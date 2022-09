Visualisierung von Klimathemen: kostenloser Intensiv-Workshop

Praxis-Workshop: Tools und Techniken lernen, um Storys zur Klimakrise darzustellen

in diesem kostenlosen fjum-Workshop in Kooperation mit Google lernen die Teilnehmenden neue Tools und Techniken kennen, um relevante Klimathemen aufzubereiten und Storys über die Klimakrise visuell darzustellen. So lässt sich beispielsweise die riesige Datenbank von Google Earth Timelapse nutzen, um mit wolkenfreien Satellitenbildern die Veränderungen unseres Planeten seit 1985 darzustellen - und das ist nur der Anfang.

Darum geht´s:

Ideen und Tipps zur Visualisierung von Umweltthemen

Umgang mit Google GEO Tools

Visualisierung von Datensätzen (Umweltkontext)

Wann: 27.09.2022, 15:00 – 18:00 Uhr

Wo: Oberösterreichischer Presseclub, Landstraße 31, 4020 Linz

Dieser Workshop ist kostenlos, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich.

Hier geht´s zur Anmeldung

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen bei diesem Workshop.

Ihr fjum-team

Rückfragen & Kontakt:

fjum forum journalismus und medien

office@fjum-wien.at