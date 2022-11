LG VERÖFFENLTICHT DIE FINANZERGEBNISSE FÜR DAS DRITTE QUARTAL 2022

LG VERÖFFENLTICHT DIE FINANZERGEBNISSE

FÜR DAS DRITTE QUARTAL 2022

Starke Nachfrage nach Premium LG-Haushaltsgeräten und Autoteilen.

Höchster Quartalsumsatz in der Unternehmensgeschichte.

Zürich/Seoul, 1. November 2022 — LG Electronics Inc. (LG) gab für das dritte Quartal 2022 einen konsolidierten Umsatz von 21,2 Billionen KRW (südkoreanische Won; CHF°14,8°Milliarden) bekannt, was einem Anstieg von 14,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und dem höchsten Quartalsumsatz in der Geschichte von LG Electronics entspricht. Der Betriebsgewinn für das dritte Quartal betrug 746,6 Milliarden KRW (CHF°521,9 Millionen) und lag damit um 25,1 Prozent höher als im gleichen Quartal des Vorjahres.

Im dritten Quartal verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzwachstum, das auf den gestiegenen Absatz von Premium-Haushaltsgeräten einschliesslich neuer Gerätekategorien und Fahrzeugteilen zurückzuführen ist. Unter Berücksichtigung der im letzten Jahr angefallenen einmaligen Kosten ging der Betriebsgewinn jedoch aufgrund der schwachen Nachfrage infolge der weltweiten Konjunkturabschwächung zurück.

LG Home Appliance & Air Solution Company: Höchster Umsatz des Bereiches

Die LG Home Appliance & Air Solution Company meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 7,5 Billionen KRW (CHF 5,2 Milliarden), was einem Anstieg von 5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht und den bisher höchsten Umsatz des Geschäftsbereichs im dritten Quartal darstellt. Der Betriebsgewinn in Höhe von 228°Milliarden°KRW (CHF 159,7 Millionen) war aufgrund höherer Marketinginvestitionen und höherer Logistikkosten niedriger als im Vorjahr. Der Umsatzanstieg wurde durch den starken Verkauf von Premiumgeräten, einschliesslich neuer Gerätekategorien wie Hygieneprodukte mit Dampftechnologie, in den wichtigen Märkten Nordamerika und Europa erzielt. Die Geschäftseinheit plant die Wettbewerbsfähigkeit von Premium-Produkten weiter zu verbessern und ihre Produktpalette für das Massengeschäft zu stärken, um zusammen mit dem Management der Kostenstruktur die Rentabilität zu erhöhen.

LG Home Entertainment Company: Stärkung des Premium-TV-Segments

Die LG Home Entertainment Company verzeichnete im dritten Quartal einen Umsatz von 3,7°Billionen KRW (CHF 2,6 Milliarden) und einen Betriebsverlust von 55,4°Milliarden°KRW (CHF 38,7 Millionen), was auf höhere Marketinginvestitionen als Reaktion auf den verschärften Marktwettbewerb zurückzuführen ist. Die Home Entertainment-Strategie von LG wird sich auf die effektive Verwaltung der Marketingausgaben und die Stärkung des Premium-TV-Segments sowie einem agilen Bestandsmanagement konzentrieren.

LG Vehicle component Solutions Company: Höchster je gemessener Quartalsumsatz

Die LG Vehicle component Solutions Company erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 2,3 Billionen KRW (CHF 1,6 Milliarden), ein Anstieg von 45,6 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021, was den höchsten Quartalsumsatz des Geschäftsbereichs darstellt. Der Betriebsgewinn lag im dritten Quartal 2022 bei 96,1 Milliarden KRW (CHF°67,2 Millionen). Der deutlich höhere Umsatz wurde durch die höhere Nachfrage der Automobilhersteller in Kombination mit einem effizienten Lieferkettenmanagement erzielt. Das Unternehmen wird weiterhin starke Beziehungen zu globalen Automobilherstellern aufbauen und daran arbeiten, die Rentabilität durch effizientes Kostenstrukturmanagement zu erhöhen.

LG Business Solutions Company: Erholung des B2B-Segments

Die LG Business Solutions Company verzeichnete im dritten Quartal einen Umsatz von 1,4°Billionen KRW (CHF 979 Millionen) und einen Betriebsverlust von °14,4°Milliarden°KRW (CHF 10 Millionen) der durch höhere Rohstoffkosten und gestiegene globale Logistikkosten verursacht wurde. Die Umsätze stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 9,7 Prozent, was vor allem auf die Erholung des B2B-Segments zurückzuführen ist. Das Unternehmen plant, das B2B-Segment aggressiv anzugehen, indem es mehr kundenspezifische Lösungen entwickelt und sein Produktportfolio erweitert, um ein stabiles Wachstum zu erzielen. Gleichzeitig möchte das Unternehmen die Versorgung mit wichtigen Komponenten stabilisieren, die Kosten senken sowie die Ressourcen effizienter verwalten.

# # #

Über LG Electronics, Inc.

LG Electronics ist ein globaler Innovator in den Bereichen Technologie und Konsumgüter mit einer Präsenz in fast allen Ländern der Welt und mehr als 75‘000 Mitarbeitenden. LG besteht aus vier Unternehmen – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions und Business Solutions. Mit einem weltweiten Umsatz von 63 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 ist LG ein führender Hersteller einer breiten Produktpalette – von Fernsehern, Haushaltsgeräten und Monitoren bis hin zu Digital Signage, Servicerobotern und Fahrzeugkomponenten. LG ist auch für seine Premium-Marken LG SIGNATURE und LG ThinQ bekannt, die mit den LG-eigenen Technologien zur künstlichen Intelligenz ausgestattet sind. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.lgnewsroom.com.

Über LG Electronics Deutschland GmbH – Zweigniederlassung Dietikon/Schweiz

Die Zweigniederlassung Dietikon/Schweiz ist mit Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte vertreten. Die Zweigniederlassung wurde 2009 gegründet und beschäftigt heute rund 20 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu LG Electronics in der Schweiz finden Sie unter www.lg.com/ch_de.

Facebook-Fanpage LG Electronics in der Schweiz

https://www.facebook.com/LGSchweiz

Instagram LG Electronics in der Schweiz

https://www.instagram.com/lg_switzerland

Pressekontakt:

Marc Maurer Ciril Weyermann

luna gmbh LG Electronics Deutschland GmbH

marc.maurer@luna.agency Zweigniederlassung LG Electronics Schweiz

+41 79 758 57 05 ciril.weyermann@lge.com

+41 76 561 78 26