfasst das Servicepaket: bequeme Liefer-, Montage- und Installationsservices, Click & Collect-Option, Finanzierungsangebote, Reparaturservices, praktische Geräteschutzpakete sowie die fachgerechte Altgeräteentsorgung.

MediaMarkt übernimmt Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft und verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie. Unter „BetterWay“ bündelt das Unternehmen alle Maßnahmen und Aktivitäten rund um Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz.

Rückfragen & Kontakt:

Chapter

4

;

;

Anna

Sollereder



Tel.: 01/353 24

24-15 &

nbsp;

E-Mail: mediamarkt@chapter4.at