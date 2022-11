ISTA ist Ziel einer Cyberattacke

Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg Opfer einer gezielten Cyberattacke

Das Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg ist Opfer einer gezielten Cyberattacke geworden. Bereits seit mehreren Tagen hatte die IT-Abteilung des Instituts vermehrt Angriffe verzeichnet, die zunächst abgewehrt werden konnten. Nachdem sich die Attacken jedoch intensivierten sah sich das ISTA heute heute dazu gezwungen, die gesamte Forschungseinrichtung aus Sicherheitsgründen vom Netz zu nehmen. Ursprung und Ziel des Angriffs sind derzeit noch unklar.

Das ISTA arbeitet mit externer Unterstützung daran, alle technischen und rechtlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Folgen der Attacke zu beseitigen bzw zu minimieren. Auch wird eine Anzeige bei der Polizei und eine Meldung bei der Datenschutzbehörde vorbereitet.

Michaela Klement, 0664-88 32 63 10