Cyber-Security-Portal made in Austria

Relaunch der österreichischen Cloud-Security-Lösung von IKARUS

Geballtes globales Know-how in einer heimischen Cyber-Security-Lösung

Mit der Neuentwicklung des Management-Portals für die IKARUS Cloud Security-Lösungen optimiert, modernisiert und vereinfacht IKARUS das IT-Security-Management für Unternehmen und Service-Provider. Denn Schutz vor Phishing, Ransomware und anderen Cyber-Bedrohungen ist wichtiger denn je.

Befeuert durch neue Homeoffice-Lösungen und Arbeitsroutinen steigt speziell die Gefahr durch E-Mail-Angriffe seit Monaten. „Wir blocken derzeit 40 bis 45 Prozent aller gescannten E-Mails aufgrund von Spam, Malware, schädlichen Links oder anderen Bedrohungen“, berichtet Konstantin Kofler, Produktmanager bei IKARUS Security Software.

Rein rechnerisch sind das bei weitem nicht die höchsten Zahlen, die der österreichische Cyber-Security-Spezialist in seinen mehr als 35 Jahren Branchenerfahrung gemessen hat: Bis 2009 lag der Spam-Anteil noch deutlich über 90 Prozent, seither sinken die Zahlen. Dennoch sei das Risiko, aufgrund einer „falschen“ E-Mail Schaden zu erleiden, heute größer denn je.

„E-Mail-Angriffe finden heute weitaus gezielter statt, besonders im Business-Umfeld“, weiß Kofler: „Die großen, generischen Spam-Kampagnen mit hunderttausenden identischen oder ähnlichen Nachrichten wurden immer mehr von personalisierten Phishing-Mails an ausgewählte Empfänger abgelöst.“ Nicht nur das freie Auge tue sich mit dem Erkennen der neuen Spammails schwer, auch manche Spam-Filter stoßen an ihre Grenzen.

Abwehr von Spam, Phishing und Malware

Awareness über grundsätzliche und aktuelle Gefahren ist ein wichtiger Schritt zur optimierten IT-Sicherheit, ganz besonders im Fall der gezielten Phishing-Strategien. Bewusstsein alleine reiche gegen die modernen Angriffsszenarien jedoch nicht aus.

Professionelle Technologien kombinieren unterschiedliche Analyseverfahren anhand von Absenderdaten, Meta-Informationen, Links und Inhalten einer E-Mail. „Unser System benötigt dafür nur einen Bruchteil einer Sekunde, unabhängig vom Mailaufkommen“, erklärt Konstantin Kofler. Dank Multithreading – also der Möglichkeit, beliebig viele Tasks ohne Leistungseinbußen parallel zu bearbeiten – bietet IKARUS eines der schnellsten Systeme am internationalen Markt: „Das gilt selbstverständlich nicht nur für die E-Mail-Sicherheit, sondern für alle unsere inhouse entwickelten Dienste!“

Sandboxes zum Schutz vor gezielten Angriffen

Zur Abwehr hochtechnisierter Angriffe, die auf ein ausgewähltes Opfer-System abzielen, braucht es spezialisierte Lösungen. Sandboxes sind dabei Best Practice. Sie analysieren Daten in abgeschotteten, „ausbruchsicheren“ Umgebungen – den sogenannten Sandboxes –, um auch unbekannte, versteckte Bedrohungen zu erkennen. Der Haken der Sandbox-Technologie: Sie ist aufwändig, teuer und vergleichsweise langsam.

Für optimale Ergebnisse arbeitet IKARUS in diesem Bereich mit internationalen Partnern zusammen. „Wir evaluieren immer wieder verschiedene Anbieter, implementieren deren Lösungen in unser lokales Scan Center in Wien und wählen für unsere Kund*innen unsere Testsieger aus“, beschreibt Christian Fritz, COO bei IKARUS, die Strategie.

Ebenso pragmatisch hat IKARUS einen Weg gefunden, das Service effizient und leistbar zu gestalten. „Wir schicken nur die Daten bzw. die Meta-Daten an die Sandboxes, zu denen wir nach der ersten Analyse noch keine eindeutige Klassifizierung in ‚gut‘ oder ‚böse‘ erhalten. Dadurch können wir mit einem sehr niedrigen Promillesatz der Datenmenge kalkulieren und gute Preise mit dem Vorteil lokaler Datenverarbeitung ermöglichen“, erklärt Christian Fritz das Geschäftsmodell: „Ein Win-win für alle Beteiligten.“

Fokus auf einfache Anwendung und Userfreundlichkeit

Alle notwendigen Analysen werden automatisiert abgewickelt. Wer nicht wolle, müsse nicht mal in das Admin-Portal einsteigen: „Das Service ist mit seinen Standard-Einstellungen ready-to-go“, bestätigt Produktmanager Kofler: „Wir empfehlen jedoch, das URL-Defense Feature zu aktivieren, das zusätzlichen Schutz vor infizierten Websites bietet – das muss aus Datenschutzgründen manuell im IKARUS-Portal erfolgen. Unser Handbuch zeigt das sehr gut, und auch unser Support-Team hilft jederzeit weiter.“

Zusätzlich können Ausnahmen festgelegt, die Kalibrierung angepasst oder Statistiken angeschaut werden. Das neue IKARUS Portal wurde bewusst so gestaltet, dass keine Security-Vorkenntnisse und auch kein spezielles IT-Wissen nötig sind, um mit der Lösung gut arbeiten zu können.

„Neben der größtmöglichen Sicherheit ist unser Ziel, Produkte zu entwickeln, die möglichst einfach und intuitiv funktioneren“, so Christian Fritz: „Sie sollen kein zusätzlicher Task auf der Aufgabenliste der IT werden, sondern den Anwendenden das Leben erleichtern!“

