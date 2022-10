Advent in Mayrhofen: traditionell, gemütlich, besinnlich

Der Mayrhofner Advent öffnet am 26. November wieder seine Pforten. Abseits vom Trubel, am idyllisch gelegenen Waldfestplatz im Scheulingwald, erwartet die Besucher ein besinnlich gemütlicher Advent mit offenen Feuerstellen, romantischem Kerzenlicht, leisen Melodien und heimischen Musikgruppen. Weihnachtlich geschmückte Stände mit erlesenem Handwerk, kreativen Geschenksideen und Zillertaler Schmankerln laden zum Flanieren und Stöbern ein. Für die kleinen Gäste sind das Christkindlpostamt, die Kröll’s Adventbackstube und der Streichelzoo wieder beliebte Fixpunkte, um sich die Wartezeit bis zum Hl. Abend zu verkürzen.

Feierliche Eröffnung

Am Samstag, den 26. November 2022 um 17.00 Uhr öffnet der Mayrhofner Advent am Waldfestplatz seine Pforten. Nach der feierlichen Kranzweihe, von Pfarrer Mag. Jürgen Gradwohl in der Pfarrkirche Mayrhofen wird am Waldfestplatz die erste Kerze am Adventkranz angezündet. Der riesige handgebundene Kranz, mit einem Durchmesser von 3,5 Metern, erleuchtet den Waldfestplatz an den Adventwochenenden. Der Männergesangverein Mayrhofen, umrahmt den Abend mit herrlichem Potpourri aus bekannten Liedern, die zum Mitsingen einladen.

Handwerkskunst in den schönsten Facetten

Alle Jahre wieder auf’s Neue staunen die Besucher über die Vielfalt und Kreativität an handgefertigten Produkten und weihnachtlichen Geschenkideen an den heimischen Ständen. Auch in diesem Jahr darf man sich wieder auf eine große Auswahl freuen: An den Ständen lachen einem Christbaumschmuck, Basteleien, Gefilztes, Gestricktes, Kekse, selbstgebackenes Brot und vieles mehr entgegen. Und der verführende Duft von Glühwein und den frisch zubereiteten Zillertaler Krapfen lässt einen ganz schnell in Weihnachtsstimmung kommen.

Heißes Eisen aus Osttirol

Einem Schmied bei seiner Arbeit über die Schulter zu blicken war früher gang und gäbe. Heute ist es eine Rarität, die fasziniert. Vom 16. bis 17. Dezember 2022, ist das Osttiroler Ehepaar Kollreider aus Anras mit seiner historischen Feldschmiede zu Gast beim Mayrhofner Advent und zeigt bei seinen Vorführungen das Arbeiten mit glühendem Eisen um Ambos.

Leise Melodien

Für den musikalischen Rahmen sorgen heimische Gesangsvereine, Bläserensembles und natürlich die beliebten „Anklöpfler“, die den Brauch des „Klöpflsingen“ am Waldfestplatz aufleben lassen. Auf künstliche Beschallung wird bewusst verzichtet. Romantisches Kerzenlicht und offene Feuerstellen schaffen zudem ein stimmungsvolles Ambiente.

Wo Kinderherzen höherschlagen

Um die Wartezeit auf das Christkind zu verkürzen, bietet ein Besuch am Waldfestplatz für die Kleinen eine besondere Abwechslung: In der Kröll’s Adventbackstube können sich die Kids beim Verzieren des „Mayrhofner Adventengel“ kreativ austoben. Mit einem Engel persönlich einen Wunschbrief zu verfassen, lässt Kinderträume wahr werden. Und der Streichelzoo mit Schafen lässt jegliche Ungeduld auf den Hl. Abend vergessen.

Nikolaus- und Christkindleinzug

Besondere Highlights am Mayrhofner Advent sind zudem der traditionelle Nikolauseinzug am Sonntag, 4. Dezember und der himmlische Christkindleinzug am Sonntag, 17. Dezember, jeweils um 18.00 Uhr.

Schöne Momente festhalten

Der beliebte Fotopoint im Eingangsbereich des Waldfestplatzes lädt ein, seinen Besuch bildlich festzuhalten und digitale Grüße mit #mayrhofneradvent #lovemayrhofen in die Welt zu versenden.

