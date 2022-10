Pressemitteilung

Red Bee Media, Nowtilus und Equativ starten High View FAST-Kanäle auf LG-Geräten

Zürich/London/Berlin/Paris, 03. Oktober 2022: Red Bee Media, Nowtilus und Equativ (ehemals Smart) geben den Start des gemeinsam entwickelten Free Ad-Supported Streaming TV (FAST)-Angebots bekannt. Das Produkt kombiniert Technologie und Know-how der drei Unternehmen zu einer effizienten B2B-Lösung für die Implementierung und Verwaltung von FAST-Kanälen. High View, ein in Deutschland und Österreich ansässiges unabhängiges Medienunternehmen, ist der erste Kunde, der seine Inhalte über LG Channels, der eigenen FAST-Plattform, auf LG-Geräten (LG Smart TV ab 2016) verbreitet.

Die Kombination der drei Medientechnologieunternehmen aus ausgefeilten FAST-Channel-Workflows, erstklassiger dynamischer Werbeeinblendung und fortschrittlicher programma-tischer Werbung ermöglicht es Publishern nun, Inhalte nahtlos zu monetarisieren, ohne ihre technologische Infrastruktur zu verändern.

"Durch die Nutzung des gut integrierten Funktionsspektrums von Red Bee Media, Nowtilus und Equativ bei der Distribution und Monetarisierung von FAST-Kanälen auf einer Vielzahl von Plattformen und Geräten, stellen wir sicher, dass unsere wertvollen Inhalte auf den LG-Kanälen einwandfrei präsentiert werden", so High View-Geschäftsführer Alexander Trauttmansdorff.

Die kürzlich gestarteten sechs Kanäle für Deutschland, Österreich und die Schweiz haben unterschiedliche Charakteristika und bedienen eine Vielzahl von Zuschauerpräferenzen:

"Lokalisierte Inhalte auf unserer LG Channels Plattform sind entscheidend für den Erfolg in Regionen wie Deutschland, Österreich und der Schweiz, die seit Jahrzehnten mit hochwertigen Inhalten verwöhnt werden. Daher ist das Channel-Portfolio von High View die perfekte Ergänzung zu unserer FAST-Plattform", so Chris Jo, Senior Vice President des Geschäftsbereichs Home Entertainment Platform bei LG.

"Da der Medienmarkt weiterhin mit hoher Geschwindigkeit wächst, brauchen Anbieter und Eigentümer von Inhalten Partner, auf die sie sich verlassen können, um Inhalte an ein weltweites Publikum zu liefern", fügt Steve Nylund, CEO, Red Bee Media hinzu. "Wir freuen uns sehr, Red Bee FAST mit Nowtilus und Equativ zu starten und Kunden wie High View die Flexibilität zu geben, FAST-Kanäle nach Bedarf zu spinnen, Verbrauchern einzigartige und personalisierte Medienerlebnisse zu bieten und grössere Möglichkeiten für Werbeeinnahmen zu nutzen."

###

Über Red Bee Media

Red Bee Media ist ein internationales Rundfunk- und Mediendienstleistungsunternehmen und der grösste Access Provider in Europa. Es ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ericsson und wickelt den Grossteil der Video-on-Demand (VOD)-Dienste in Grossbritannien ab.

Red Bee Media hat seinen Hauptsitz in London, England, mit Niederlassungen in anderen britischen Grossstädten und internationalen Büros in Australien, Frankreich, Spanien, Deutschland, Finnland, den Niederlanden, Schweden, Frankreich, Kanada, den Vereinigten Staaten und Abu Dhabi.

Das Unternehmen beschäftigt weltweit 2.500 Mitarbeiter in acht Medienzentren und vertreibt jedes Jahr weltweit über 2,7 Millionen Programmstunden.

Zu den Kunden von Red Bee gehören Fernsehsender wie die BBC, Canal+, Channel 4, GB News, ITV, Sky, TV4, TV5Monde und UKTV sowie Marken wie Barclays, Bacardi und Hyundai.

Red Bee Media überträgt über 500 Fernsehprogramme analog, digital-terrestrisch, digital-satellitengestützt, über Kabel, Internet und Mobiltelefon, darunter alle inländischen BBC-Kanäle (mit Ausnahme von BBC Parliament) sowie internationale Kanäle wie BBC World News, BBC Worldwide und BBC Lifestyle, und ist in über 180 Ländern und Gebieten vertreten.

Über Nowtilus

Nowtilus wurde 2007 in Berlin und Halle gegründet und hat mit seiner dynamischen, preisgekrönten Werbeplattform Serverside.ai Pionierarbeit im Bereich der KI-gesteuerten Videopersonalisierung geleistet: eine umfassende Lösung, die sich mit den Kompatibilitätsproblemen befasst, mit denen Videosender bei der Umstellung auf digitales Streaming konfrontiert sind. Serverside.ai hilft Sendern, Telekommunikationsanbietern und Content-Providern bei der Monetarisierung ihrer FAST-, AVOD (Audio-Video on Demand)- und OTT (Over-the-top) -TV-Streaming-Plattformen, indem es nahtlose, personalisierte und relevante Werbeerlebnisse bietet. Durch die Vereinfachung der Arbeitsabläufe und die Optimierung der Verbindungen zwischen den Plattformen und den Monetarisierungssystemen gibt Serverside.ai den Videoproduzenten die Möglichkeit, sich auf die Erstellung und Verteilung von Inhalten zu konzentrieren, während die Werbe- und Einnahmensysteme im Hintergrund reibungslos funktionieren.

Nowtilus ist auch führend in der Entwicklung und dem Einsatz von HbbTV-Technologie und trägt dazu bei, die Entwicklung des traditionellen Rundfunks hin zu den Möglichkeiten zu führen, die IP Datacasting für Programmierer und Werbetreibende bietet.

Erfahren Sie mehr unter www.serverside.ai

Über Equatiy

Equativ ist der neue gemeinsame Name für Smart Adserver, DynAdmic und LiquidM - drei bewährte Innovatoren der Werbetechnologie. Das vertikal integrierte Unternehmen bietet marken- und datenschutzkonforme Lösungen, die es seinen Kunden ermöglichen, maximale Wirkung zu erzielen und gleichzeitig die Rechte der Verbraucher zu respektieren. Der Zusammenschluss kombiniert Kundenwissen und technische Spitzenleistungen, um die Interessen sowohl der Angebots- als auch der Nachfrageseite mit gleicher Professionalität und technischer Raffinesse zu bedienen.

Equativ hat seinen Hauptsitz in Paris und New York und operiert weltweit mit einem Team von mehr als 450 Mitarbeitern in 20 Büros. Equativ bietet dem Markt einen eigenen unabhängigen Adserver, SSP, Buyer-Tools und Mediendienstleistungen, um das volle Potenzial der Werbetechnologie auszuschöpfen.

Erfahren Sie mehr unter www.equativ.com

Über LG Electronics, Inc.

LG Electronics ist ein globaler Innovator in den Bereichen Technologie und Konsumgüter mit einer Präsenz in fast allen Ländern der Welt und mehr als 75‘000 Mitarbeitenden. LG besteht aus vier Unternehmen – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions und Business Solutions. Mit einem weltweiten Umsatz von 63 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 ist LG ein führender Hersteller einer breiten Produktpalette – von Fernsehern, Haushaltsgeräten und Monitoren bis hin zu Digital Signage, Servicerobotern und Fahrzeugkomponenten. LG ist auch für seine Premium-Marken LG SIGNATURE und LG ThinQ bekannt, die mit den LG-eigenen Technologien zur künstlichen Intelligenz ausgestattet sind. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.lgnewsroom.com.

Über LG Electronics Deutschland GmbH – Zweigniederlassung Dietikon/Schweiz

Die Zweigniederlassung Dietikon/Schweiz ist mit Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte vertreten. Die Zweigniederlassung wurde 2009 gegründet und beschäftigt heute rund 20 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu LG Electronics in der Schweiz finden Sie unter www.lg.com/ch_de.

Facebook-Fanpage LG Electronics in der Schweiz

https://www.facebook.com/LGSchweiz

Instagram LG Electronics in der Schweiz

https://www.instagram.com/lg_switzerland