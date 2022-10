Preisträger:innen des 2. Immunis Sponsorship for Young Science stehen fest: Immunis für Ilaria Dorigatti (MedUni Innsbruck)

Gewinnerin des diesjährigen Immunis Sponsorship for Young Science ist Ilaria Dorigatti, die an der Medizinischen Universität Innsbruck die Funktion des Enzyms PEDS1 auf das hämatopoetische System untersucht. Sie wird vom Medizinprodukte-Spezialisten Szabo-Scandic mit Geld- und Sachleistungen im Wert von 6.500 Euro in ihrer Forschung unterstützt. Der Anerkennungspreis in der Höhe von 1.000 Euro geht an Konstantin Adrian Klötzer von der Medizinischen Universität Graz.

Gekürt wurden die beiden Preisträger:innen von einer unabhängigen Fachjury der Next Generation Immunologists, kurz NGI, unter der Leitung von Katja Knapp. Szabo-Scandic als Sponsor des Preises übergab bei der Preisverleihung die Immunis-Statuen und Urkunden. „Wir freuen uns sehr, dass wir auch heuer wieder zwei vielversprechende Projekte und deren Realisierung mit Geld- und Sachpreisen im Gesamtwert von 7.500 Euro unterstützen dürfen“, sagt Günter Schleinzer, Verkaufsleiter bei Szabo-Scandic und Initiator des Immunis.

Immunis 2022 für Ilaria Dorigatti von der Medizinischen Universität Innsbruck

Ilaria Dorigatti forscht am Institut für Biologische Chemie, in der Forschungsgruppe von Katrin Watschinger, an der Rolle des Enzyms Plasmanylethanolamin-Desaturase (PEDS1) für das Immunsystems. PEDS1 ist ein Enzym, das für den letzten Schritt in der Biosynthese von Plasmalogenen, einer Unterklasse von Etherlipiden, verantwortlich ist. „Mein Projekt zielt darauf ab, die Rolle des PEDS1-Enzyms und insbesondere die pathologischen Aspekte seines Verlusts im Rahmen des Immunsystems aufzuklären“, sagt Dorigatti.

Eine erste explorative Analyse bei Mäusen, denen PEDS1 fehlt, zeigte bereits ein erhöhtes mittleres Blutplättchenvolumen sowie einen verringerten Hämatokrit- und Hämoglobingehalt. Mit einer vollständigen immunologischen Analyse soll nun die Entwicklung der zellulären Untergruppen der lymphoiden und myeloischen Abstammung bei jungen und bei ausgewachsenen Mäusen bewertet werden. Dabei werden sowohl in-vivo als auch in-vitro-Studien durchgeführt, um einerseits zu beurteilen, ob ein Mangel an PEDS1 zu Störungen im Immunsystem führen kann, andererseits mit besonderem Fokus auf Entwicklung und Funktionalität von B-Zellen.

Mit diesem Forschungsansatz überzeugte Dorigatti die Jury und gewinnt den Immunis Sponsorship for Young Science 2022. Szabo-Scandic fördert das Nachwuchstalent mit einem Preisgeld von 1.500 Euro und Sachleistungen im Wert von 5.000 Euro.

Anerkennungspreis an Konstantin Adrian Klötzer

Der Anerkennungspreis geht an Konstantin Adrian Klötzer von der Universitätsklinik für Innere Medizin (Abteilung für Nephrologie) der Medizinischen Universität Graz und sein Forschungsprojekt zum Einfluss von ketogenen Diäten auf Nierenerkrankungen. Ketogene Diäten haben bereits in verschiedenen experimentellen Krankheitsmodellen entzündungshemmende und schützende Wirkungen gezeigt, etwa bei Gicht und Peritonitis sowie bei Schlaganfällen. Klötzer, der bereits das Studium der Humanmedizin abgeschlossen hat, beschäftigt nun die Frage, ob Nierenschäden durch eine ketogene Diät vermieden werden können: "Wir glauben, dass spezielle Ernährungskonzepte wie die ketogene Diät einen wichtigen Pfeiler in der Behandlung von inflammatorischen Nierenerkrankungen darstellen könnten. Translationale Forschung wird uns helfen relevante und protektive Mechanismen zu identifizieren." Auch die Jury fand Klötzers Forschungsansatz bemerkenswert und vergab dafür den Anerkennungspreis. Konstantin Adrian Klötzer freut sich über das Preisgeld in der Höhe von 1.000 Euro und betont: "Ich finde das Immunis Sponsorship gut, weil es jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ermöglicht, ihre Ideen in neue Erkenntnisse zu verwandeln."

„Wir wünschen Ilaria Dorigatti und Konstantin Adrian Klötzer viel Erfolg bei ihren Forschungsarbeiten und sind davon überzeugt, dass die beiden hier einen wichtigen Schritt in ihren Karrieren gehen“, sagt Günter Schleinzer vom Immunis-Sponsor Szabo-Scandic. Insgesamt fördert Szabo-Scandic damit bereits vier Jungforscher:innen bei ihren Dissertationen.

Video zu Preisträger:innen: https://youtu.be/Y7FVuK5sL9k

