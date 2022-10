Mediengespräch: Baden-Baden Events und Falstaff veranstalten erstmalig das Baden-Badener Wein- & Gourmet-Festival im Mai 2023

Mediengespräch: Baden-Baden Events und Falstaff veranstalten erstmalig das Baden-Badener Wein- & Gourmet-Festival im Mai 2023 Das vinophile und kulinarische Feuerwerk findet von 19. bis 21. Mai 2023 in Baden-Baden statt und präsentiert herausragenden Genuss. Baden-Baden Events und Falstaff stellen erste Details am 27. Oktober 2022, um 11 Uhr vor.

Baden-Baden (LCG) – Wir freuen uns, die Vertreterinnen und Vertreter der Medien zur Präsentation des ersten Wein- & Gourmet-Festivals Baden-Baden am Donnerstag, den 27. Oktober 2022, um 11 Uhr, im Malersaal im Maison Messmer (76530 Baden-Baden, Werderstraße 1) einladen zu dürfen.

Ihre Gesprächspartner sind:

Alexandra Gorsche , Chefredakteurin, Falstaff

, Chefredakteurin, Falstaff Philipp Elsbrock , Chefredakteur, Falstaff

, Chefredakteur, Falstaff Nora Waggershauser, Geschäftsführerin, Baden-Baden Events

Repräsentanten ausgewählter Weingüter werden ebenfalls bei der Veranstaltung anwesend sein.

Premiere für das Wein- & Gourmet-Festival Baden-Baden

Ein ganzes Wochenende lang, von 19. bis 21. Mai 2023, präsentieren Baden-Baden Events und Falstaff im modernen Kongresshaus Baden-Baden regionale, nationale und europäische Top-Winzer sowie namhafte Champagnerhäuser und laden die Festivalbesucher zur freien Verkostung ein. Gefeierte Starköche wie Massimo Bottura (Osteria Francescana) – er gilt als einer der kreativsten Köche der Welt – und Maria Groß (Bachstelze, MariaOstzone) sowie zahlreiche Feinkostproduzenten kredenzen kulinarische Köstlichkeiten. Neben Weinverkostungen und Show-Cooking-Acts erwartet die Besucher eine inspirierende und attraktive Mischung aus Side Events: Masterclasses, Seminare, Workshops und Podiumsdiskussionen rund um die Themen Wein und Genuss. Kulturelle Highlights, Konzerte und Live-Musik runden das exklusive Programm ab.

Ganz Baden-Baden wird zum Genuss-Hotspot: Das Kurhaus, Hotels, Restaurants und Museen werden Teil des neuen Festivals sein und machen die Stadt zum Anziehungspunkt für Connaisseurs und Feinschmecker aus ganz Deutschland und Europa. Falstaff, das führende Magazin für kulinarischen Lifestyle, wird das Festival mit einer eigenen Sonderausgabe begleiten.

Veranstalter:

Baden-Baden Events GmbH

Schloss Solms

Solmsstraße 1

76530 Baden-Baden

Telefon +49 (0) 7221 275 275

badenbadenevents.de

info@badenbadenevents.de

Über Falstaff

Falstaff ist mit einer Auflage von rund 142.000 Exemplaren das größte Magazin für kulinarischen Lifestyle im deutschsprachigen Raum. Individuelle Länderausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie renommierte Wein- und Restaurant-Guides runden das Print-Portfolio des Verlags ab. Mit seinem breit gefächerten Digitalangebot bietet Falstaff hochwertigen Content rund um die Themen Wein, Kulinarik und Reisen. In Deutschland erscheint Falstaff zehn Mal im Jahr mit einer IVW-geprüften Auflage von rund 68.500 Exemplaren. Die Website erzielt monatlich rund 517.000 Visits und mehr als 1,7 Millionen Page Impressions. Rund 77.000 Abonnenten informieren sich im wöchentlichen Falstaff-Newsletter. Das Magazin ist im Handel, an Flughäfen und Bahnhöfen, in vielen Vinotheken sowie in der Spitzengastronomie und -hotellerie erhältlich. Über den Onlineshop kann das Magazin zudem als ePaper bezogen werden. Weitere Informationen auf falstaff.com

---------

Mediengespräch: Wein- & Gourmet-Festival Baden-Baden

---------



Datum: Donnerstag, 27. Oktober 2022

Uhrzeit: 11 Uhr

Ort: Malersaal im Maison Messmer

Adresse: 76530 Baden-Baden, Werderstraße 1 Lageplan: goo.gl/maps/V1S7eNWFVwkeEFCp6 Website: falstaff.com



