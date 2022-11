Neu ab November 2022: Eco-Eislaufplatz bei der Sonnentherme

Neu ab November 2022: Eco-Eislaufplatz bei der Sonnentherme – Der coole Winterspaß!

Pünktlich zu Saisonbeginn wird der in die Jahre gekommene Eislaufplatz im Skatingpark vor der Sonnentherme durch eine innovative, ökologische und nachhaltige Synthetik-Eisbahn der Fa. Glice ersetzt. Somit trägt die Sonnentherme dem aktuellen Klimawandel und der Energiekrise Rechnung und wird auch diesen Winter wieder uneingeschränktes Eislaufvergnügen seinen kleinen und großen Gästen bieten können.

Sieht aus wie Eis, fühlt sich an wie Eis, ist aber kein Eis

Beim Glice Synthetikeis handelt es sich um innovative Kunststoffplatten, welche umweltfreundlich und mit modernster Kunststoffeis-Technologie hergestellt werden. Für den Betrieb des 450 m² großen Eislaufplatzes werden in Zukunft weder Strom noch Wasser und auch keine Chemie (Kühlmittel) verwendet. Das Synthetikeis bietet den Gästen realitätsgetreues Eislaufen mit optimaler Griffigkeit und Gleitfähigkeit, bei jeder Temperatur und zu jeder Jahreszeit, welches sich bei den verschiedensten Bewegungen und Manövern gleich anfühlt wie echtes Eis. Glice ist aktuell das einzige synthetische Eis, das echtes Eis realistisch simuliert und noch dazu schonend für den Abrieb der Kufen ist.

Ein hochwertigen Eislaufschuh-Verleih für Kinder und Erwachsene, Eislauflernhilfen, geheizte Garderoben und heiße Getränke sorgen für ein komplettes Eislaufvergnügen.

Der Eislaufplatz wird vorerst einmal von 18. November 2022 bis 5. März 2023, täglich Mo-So von 14-18:00 Uhr geöffnet sein, in den Weihnachts- bzw. Ferien-Zeiten durchgehend von 11-18 Uhr. Saison-Verlängerung nicht ausgeschlossen!

Für Kindergarten-, Schul- und Erwachsenen-Gruppen können natürlich gegen Voranmeldung auch Termine außerhalb der Öffnungszeiten vereinbart werden.

Planung & Umsetzung

Bereits im Frühjahr 2022 begannen die Planungen bezüglich Anschaffung einer ökologischen Synthetikeisbahn. Schlussendlich überzeugte das innovative Produkt der Firma Glice aus der Schweiz bezüglich Qualität und Kosteneffizienz und im Juni wurde schlussendlich der Auftrag vergeben. Nach einer kurzen, intensiven Planungsphase erfolgt der Aufbau der neuen Synthetikeisbahn Anfang November. „Ziel ist es, die Sonnentherme und en Thermenstandort Lutzmannsburg noch attraktiver für Familien & Kids, aber auch nachhaltiger zu machen, um somit auch weiterhin national und auch international in der „höchsten Liga“ als Familien-Destination mitspielen zu können. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt € 200.000, die Umsetzungsphase verläuft bisher reibungslos bzw. planmäßig und einer pünktlichen Eröffnung am 18. November steht somit nichts im Wege“, erzählt Mag. Werner Cerutti, Geschäftsführer der Sonnentherme.

Visionäre Technik der Firma Glice

Mit ihrer revolutionären Eco-Eis Technologie ermöglicht die Schweizer Firma Glice nachhaltigen Eissport auch bei schwierigsten klimatischen Bedingungen. Seit 2012 hat Glice mehr als 1.500 ökologische Bahnen in über 80 Ländern installiert.

Glice ist eine ökologische Technologie, die den Energie- und Wasserverbrauch im Vergleich zu Echteis-Bahnen auf ein Minimum reduziert. Für das Glice Synthetikeis wird weder Wasser noch Strom und auch keine Chemie (Kühlmittel) benötigt, somit eine ökologische und nachhaltige Alternative zu gekühltem Eis darstellt, bei jedem Klima bzw. Standort funktioniert und zahlreiche wirtschaftliche Vorteile bietet.

Das Glice Synthetikeis wird in einem umweltfreundlichen Herstellungsverfahren produziert. Hochwertige Rohstoffe und ein High-Tech Herstellungsprozess erzeugen die weltweit modernste Kunststoffeis-Technologie. Dank der mit hochgradig gleitfähigen Substanzen versehenen Molekularstruktur, verfügt Glice über den niedrigsten Reibungskoeffizienten in der Kunststoffeis-Industrie.

Glice Synthetikeis zeichnet sich durch eine hochdichte molekulare Struktur aus und bietet ein optimales Verhältnis zwischen Griffigkeit und Gleitfähigkeit. Es ist selbstschmierend und es sind daher keine zusätzlichen chemischen Gleitmittel nötig. Dadurch wird der Abrieb auf ein Minimum reduziert, ebenso wie das oftmalige Nachschärfen der Kufen.

Infos & Details: www.glicerink.com/de

Partner & Finanzierung

Die gesamten Anschaffungskosten in der Höhe von ca. € 200.000 werden von der Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau GmbH getragen. Gemeinsam mit den umliegenden Partner-Betrieben (Hotel Sonnenpark, Thermen Chalets, Hotel All In Red, Thermenhotel Kurz, Themenhotel Vier Jahreszeiten, Hotel Xylophon, Family XL, Thermenhof), den Gemeinden Lutzmannsburg - Strebersdorf und Frankenau - Unterpullendorf werden die laufenden jährlichen Betriebskosten finanziert und somit auch langfristig garantiert.

Nähere Informationen zum neunen Eco-Eislaufplatz & Angeboten der Sonnentherme: www.skatingpark.at und www.sonnentherme.at

