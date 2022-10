Altstadtverband Salzburg - Reduzierte Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt

Altstadt Salzburg: Ab 17. November 2022 bis 1. Jänner 2023 werden ausgewählte Gassen und Plätze im weihnachtlichen Glanz erstrahlen.

Reduzierte Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt

Vom 17. November 2022 bis 1. Jänner 2023 wird die Salzburger Altstadt weihnachtlich beleuchtet.

Ab 17. November 2022 werden ausgewählte Gassen und Plätze links und rechts der Salzach im weihnachtlichen Glanz erstrahlen. Die traditionelle Altstadt-Weihnachtsbeleuchtung wird in den Hauptstraßenzügen Getreidegasse, Linzer Gasse, am Marko-Feingold-Steg und zusätzlich noch in der Juden-, Gries- und Pfeifergasse sowie am Universitätsplatz für ein stimmungsvolles Ambiente rund um die schönste Zeit im Jahr sorgen. Mit dieser reduzierten Form der elektrischen Weihnachtsdekoration wollen der Altstadtverband Salzburg und die Altstadt-Unternehmer:innen auch mit angepassten Schaltzeiten ein symbolisches Zeichen zum Energiesparen setzen.

