LG ELECTRONICS PRÄSENTIERTE WELTWEIT GRÖSSTEN OLED-FERNSEHER

Mit dem 97-Zoll LG OLED evo TV G2 stellte LG den weltweit grössten OLED-Fernseher auf der diesjährigen IFA vor.

Gamer aufgepasst: Der weltweit erste biegsame 42-Zoll-OLED-Bildschirm von LG, der LG OLED Flex (Modell LX3) eignet sich für intensives Gaming.

Der LG OLED Posé aus der Objet Collection gewinnt die begehrte International Design Excellence Awards (IDEA) Gold-Auszeichnung für hervorragendes Produktdesign.

Die neuen Tone Free Wireless-Kopfhörer von LG bieten ein ultimatives Klangerlebnis mit fortschrittlichen Audiotechnologien, einem besser sitzenden Design und einer Vielzahl nützlicher, neuer Funktionen.

Zürich, 22. September 2022 — LG Electronics (LG) präsentierte an der diesjährigen IFA 2022 ein vielfältiges Angebot smarter Lösungen, die den Bedürfnissen von Kundinnen und Kunden in einer sich verändernden Welt entsprechen. Unter dem Motto «Life, Reimagined» stellte das Unternehmen innovative Produkte vor, die neue Möglichkeiten und Erfahrungen im täglichen Leben bieten. Im Nachfolgenden die Highlights von LG Electronics für den Schweizer Markt.

97-Zoll LG OLED evo TV G2

Der LG OLED evo TV G2 liefert auf einer Bildschirmdiagonale von 97 Zoll beeindruckende Seherlebnisse im grossen Stil – und das in bester OLED evo Qualität. Mit dieser Neueinführung umfasst die Produktpalette des Unternehmens im Jahr 2022 OLED TVs in den Zollgrössen 42“, 48“, 55“, 65“, 77“, 83“, 88“ und 97“.

Der 97-Zoll LG OLED evo TV G2 verfügt über die LG OLED evo-Technologie, den α (Alpha) 9 Gen5 AI-Prozessor und fortschrittliche Bildalgorithmen, um naturgetreue Bilder und ein beeindruckendes Kinoerlebnis zu liefern. Dank des wandbündigen Gallery Designs wertet er zudem jedes Heimkino durch eine nahtlose Integration in die Umgebung auf.

LG OLED ist seit neun Jahren in Folge unangefochtener Spitzenreiter auf dem globalen Markt für Premium-Fernseher1. OLED-Fernseher zeichnen sich durch ihre selbstleuchtenden Pixel aus, die einzeln ein- und ausgeschaltet werden können. Diese ermöglichen perfekte Schwarztöne, unglaublich natürliche Farben und unendliche Kontraste.

42-Zoll LG OLED Flex

Mit dem LG OLED Flex (Modell LX3) lanciert LG einen innovativen, neuen Fernseher mit dem weltweit ersten biegsamen 42-Zoll-OLED-Bildschirm. Der LG OLED Flex eignet sich perfekt für intensives Konsolen-, PC- und Cloud-Gaming sowie für den Genuss von Live-TV-Übertragungen und Streaming-Diensten. Die Kundinnen und Kunden können aus 20 Krümmungsgraden ihre ideale Position wählen und entscheiden selbst, ob das Display völlig flach oder mit bis zu 900R gecurved ist2.

Das biegsame 42-Zoll-Display bietet dabei zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten: Die Kundinnen und Kunden können den Krümmungsgrad des Flex über eine spezielle Taste auf der Fernbedienung auf eine von zwei verfügbaren Voreinstellungen einstellen. Alternativ lässt sich der Grad der Krümmung manuell in Fünf-Prozent-Schritten in 20 Stufen ändern.

Mit dem LX3 können Gamer ausserdem zum Beispiel die Grösse des Bildes auf dem Bildschirm3 an die individuellen Vorlieben oder an das Genre des Spiels anpassen. Und was sie ausserdem zu schätzen wissen werden: Mit dem Multi-View-Modus des LX3 können Inhalte von zwei verschiedenen Quellen gleichzeitig angezeigt werden. So können Gaming-Begeisterte ein PC- oder Konsolenspiel spielen, während gleichzeitig ein YouTube-Stream4 vom Smartphone läuft.

Der LG OLED Flex wird erst durch die bahnbrechende OLED evo-Technologie von LG zu einem immersiven Erlebnis: Mit unendlichem Kontrast, tiefem Schwarz, hochpräzisen Farben, einer blitzschnellen Pixelreaktionszeit von 0,1 Millisekunden und einem geringen Input Lag gibt der LG OLED Flex der Betrachterin und dem Betrachter das Gefühl, mitten im Geschehen zu sein. Der OLED-Bildschirm des LX3 schont zudem die Augen und ermöglicht es den Nutzerinnen und Nutzern, längere Gaming-Sessions zu geniessen und ihre Lieblingsfilme und -serien ohne Unterbrechung anzusehen.

Der LX3 bietet zudem auch einen hervorragenden Sound mit zwei 40-Watt-Lautsprechern auf der Vorderseite, die das Gaming- und Entertainment-Erlebnis noch weiter verbessern. Mit der integrierten Unterstützung für Dolby Atmos sorgt der Fernseher bei kompatiblen Titeln für mehr Klarheit, Tiefe und Lebendigkeit im Klang.

Designgewinner: LG OLED Posé und LG OLED evo ART90

Die beiden zur LG OLED Objet Collection gehörenden Fernseher LG OLED Posé und LG OLED evo ART90 erhielten im Verlaufe dieses Jahres beide Gold-Auszeichnungen für ihr Design.

Der LG OLED Posé aus der kürzlich eingeführten Lifestyle-TV-Serie von LG gewann die begehrte IDEA Gold-Auszeichnung5 und wurde Anfang des Jahres beim Red Dot Design Award 2022 als Best of the Best ausgezeichnet. Mit seinem Design wertet das Produkt jeden Raum auf und bietet gleichzeitig durch die neuesten OLED-Technologien von LG ein unvergessliches Fernseherlebnis. Anders als die meisten TVs kann der LG OLED Posé sowohl an der Wand befestigt als auch freistehend im Raum positioniert werden. Im «Galerie-Modus» verwandelt sich der TV schliesslich in eine beleuchtete Leinwand, auf der Kunstwerke oder Fotos präsentiert werden können.

Mit dem LG OLED evo ART90 wurde LG dieses Jahr beim iF Design Award 2022 mit Gold bewertet. Der Fernseher verfügt über keinen klassischen Standfuss, sondern kann entweder gegen eine Wand gelehnt oder direkt an die Wand montiert werden. Dank der beweglichen Abdeckung erhalten Kundinnen und Kunden einen zusätzlichen Bildschirm auf demselben Fernseher. Der LG OLED evo ART90 fügt sich somit wie ein Kunstwerk in einen Raum ein.

Tone Free Wireless-Kopfhörer T90

Die Tone Free Wireless-Kopfhörer T90 liefern dank mehrerer Verbesserungen einen beeindruckenden Klang. Durch die Verwendung von Graphen, einem hochwertigen Material, das Vibrationen reduziert und gleichzeitig die Audioqualität verbessert, erzeugen die T90 einen unglaublich dynamischen und dennoch ausgewogenen und klaren Klang.

Darüber hinaus sind die LG T90 Tone Free Dolby Atmos-Kopfhörer die weltweit ersten kabellosen Kopfhörer, die Dolby Head Tracking für alle Inhalte und Geräte unterstützen. Dolby Head Tracking kalibriert den Klang neu, wenn der Nutzer oder die Nutzerin seinen oder ihren Kopf bewegt, und sorgt so für ein natürlicheres Klangerlebnis. So hat die Nutzerin oder der Nutzer das Gefühl, mitten im Geschehen zu sein, und erlebt eine ganz neue Ebene der Audio-Immersion, egal ob er oder sie Musik hört, Filme ansieht, Lieblings-Streaming-Serien geniesst oder Videospiele spielt. Dolby Head Tracking in Verbindung mit Dolby Atmos-Inhalten steigert das Hörerlebnis noch weiter und sorgt für unglaubliche Details, Tiefe und Klarheit. Die T90 sind die ersten kabellosen Kopfhörer mit einem Audio Virtualizer, der von Dolby speziell für Kopfhörer entwickelt wurde - eine fortschrittliche Lösung, die die räumliche Dimensionalität für Stereounterhaltung erweitert.

Darüber hinaus verfügen die T90 über Snapdragon Sound,6 was bedeutet, dass Nutzerinnen und Nutzer eine Klangqualität erleben können, die bisher nur bei kabelgebundenen Kopfhörern möglich war. Neben hochauflösendem 24-Bit/96kHz-Audio bieten die Snapdragon sound-zertifizierten Kopfhörer von LG eine hervorragende Konnektivität, kristallklare Sprachqualität und eine geringe Latenz, wodurch sie sich nicht nur für das Hören von Audio, sondern auch für Sprachanrufe und Spiele eignen.

1 Quelle: Omdia, in Bezug auf ausgelieferte Einheiten über den 9-Jahres-Zeitraum von 2013-2021.

2 Basierend auf eigenen Tests ist die maximale Krümmung von LG OLED Flex ähnlich wie bei einem Display mit einer festen Krümmung von 900R.

3 Die Funktion zur virtuellen Anpassung der Bildschirmgrösse wird später in diesem Jahr verfügbar sein.

4 YouTube-Videos können von einem Smartphone gestreamt werden, während Spiele über eine über HDMI-angeschlossene Quelle gespielt werden.

5 Die IDEA (International Design Excellence Awards) zählen neben dem iF Design Award und Red Dot Design Award zu den weltweit wichtigsten Designauszeichnungen für aussergewöhnliches Design.

6 Die Vorteile von Qualcomm Snapdragon Sound können in vollem Umfang genutzt werden, wenn sowohl das Quellgerät als auch die Kopfhörer Snapdragon Sound-zertifiziert sind. Der Plug & Wireless-Modus kann verwendet werden, wenn die Quellgeräte nicht durch die Snapdragon Sound-Technologie zertifiziert sind.

