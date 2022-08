Gelsenkirchen im Partyfieber: Beatrice Egli, Thomas Anders & Co. bei der „Schlagerinsel“

Gelsenkirchen im Partyfieber: Beatrice Egli, Thomas Anders & Co. bei der „Schlagerinsel“ Nur noch wenige Tage bis die „Schlagerinsel“ am 28. August 2022 erstmals im „GelsentrabPark“ Halt macht. Erstklassiges Unterhaltungsprogramm und hochkarätiges Line-up mit Beatrice Egli, Thomas Anders und Co. sorgen für ein fulminantes Finale der Deutschland-Tour.

Gelsenkirchen (LCG) – Beim zehnstündigen Mega-Event treten Stars gemeinsam auf, die normalerweise auch alleine ganze Stadien und Veranstaltungshallen füllen. Heiße Show-Acts, musikalische Höhenflüge und garantierte Partystimmung erwartet die Besucher der „Schlagerinsel“ im „GelsentrabPark“ (45883 Gelsenkirchen, Nienhausenstraße 42) am 28. August 2022. Geballte Schlager-Power von prominenten Publikumslieblingen wie Schlagerqueen Michelle, Beatrice Egli, Giovanni Zarrella, Kerstin Ott, Thomas Anders, Bernhard Brink, Anna-Maria Zimmermann, Christin Stark, Eloy de Jong, Vincent Gross und Diana Burger lassen jedes Schlagerfanherz höherschlagen.

„Als langjähriger Standort diverser Schlager-Produktionen ist Gelsenkirchen die perfekte Location für die ‚Schlagerinsel‘. Anfang Juli noch beheimatete die Stadt im Ruhrgebiet die Feste-Show „Schlagerstrandparty 2022“ von Florian Silbereisen. Mit unserem Event knüpfen wir an diesen lokalen Erfolg des beliebten Musikgenres an“, so media.one-Geschäftsführer Denis Pfannmüller.

Alle Stars der „Schlagerinsel“ in Gelsenkirchen

Unter anderem Teil des Star-Aufgebots bei der „Schlagerinsel“ ist Beatrice Egli. Die „DSDS“-Gewinnerin von 2013 schaffte es mit ihrem Album „Natürlich!“ vor zwei Jahren auf dem zweiten Platz der deutschen Charts und hat mit „Volles Risiko“ aktuell eine brandneue Single am Start. Ähnlich zu Schlagerkünstlerin Michelle, welche sich ebenfalls mit einer Neu-Veröffentlichung schmücken kann: ihrer Jubiläums-CD, die auf 30 Jahre Karriere zurückblickt. Neben musikalischem Können überzeugen die beiden Sängerinnen oftmals auch mit hinreißenden Looks.

„Die Tage sind sonnig, die Abende lang und die Drinks kalt – im Sommer wird vor allem den schönen Dingen des Lebens gefrönt. Dieses Gefühl verkörpert das Schlagergenre wie kaum ein anderes. Weshalb es sich in den warmen Monaten umso mehr anbietet, die größten Hits des Genres live und hautnah zu erleben“, so Michelle.

Außerdem auf dem Event zu sehen sein wird Giovanni Zarrella. Mit seiner eigenen Show im ZDF landete der Moderator zuletzt einen Erfolg nach dem anderen – auf der „Schlagerinsel“ wird das ehemalige „Bro’Sis“-Bandmitglied in Kürze jedoch wieder live und in Farbe auftreten. Ebenso wie Thomas Anders. Der Musikproduzent ist eine Koryphäe der Branche und arbeitet aktuell mit Florian Silbereisen an einem neuen Album.

Überdies Teil der Veranstaltung sind Christin Stark – Ehefrau von Matthias Reim und frischgebackene Mutter – sowie „DSDS“-Sechstplatzierte Anna-Maria Zimmermann. Ebenfalls auftreten wird Schlagertitan Bernhard Brink, der aktuell auf mehr als 50 Alben, über 100 Singles sowie eine erfolgreiche Karriere als Radio- und Fernsehmoderator blicken kann. „Caught In the Act“-Star Eloy de Jong, „Weisst Was Ich Mein“-Interpret Vincent Gross sowie „Die immer lacht“-Sängerin Kerstin Ott komplettieren das erstklassige Line-up.

Das Line-up: Zehn Stunden Hitgarantie

13:30 – Zweisam

13:45 – Diana Burger

14:00 – Christin Stark

14:40 – Eloy de Jong

15:20 – Bernhard Brink

16:00 – Anna Maria Zimmermann

16:40 – Michelle

17:20 – Vincent Gross

18:00 – Kerstin Ott

18:40 – Thomas Anders

19:20 – Beatrice Egli

20:00 – Giovanni Zarrella

Weitere Auftritte der „Schlagerinsel“

Gelsenkirchen ist der vierte Halt der spektakulären Eventreihe „Back 2 LIVE“. Nach dem Auftritt im Ruhrgebiet werden die Sänger der „Schlagerinsel“ am 3. September 2022 noch auf der Wiener Donauinsel zu sehen sein. Restkarten für die „Schlagerinsel“ sind ab 39,80 Euro erhältlich. Plätze in der begehrten VIP-Lounge inklusive Zugang zur eigenen Terrasse sowie kostenfreien Getränke und warmen Speisen gibt es jeweils ab 199 Euro. Bereits gekaufte Tickets für die „Schlagerinsel“ in Oberhausen behalten ihre Gültigkeit für Gelsenkirchen. Mehr Informationen auf schlagerinsel.com

Über media.one

Seit fast 30 Jahren sind die Unternehmen der eventcom-Gruppe im Bereich Eventmarketing und Veranstaltungsmanagement erfolgreich. Heute gehören sie zu den größten bundesweit agierenden Veranstaltungsagenturen in Deutschland, die sich auf die Entwicklung, Vermarktung und Umsetzung öffentlicher Großevents spezialisiert haben. Die Produktionen reichen vom Clubevent über das klassische Incentive bis hin zum Festival mit vielen tausenden Besuchern. Mit mehr als 5.000 erfolgreich durchgeführten Veranstaltungen und über fünf Millionen Besuchern blickt media.one auf eine sehenswerte Bilanz der letzten Jahre zurück. Weitere Informationen auf eventcom.group

