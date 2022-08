Altstadtverband Salzburg - 4. Flanierfestival VIELKLANG

4. VIELKLANG am 2. und 3. September: Musik- und Performance-Erlebnis in der Salzburger Altstadt

PRESSE-INFORMATION

Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter,

4. Flanierfestival VIELKLANG

VIELKLANG geht in die finale Runde: Am 2. und 3. September 2022 steht die Salzburger Altstadt nochmals im Zeichen von Musik & Performance.

Am Freitag, 2. September ab 14 bis 19 Uhr und am Samstag, 3. September ab 11 bis 18 Uhr bespielt das originelle Flanierfestival VIELKLANG zum vierten Mal in diesem Jahr die Straßen, Gassen und Plätze der linken und rechten Altstadt mit Klängen aus Klassik, Pop, Indie Rock, Brass, Jazz und Worldmusic. Der Altstadtverband Salzburg lädt Einheimische und Stadtbesucher:innen zum kostenfreien Open-Air Musik- und Performance-Genuss ein. En passant oder in den angrenzenden Gast- und Schanigärten können abwechslungsreiche akustische Live-Darbietungen vielerorts in der Salzburger Altstadt erlebt werden. Das zweitägige VIELKLANG-Festival sorgt für ein besonderes Flair an sechs fixen sowie mobilen Spielstätten und verwandelt letztmalig in diesem Sommer die Altstadt zu einer erlebnisreichen Wohlfühlzone. Mit dem vierten VIELKLANG schließt sich der Flanierfestival-Reigen für dieses Jahr. Tipp: Das Flavourama Next Generation Battle steht am 2. September im Innenhof des Salzburg Museums am Programm.

Details entnehmen Sie bitte der Presseinformation anbei.

Wir freuen uns über Ankündigung und Berichterstattung in Ihrem Medium!

Rückfragen & Kontakt:

Mit besten Grüßen

Mag. Ursula Maier

Tourismusverband Salzburger Altstadt

Presse

Tel: +43 (0)662-845453-19

Mobil: +43 (0)664-4280262

Mail: presse@salzburg-altstadt.at

Münzgasse 1/II | A-5020 Salzburg