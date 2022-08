LG'S NEUE TONE FREE-KOPFHÖRER BIETEN VERBESSERTE AUDIOQUALITÄT UND FUNKTIONEN FÜR DEN MOBILEN LEBENSSTIL

Medienmitteilung

Angeführt vom Flaggschiffmodell T90 bieten die neuen Tone Free Wireless-Kopfhörer von LG das ultimative Klangerlebnis mit einer Kombination aus hervorragender Audioqualität, adaptivem ANC und komfortablem Sitz.

Seoul/Zürich, 8. August 2022 — Die Tone Free True Wireless-Kopfhörer von LG Electronics (LG) bieten ein ultimatives Klangerlebnis mit fortschrittlichen Audiotechnologien, einem besser sitzenden Design und einer Vielzahl nützlicher, neuer Funktionen. Die neuen Tone Free-Kopfhörer demonstrieren damit LGs kontinuierliches Engagement für nutzerzentrierte Innovationen und sind die perfekten Alltagsbegleiter für den heutigen mobilen Lebensstil.

T90: Musik wie beim Stereo-Soundsystem

Das diesjährige Flaggschiffmodell (T90) der Tone Free-Kopfhörer liefert dank mehrerer Verbesserungen einen beeindruckenden Klang, darunter eine neue interne Struktur mit grösseren Treibern, die für tiefere, sattere Bässe sorgt. Durch die Verwendung von Graphen, einem hochwertigen Material, das Vibrationen reduziert und gleichzeitig die Audioqualität verbessert, erzeugen die T90 einen unglaublich dynamischen und dennoch ausgewogenen und klaren Klang. Die T90-Kopfhörer von LG sind in mehrfacher Hinsicht ein Genuss für die Ohren: Sie verfügen über die leistungssteigernden Fähigkeiten von Meridian Headphone Spatial Processing (HSP), einer speziellen Technologie von Meridian Audio, dem langjährigen Partner von LG bei der Entwicklung von erstklassigem Sound. Dank HSP bieten die Kopfhörer eine volle, natürlichere Klangbühne mit einem klaren Klangbild in der Mitte, so dass man das Gefühl hat, Musik über ein echtes Stereo-Soundsystem zu hören. Darüber hinaus sorgt die Perfect Balance Technologie von Meridian dafür, dass die T90-Kopfhörer bei jeder Lautstärke eine gleichmässige Klangbalance aufweisen.

Dolby Head Tracking für gesteigertes Hörerlebnis

Darüber hinaus sind die LG T90 Tone Free Dolby Atmos-Kopfhörer die weltweit ersten kabellosen Kopfhörer, die Dolby Head Tracking für alle Inhalte und Geräte unterstützen. Dolby Head Tracking kalibriert den Klang neu, wenn der Nutzer oder die Nutzerin seinen oder ihren Kopf bewegt, und sorgt so für ein natürlicheres Klangerlebnis. So hat die Nutzerin oder der Nutzer das Gefühl, mitten im Geschehen zu sein, und erlebt eine ganz neue Ebene der Audio-Immersion, egal ob er oder sie Musik hört, Filme ansieht, Lieblings-Streaming-Serien geniesst oder Videospiele spielt. Dolby Head Tracking in Verbindung mit Dolby Atmos-Inhalten steigert das Hörerlebnis noch weiter und sorgt für unglaubliche Details, Tiefe und Klarheit. Die T90 sind die ersten kabellosen Kopfhörer mit einem Audio Virtualizer, der von Dolby speziell für Kopfhörer entwickelt wurde - eine fortschrittliche Lösung, die die räumliche Dimensionalität für Stereounterhaltung erweitert.

Snapdragon Sound: Qualität wie bei kabelgebundenen Kopfhörern

Darüber hinaus verfügen die T90 über Snapdragon Sound,1 was bedeutet, dass Nutzerinnen und Nutzer eine Klangqualität erleben können, die bisher nur bei kabelgebundenen Kopfhörern möglich war. Neben hochauflösendem 24-Bit/96kHz-Audio bieten die Snapdragon sound-zertifizierten Kopfhörer von LG eine hervorragende Konnektivität, kristallklare Sprachqualität und eine geringe Latenz, wodurch sie sich nicht nur für das Hören von Audio, sondern auch für Sprachanrufe und Spiele eignen.

Ausserdem bieten die kabellosen Premium-Kopfhörer des Unternehmens eine verbesserte, aktive Geräuschunterdrückung (ANC) mit dem Double Step ANC Algorithmus und Real Time ANC Optimizer. Der Double Step ANC Algorithmus nutzt einen neuen Filter mit höherer Abtastrate, um Aussengeräusche effektiver zu unterdrücken sowie einen fortschrittlichen Algorithmus zur Erkennung von Heulen, um unangenehme und störende Rückkopplungen zu eliminieren. Der Real Time ANC Optimizer passt die ANC-Leistung automatisch an, indem er die tatsächliche Position der Kopfhörer im Ohr des Benutzers oder der Benutzerin über die inneren Mikrofone analysiert.

Optimierte Geräuschunterdrückung

Die Passform des neuen Tone Free-Kopfhörer von LG bietet Komfort und gleichzeitig eine verbesserte Leistung für einen besseren Klang und eine optimierte Geräuschunterdrückung. Das in Zusammenarbeit mit dem südkoreanischen Postech Ergonomic Design Technology Lab entwickelte Design der Kopfhörer zeichnet sich durch ergonomische Präzision und eine optimierte Form aus, die sich besser im Ohr anfühlt. Darüber hinaus sind die neuen Modelle kleiner und leichter als ihre Vorgänger, so dass die Benutzerinnen und Benutzer die Tone Free-Kopfhörer auch über längere Zeiträume tragen können, ohne sich gestört zu fühlen. Der Performance Fit des Tone Free sorgt für die richtige Positionierung im Ohr und damit für ein noch besseres Klangerlebnis.

UVnano-Ladeetui für hygienische Sauberkeit

Die neuen Tone Free-Modelle von LG werden ausserdem mit dem UVnano-Ladeetui ausgeliefert, das die Kopfhörer mit Hilfe von ultraviolettem Licht hygienisch sauber hält. Neu ist die UVnano-Technologie von LG, die eine breitere Abdeckung bietet und alle Teile des Ohrgels sterilisiert. Darüber hinaus verwenden die T90 medizinische, hypoallergene Ohrgels, um das Risiko von Hautreizungen im Gehörgang zu verringern. Herausragender Benutzerkomfort ist ein weiterer Hauptvorteil der Tone Free-Kopfhörer von LG, die jetzt mit verbesserter Konnektivität und grösserer Kompatibilität aufwarten. Dank Plug & Wireless kann das Ladeetui als Bluetooth-Sender verwendet werden, der mit einer nützlichen neuen Voice-Chat-Funktion2 ausgestattet ist, die sich ideal für Telefonkonferenzen und zum Chatten mit Freunden beim Spielen eignet. Mit dem mitgelieferten USB-C-zu-AUX-Kabel können Nutzerinnen und Nutzer das Gehäuse an ein Radio, ein Laufband, ein Bordunterhaltungssystem und eine Vielzahl anderer Produkte anschliessen, um die kabellose Freiheit und erstklassige Klangqualität zu geniessen.

Verbessertes Spracherlebnis

Dank der Voice Pickup Unit bieten die Premium-T90s auch ein verbessertes Sprachanruferlebnis. Die Voice Pickup Unit erkennt und minimiert Umgebungsgeräusche, wenn die Nutzerin oder der Nutzer spricht, so dass der Gesprächspartner besser verstehen kann, was sie oder er sagt. Die neuen Tone Free-Modelle bieten bis zu neun Stunden Nutzungsdauer mit einer einzigen Ladung, während das Etui selbst weitere 20 Stunden bietet, also bis zu 29 Stunden Hörvergnügen.3 Und mit der neuen Schnellladefunktion können die Kopfhörer innerhalb einer Stunde im UVnano-Ladeetui vollständig aufgeladen werden.

Die neue Tone Free fit-Reihe von LG wird dieses Jahr eingeführt (Modelle TF7 und TF8). Sie wurden für einen aktiven Lebensstil entwickelt und bieten einen sicheren und bequemen Sitz für aktive Momente: vom Laufen über das Mountainbiken bis hin zu intensiven Trainingseinheiten im Fitnessstudio. Beide Modelle sind mit der SwivelGrip-Technologie ausgestattet, die dafür sorgt, dass die Kopfhörer auch bei intensivem Training fest und bequem sitzen. Darüber hinaus bieten sie ein leichtes Design, das eine bessere Luftzirkulation fördert.

Ideal für Sport

Ausserdem bieten die Tone Free fit-Modelle eine solide ANC-Leistung, einen klaren Raumklang mit der Meridian HSP-Technologie und die hygienischen Vorteile von medizinischen, hypoallergenen Ohrgels und dem UVnano-Ladeetui von LG. Dank der Schutzklasse IP67 sind die TF7 und TF8 regen-, spritzwasser-, schweiss- und staubabweisend, sodass jede Nutzerin und jeder Nutzer unbesorgt laufen oder trainieren kann. 4

Die Tone Free fit-Modelle haben eine Akkulaufzeit von zehn Stunden (bis zu insgesamt 30 Stunden mit der Ladehülle). Für ein angenehmeres Training im Fitnessstudio können die TF8-Kopfhörer über die innovative Plug & Wireless-Lösung von LG mit älteren, Bluetooth-losen Laufband-Displays verbunden werden.

Die 2022 Tone Free True Wireless-Kopfhörer von LG werden ab Ende August weltweit in den wichtigsten Märkten, darunter auch in der Schweiz, eingeführt.

# # #

1 Die Vorteile von Qualcomm Snapdragon Sound können in vollem Umfang genutzt werden, wenn sowohl das Quellgerät als auch die Kopfhörer Snapdragon Sound-zertifiziert sind. Der Plug & Wireless-Modus kann verwendet werden, wenn die Quellgeräte nicht durch die Snapdragon Sound-Technologie zertifiziert sind.

2 Die Voice-Chat-Funktion ist nur verfügbar, wenn Nutzerinnen und Nutzer das mitgelieferte USB-C-auf-USB-A-Kabel verwenden.

3 Bis zu 29 Stunden Nutzungsdauer bei ausgeschaltetem ANC. Mit aktiviertem ANC bieten die LG 2022 Tone Free-Kopfhörer bis zu 15 Stunden Wiedergabezeit: Fünf Stunden mit einer vollen Ladung plus weitere zehn Stunden mit dem Ladeetui.

4 Das Ladeetui ist nicht wasserdicht. Die Kopfhörer müssen gründlich getrocknet werden, bevor sie in die Ladestation gelegt werden.

Wichtigste Spezfikationen: Eine Übersicht finden Sie in der PDF-Datei der Medienmitteilung.

Über LG Electronics, Inc.

LG Electronics ist ein globaler Innovator in den Bereichen Technologie und Konsumgüter mit einer Präsenz in fast allen Ländern der Welt und mehr als 75‘000 Mitarbeitenden. LG besteht aus vier Unternehmen – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions und Business Solutions. Mit einem weltweiten Umsatz von 63 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 ist LG ein führender Hersteller einer breiten Produktpalette – von Fernsehern, Haushaltsgeräten und Monitoren bis hin zu Digital Signage, Servicerobotern und Fahrzeugkomponenten. LG ist auch für seine Premium-Marken LG SIGNATURE und LG ThinQ bekannt, die mit den LG-eigenen Technologien zur künstlichen Intelligenz ausgestattet sind. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.lgnewsroom.com.

Über LG Electronics Deutschland GmbH – Zweigniederlassung Dietikon/Schweiz

Die Zweigniederlassung Dietikon/Schweiz ist mit Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte vertreten. Die Zweigniederlassung wurde 2009 gegründet und beschäftigt heute rund 20 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu LG Electronics in der Schweiz finden Sie unter www.lg.com/ch_de.

