Starauflauf beim großen Deutschlandfinale der „Schlagerinsel“ im Ruhrgebiet Beatrice Egli, Thomas Anders, Kerstin Ott und Giovanni Zarrella feiern am Sonntag, den 28. August 2022, mit knapp 10.000 Fans bei der „Schlagerinsel“ in Gelsenkirchen. Vincent Gross und Estefania Wollny präsentieren bisher unveröffentlichte Songs.

Gelsenkirchen (LCG) – Der deutsche Schlager erlebt derzeit einen regelrechten Boom. Schlagerstars sind erfolgreicher denn je. Genau deswegen pilgerten am Samstagnachmittag Fans bei sommerlichen Temperaturen in den Gelsentrabpark zur vierten Schlagerinsel. Bereits ab 13.00 Uhr herrscht Partystimmung bei den Gästen. Aus mitgebrachten Lautsprecherboxen dröhnen Schlagerhits, während die Besucher den Einlass kaum erwarten können. Rund 10.000 Schlagerfans – teils in bunten Outfits – sind gekommen, um sieben Stunden geballte Schlagerpower zu erleben. Trotz der Fußball-Niederlage am Vortag lassen sich die Fans aus dem Ruhrgebiet nicht stoppen! Die Moderatoren Rainer Groeber und Sebastian von Mletzko führten das Publikum charmant durch den Nachmittag. Der erste der elf Acts ist Diana Burger, die erst kürzlich ihr Kinderalbum „Ferien mit Diana“ veröffentlicht hat und 2020 mit ihrem Hit „Konfetti ins Leben“ den absoluten Durchbruch hatte. Mit ihrem Song „Einmal bitte alles“ eröffnete sie charmant die „Schlagerinsel“ in Gelsenkirchen.

„Bereits zum vierten Mal findet die ‚Schlagerinsel‘ in Deutschland statt. Die Stimmung unserer Fans hat erneut bewiesen, dass wir mit unserem Konzept die Herzen der Schlagerfans erreichen. Top-Acts wie Michelle, Beatrice Egli und Giovanni Zarrella wissen, wie sie ihrem Publikum so richtig einheizen und für ausgelassene Stimmung sorgen“, so media.one-Geschäftsführer Denis Pfannmüller.

Absolute Fannähe bei der „Schlagerinsel“

Das Schlagerduo „Zweisam“ animierte bei „Absolut die 1“ die motivierte Menge und heizte so richtig ein. Erstmalig stand die zweitjüngste Tochter des Wollny-Clans, Estefania, auf der Bühne der „Schlagerinsel“. Passend zu den heißen Temperaturen begeisterte sie mit ihrer neuen Single „Sommerliebe“ und hatte sogar eine Überraschung parat: Sie präsentierte den bisher unveröffentlichten Song „Hey ist okay“ von ihrem Album, das im Februar 2023 erscheinen soll. Wer gedacht hat, dass es auf der „Schlagerinsel“ nur Schlager zu hören gibt, liegt nicht ganz richtig: Christin Stark sorgt mit rockigen Einflüssen für Abwechslung. Erst im Frühjahr 2022 erschien ihr Album „Rock dein Herz“, das neben dem klassischen Schlagersound auch klare Rockeinflüsse – nicht zuletzt aufgrund ihres Produzenten und Ehemanns Matthias Reim – zu bieten hat. Dass ihr ihre Fans besonders am Herzen liegen, hat sie mit anschließenden Selfies erneut gezeigt. Mit Selfies ging es auch beim Niederländer Eloy de Jong weiter, der bei seiner ersten Hitsingle „Egal was andere sagen“ seine Dankbarkeit ausdrückt. Der Ex-„Caught in the Act“-Frontman beweist bei seinem Auftritt, dass er sich im Schlagerhimmel ganz schön wohlfühlt und verzaubert mit seiner zarten Stimme die Fans.

Fans bringen den Gelsentrabpark zum Beben

Seit fast fünf Jahrzehnten mischt Schlagerlegende Bernhard Brink erfolgreich das Musikgeschäft auf. Kein Wunder also, dass er auch im Gelsentrabpark seine Fans mit seiner markanten Stimme in den Bann ziehen kann. Ob „Wo bleibt die Liebe“ oder „100 Millionen Volt“ – seine Lieder reißen das Publikum mit und erschaffen eine unvergleichbare Stimmung. Co-Moderator Sebastian von Mletzko bewies bei seinem kurzen Auftritt zwischendurch, dass er sowohl die Rolle des Moderators als auch die des Schlagersängers sehr gut beherrscht. Dass Anna-Maria Zimmermann diese Rolle ebenfalls wie auf den Leib geschneidert ist, war auch in Gelsenkirchen klar zu sehen. 2020 bekam sie überraschend eine goldene Schallplatte für 15.000 verkaufte Singles von „Tausend Grad“. Bei „Die Tanzfläche brennt“ brachte sie gemeinsam mit ihren Fans die „Schlagerinsel“ zum Beben.

Die Bühne ist seit 30 Jahren ihr zu Hause und sie zählt zu den Urgesteinen der Schlagermusik. Energiegeladen und mitreißend performt Michelle zu „Paris“ und lädt dabei ihre Fans dazu ein, sich gemeinsam in die Stadt der Liebe zu singen. Rührend wurde es, als der Schlagerstar einen jungen Mann mit Trisomie-21 auf die Bühne holt, der seine Arbeit nicht besser hätte machen können und wie ein echter Schlagerstar die Bühne eroberte.

Er steht für eine neue Generation an jungen wilden Schlagersängern und ist schon jetzt ein funkelnder Stern im Schlagerhimmel: Der 26-jährige Vincent Gross genießt bei der Premiere von seinem neuen Song „100 Vaterunser“ das Bad inmitten seiner Fans und sorgt dabei für ekstatischen Jubel. Genauso ging es bei Kerstin Ott weiter, die mit „Regenbogenfarben“ – ihre Hymne für mehr Toleranz in der Gesellschaft und der Liebe – ihre Show eröffnete. Bei „Die immer Lacht“ verabschiedet sie sich nochmals persönlich von ihren Fans mit Selfies und Autogrammen.

Megastars hautnah

Thomas Anders performt gewohnt stilvoll zu seinen Mega-Hits wie „Cheri Cheri Lady“, „You’re My Heart, You‘re My Soul“ und wird seinem Namen als „Gentleman of Music“ mehr als gerecht. Auch Nummern seines neuen deutschsprachigen Albums präsentiert der ehemalige „Modern Talking“-Sänger.

„Deutschland sucht den Superstar“-Gewinnerin Beatrice Egli bittet ihre Fans um das schönste Lächeln und begeistert sie mit Songs wie „Terra Australia“ und ihrem absoluten Hit „Mein Herz“. Selbst ihre High Heels halten sie nicht davon ab, zu ihrem erst kürzlich veröffentlichten Megahit „Volles Risiko“ die „Schlagerinsel“ zu ihrem Tanzparkett zu machen.

Der charismatische Sänger und Entertainer Giovanni Zarrella hat mit seinem neuen Album „Per Sempre“ die „Queen of Pop“, Madonna, vom Thron der aktuellen Albumcharts gestoßen und feiert den Triumph mit seinen Fans in Gelsenkirchen. In seinen Songs schlägt er eine Brücke zwischen den größten internationalen Hits und der Sprache seines Herzens – Italienisch. Mit seinem Coverhit von Wolfang Petry „Dammi“ animiert der charismatische Italiener zum Mitsingen und verabschiedet sich mit einem charmanten „Grazie ragazzi“.

