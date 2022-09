KTM AG eröffnet Lehrwerkstatt für Fachkräfte der Zukunft

KTM AG investiert 2,5 Mio. Euro für 3.000 m 2 modernste Ausbildungs-Infrastruktur

Lehre auf höchstem Niveau für aktuell 200 Lehrlinge

KTM AG bietet Übernahmegarantie sowie das eigene Motorrad bei erfolgreichem Abschluss

Lehre mit Matura als Erfolgsmodell

Mattighofen, 16. September 2022 – Was im Jahr 1995 mit 2 Lehrlingen begann, ist mittlerweile zum Aushängeschlid der KTM AG geworden: moderne Lehrlingsausbildung auf höchstem Niveau. „Seither haben wir 1.500 Lehrlinge ausgebildet, 80 % davon sind nach wie vor im Unternehmen. Als zukunftsorientierter Arbeitgeber sehen wir die Notwendigkeit, für unser Personal die besten Voraussetzungen für ihre Aus- und Weiterbildung zu schaffen. Das trifft insbesondere auf die jüngsten unter ihnen zu. Daher freuen wir uns, den Lehrlingen mit der neuen Lehrwerkstatt künftig die innovativste Infrastruktur zur Verfügung zu stellen“, fasst es Stefan Pierer, Vorstandvorsitzender der KTM AG, zusammen.

Feierliche Eröffnung mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft & Bildung

Der Einladung zur feierlichen Eröffnung der Lehrwerkstatt am 15. September folgten unter anderem Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner, die Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer OÖ Angelika Sery-Froschauer sowie der oberösterreichische Bildungsdirektor Alfred Klampfer. „Oberösterreich ist das Lehrlings-Bundesland Nr. 1. Das ist ein wesentlicher Standortfaktor für unser Bundesland, denn die Lehrlinge von heute sind die bestens ausgebildeten Fachkräfte von morgen. Einen wesentlichen Beitrag dazu leisten Top-Ausbildungsbetriebe wie die KTM AG. Die neue Lehrwerkstatt ist dafür ein eindrucksvoller Beweis, mit der die KTM AG die Lehrlingsausbildung auf ein ganz neues Niveau hebt. Diese Investition ist daher nicht nur für das Unternehmen von größter Bedeutung, sondern darüber hinaus auch für die ganze Region und den Wirtschaftsstandort Oberösterreich insgesamt“, unterstrich Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner im Rahmen der Eröffnung.

Während andere Branchen nach wie vor unter anhaltendem Fachkräftemangel leiden, habe die KTM AG die Chancen von Lehre und dualer Ausbildung erkannt und mit der Lehrwerkstatt eine zeitgemäße Infrastruktur geschaffen.

Moderner Arbeitgeber und Ausbildungsstätte für 200 Lehrlinge

63 weibliche und 137 männliche Lehrlinge befinden sich derzeit bei der KTM AG in einer Lehre, davon 67 Prozent im technischen sowie 33 Prozent im kaufmännischen Bereich. Der Großteil von ihnen – 71 Lehrlinge – absolviert aktuell das erste Lehrjahr. „Die neue Lehrwerkstatt bietet Kapazitäten für insgesamt 230 Lehrlinge – das ist auch unser erklärtes Ziel für die Zukunft“, so Personalvorstand Viktor Sigl. Das Interesse sei entsprechend groß: 2021/22 gab es insgesamt 500 Bewerbungen, davon haben 240 als Schnupperlehrlinge 315 Schnuppertage im Unternehmen verbracht.

Während und nach der Lehre – interessante Perspektiven, umfassende Angebote und Übernahmegarantie bei KTM AG

Während der Lehre werden die Lehrlinge nicht nur für den angestrebten Beruf ausgebildet, sondern lernen sprichwörtlich fürs Leben. Lehrlingsseminare, Office Schulungen sowie Kurse im Metall- und KFZ Bereich werden durch Ausbildungen bei externen Partnern ergänzt. 16 Prozent beenden zudem die Lehre mit Matura. Der gefragteste Bereich ist die KFZ-Technik, in welchem derzeit 37 Prozent der Lehrlinge ausgebildet werden, gefolgt vom Bereich Metalltechnik (36 Prozent der Lehrlinge). Rund ein Viertel der Lehrlinge hat einen Ausbildungsplatz im kaufmännischen Bereich und 3 Prozent in der Dualen Akademie. Nach Abschluss der Lehre nahezu alle Lehrlinge im Unternehmen, sei es in der Forschung & Entwicklung, dem Motorsport-Bereich oder in der Produktion. Damit nicht nur junge Menschen aus der Region die Möglichkeit einer Lehre bei KTM in Erwägung ziehen können, bietet das Unternehmen kostenlose Unterkünfte mit pädagogischer Betreuung an.

„Lehrlingen bei KTM wird eine breite Palette an Unterstützung geboten, von der Übernahmegarantie bis zur Unterkunft, die Möglichkeit, ein Auslandspraktikum zu machen, Grundausstattung mit Smartphone und Laptop – und noch vieles mehr. Und für einen ausgezeichneten oder guten Erfolg beim erstmaligen Antritt zur Lehrabschlussprüfung winkt als besonderes Zuckerl sogar ein eigenes Motorrad“, fasst Sigl abschließend die besten Gründe für eine Lehre bei KTM zusammen, mit denen das Ziel, bis 2030 Top-Ausbilder im gesamten deutschsprachigen Raum zu sein, erreicht werden soll.

Kontakt:

Iris Perz, Head of Corporate Communication

media.KTMAG@ktm.com

+43 7742/6000-0

Über die KTM AG

Die KTM AG, ein Unternehmen der PIERER Mobility AG, ist Europas führender Hersteller für motorisierte Zweiräder. Mit seinen Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und GASGAS zählt das Unternehmen zu den Technologie- und Marktführern in Europa, besonders im Premium-Motorradsegment. Zusätzlich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor umfasst die Produktpalette Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben, was KTM AG auch zu einem Pionier in der Branche der Zweiräder mit Elektromotor macht.

