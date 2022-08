Die „Schlagerinsel“ geht zum ersten Mal in Hamburg vor Anker

Premiere für das große Schlagerfest in der Hansestadt. Nino de Angelo, stimmgewaltiger Doyen des Genres, überrascht die Fans in der Horner Rennbahn.

Hamburg (LCG) – Im Rahmen des „Back 2 Life“-Festivals machte die „Schlagerinsel“ nach Stationen in Berlin und Hildesheim erstmals in der Hansestadt Halt und zog 8.000 Fans an, die einen Tag mit den großen Namen der Schlagerwelt genossen. Das geballte Programm hatte für jeden Geschmack etwas zu bieten und entsprechend gut war die Stimmung in der traditionsreichen Rennbahn. Von neuen Sternen am Schlagerhimmel bis zu Legende Nino de Angelo und Superstars wie Michelle und Beatrice Egli, von strahlendem Sonnenschein bis Schietwetter, von einfühlsamen Liebesliedern bis zu poppigen und rockigen Songs kamen die Fans auf ihren Geschmack – auch bei der kulinarischen Vielfalt und kühlen Drinks.

„Bei der Premiere der ‚Schlagerinsel‘ stellen wir der Schlagerfamilie neben den großen Namen des Genres auch spannende Newcomerinnen und Newcomer vor, um gemeinsam ein großes Fest der Musik zu feiern. Der erste Anlauf der ‚Schlagerinsel‘ in Hamburg ist so gut gelandet, dass wir auch kommendes Jahr wieder in der Hansestadt ankern werden“, freut sich Veranstalter Denis Pfannmüller (media.one).

Sieben Stunden beste Stimmung

Diana Burger eröffnet das rund siebenstündige Programm auf der Horner Rennbahn und bringt, passend zu hochsommerlichen Temperaturen, ihr neues Album und erstes Kinderalbum „Ferien mit Diana“ als Gastgeschenk in die Hansestadt mit und spielt auf der grünen Gitarre, die auch das Cover ziert. Mit „Mein Herz tanzt“ versetzt sie das Publikum gleich zu Beginn der Show in einen Rausch der Gefühle. Karsten Schneider und Diana Möller sind als Duo „Zweisam“ beliebte Gäste auf Kreuzfahrtschiffen und thematisieren auch in ihren Liedern die Liebe, das Meer und das Fernweh. Sie legen erstmals auf der „Schlagerinsel“ an und sorgen für Stimmung, bei der nur mehr die Meeresbrise und Eistorten mit Sprühkerzen für echtes Traumschiff-Feeling fehlen. Mit ihren teils soulig angehauchten Nummern erinnern sie an die Kultserie „Love Boat“ und lassen kein Tanzbein stillstehen.

Starke Auftritte auf der „Schlagerinsel“

Christin Stark legt nicht nur mit ihren rockigen Nummern und ihrer Passion für Rock’n’Roll einen musikalisch starken Auftritt hin – im blütenweißen, knappen Sommerkleid ist sie auch ein Blickfang und zeigt auf der Bühne das Können, das sie sich schon als Kind im Ballettunterricht aneignete. Die Frau von Matthias Reim weiß, ihre Fans zu begeistern und sie mit ihrem strahlenden Lächeln in den Bann zu ziehen. Ihr sieht man die Freude über die Premiere der „Schlagerinsel“ in Hamburg sichtlich an.

„Festivals mit so vielen Fans und so positiver Stimmung geben so viel Hoffnung und Mut. Am liebsten würde ich jedem Fan selbst die Hand schütteln“, so Stark.

Große Emotionen auf der „Schlagerinsel“

Schon wie zu seiner Zeit als Mitglied der Band „Caught in the Act“ bringt der Niederländer Eloy de Jong die Herzen seiner Fans zum Schmelzen. Bei seinem neuen Hit „Ich sage ja“, den er mit kuschelweicher Stimme darbietet, verliert sogar der Himmel ein paar Tränen und die Fans rücken bei seinen berührenden Liebesliedern noch enger zusammen. Dass de Jong selbst ein wirklich großes Herz hat, zeigt er sie bei seinem letzten Lied, bei dem er in seine „Caught in the Act“-Zeit zurückblickt. Gemeinsam mit Vanessa, einem großen Fan mit besonderen Bedürfnissen, singt er „Love is Everywhere“. Das Mädchen spielt selbst in ihrer Band „Rosi und die Knallerbsen“ und hatte am 21. Juli Geburtstag. Zu diesem Anlass singt ihr das gesamte Publikum gemeinsam mit de Jong das Geburtstagsständchen „Happy Birthday“.

Vincent Gross genießt das Bad in der Menge und feiert inmitten seiner Fans und singt mit ihnen gemeinsam die Schlagerhymne „Joanna“ von Roland Kaiser als Antwort auf die aktuelle Diskussion um den Song „Layla“. In der Horner Rennbahn stellt er seinen neuen Song „Über uns die Sonne“ samt der dazu einstudierten Choregografie vor, die vier kleine Fans mit ihm auf der Bühne vorstellen dürfen. Mit „Fiesta del Mar“ macht der gebürtige Schweizer auch im Hamburger Schietwetter Lust auf einen heißen Sommer.

„Zwei Jahre haben wir die Freiheit vermisst. Ich danke meinem Publikum für die Magie, die wir erleben, wenn wir zusammen singen und feiern“, jubelt Gross.

Gewohnt mitreißend und energiegeladen präsentiert sich Michelle, die seit bald dreißig Jahren große Bühnenerfolge feiert. Gerade ist ihr neues Album „Michelle – Das war’s… noch nicht“ fertig geworden, auf dem sie auch viele ältere Songs neu interpretiert. Darunter auch ihr erster Erfolg „Die große Liebe“, den die Hamburger Fans stimmgewaltig mit ihr feiern. Nicht minder ausgelassen ist die Stimmung bei „Wer Liebe lebt“, mit dem sie Deutschland 2001 beim Eurovision Song Contest vertrat.

Sie bedankt sich emotional bei ihrem Publikum: „Ich danke meinen Fans, dass sie seit 30 Jahren durch dick und dünn mit mir gehen und mir immer die Treue halten.“

Thomas Anders trotzt dem Regenwetter und heizt den Fans mit einer Medley aus seinem ersten deutschsprachigen Album ein, auf dem er auch eine Nummer mit Florian Silbereisen singt. Galant und elegant bewegt sich der „Gentleman of Music“ durch seine Hits aus mehreren Jahrzehnten. Natürlich dürfen auch Mega-Hits aus der „Modern Talking“-Zeit wie „You’re My Heart You’re My Soul“ nicht fehlen.

„Regen verdirbt uns kein gemeinsames Fest, auf das wir viel zu lange warten mussten. Musik wärmt von innen und macht Freude und Spaß!“, meint Anders.

„Deutschland sucht den Superstar“-Gewinnerin Beatrice Egli verwandelt mit ihren Sounds und Beats die „Schlagerinsel“ zur Partyinsel und vertreibt mit ihrer markanten Stimme selbst den Regen. Mit „Terra Australia“ weckt sie die Lust auf ferne Länder und fremde Kontinente. Sie selbst verbrachte zwei Monate in Australien und veröffentlichte danach das Album „Natürlich“, das sie auf dem fernen Kontinent aufgenommen hat. Erfolgstitel wie „Samstagnacht“ oder „Wir leben laut“ lassen die Massen tanzen, während sich die gebürtige Schweizerin mit „Zuhaus“ auch von ihrer gefühlvollen und nachdenklichen Seite zeigt. Mit zahlreichen Zugaben verlängert sie die Schlagerparty und strahlt mit ihrem coolen Glitzerlook um die Wette.

Grand Seigneur der Schlagerszene landet auf der „Schlagerszene“

Den Tag auf der „Schlagerinsel“ lässt Nino de Angelo ausklingen, der mit „Jenseits von Eden“ 1983 eine der großen Schlagerhymnen veröffentlichte und die Charts erstürmte. Mit dem von Dieter Bohlen komponierten Song „Flieger“ vertrat er Deutschland 1989 beim Eurovision Song Contest und begeisterte Fans am ganzen Kontinent. Erst letztes Jahr veröffentlichte er die neuen Titel „Gesegnet und verflucht“ und „Zeit heilt keine Wunden“, die auf der „Schlagerinsel“ ebenso dabei sind und einen Bogen über sein fast 40-jähriges Schaffen spannen. Dieses ist durchaus beachtlich und vielseitig: Unter anderem arbeitete er mit „Mr. President“ zusammen und erhielt zahlreiche Platin- und Gold-Auszeichnungen. Auch als Dancefloor-Produzent stellte de Angelo sein Können unter Beweis, bevor er sich wieder dem Schlager widmete.

Wer es versäumt hat: Am letzten Augustwochenende gastieren die Stars der „Schlagerinsel“ in Gelsenkirchen und am ersten Septemberwochenende in Wien (Österreich). Tickets gibt es noch auf schlagerinsel.com

Über media.one

Seit fast 30 Jahren sind die Unternehmen der eventcom-Gruppe im Bereich Eventmarketing und Veranstaltungsmanagement erfolgreich. Heute gehören sie zu den größten bundesweit agierenden Veranstaltungsagenturen in Deutschland, die sich auf die Entwicklung, Vermarktung und Umsetzung öffentlicher Großevents spezialisiert haben. Die Produktionen reichen vom Clubevent über das klassische Incentive bis hin zum Festival mit vielen tausenden Besuchern. Mit mehr als 5.000 erfolgreich durchgeführten Veranstaltungen und über fünf Millionen Besuchern blickt media.one auf eine sehenswerte Bilanz der letzten Jahre zurück. Weitere Informationen auf eventcom.group

