Moin 1990er-Jahre! „90s Super Show“ bringt die großen Stars einer Dekade zurück auf die Bühne

Moin 1990er-Jahre! „90s Super Show“ bringt die großen Stars einer Dekade zurück auf die Bühne Am Samstag wurde die restlos ausverkaufte Horner Rennbahn zum Dancefloor für 10.000 Fans, die sich auf eine musikalische Zeitreise in das bunte und schrille Jahrzehnt begaben.

Bilder zur Meldung in der Mediendatenbank: © Oliver Walterscheid

Hamburg (LCG) – Am Samstag startete das zweitägige „Back 2 Live“-Festival nach erfolgreichen Stationen in Berlin und Hildesheim mit der „90s Super Show“ und holte bei traumhaftem Sommerwetter die großen Stars eines Jahrzehnts auf die Bühne, das Musikgeschichte geschrieben hat. Vor dreißig Jahren wurde der Eurodance geboren, die ersten Raves und Clubbings gingen über die Bühne und die Kultsender VIVA und MTV prägten den Musikgeschmack einer ganzen Generation. Grund genug, um das legendäre Jahrzehnt auf die Bühne zu bringen und mit Fans jedes Alters gebührend zu feiern. Das Line-up der „90s Super Show“ bringt alles auf die Bühne, was die Charts ein Jahrzehnt lang angeführt hat und liefert mit eindrucksvoller Pyrotechnik und vielfältiger Gastronomie ein Gesamterlebnis für alle, die heute noch gerne zu den Beats und Sounds tanzen, die Musikgeschichte geschrieben haben.

„Die Lieder der 1990er-Jahre klingen nicht nur unverwechselbar gut, sie vermitteln vor allem gute Laune. Die ‚90s Super Show‘ vermittelt Optimismus und gibt den 10.000 Besucherinnen und Besuchern in der Horner Rennbahn ein gutes Gefühl mit auf den Weg. Die Hansestadt war acht Stunden im ausgelassenen Partymodus und die Fans feierten mit ihren Stars, die es ihnen mit actionreichen und schwungvollen Auftritten danken“, sagt Veranstalter Denis Pfannmüller (media.one).

VIVA-Star Mola Adebisi scherzt und singt mit den Stars

Für den stimmgewaltigen Auftakt der musikalischen Zeitreise in die schrillen und bunten 1990er-Jahre sorgte Hip-Hopper Nana mit fetten Beats und einer klangvollen Liebeserklärung an seine Heimatstadt. Vor 42 Jahren kam er nach Deutschland und lebte 25 Jahre in Hamburg. In der Hansestadt startete er 1997 mit seinem Hit „Lonely“ durch und legte den Grundstein für seine Chartstürmer-Karriere. Schon paar Jahre zuvor startete Loona 1994 mit „Stranger Things“ durch und begeistert damit die Massen in der Horner Rennbahn ebenso wie mit ihrem Nummer-eins-Hit „Bailando“.

VIVA-Legende Mola Adebisi führt nicht nur charmant und mit unzähligen Anekdoten durch den Tag, sondern beweist auch Gesangstalent und gibt „Mr. Bombastic“ von Shaggy und „Weil ich ein Mädchen bin“ von Lucilectric zum Besten.

Acht Stunden gute Laune

Wenn Captain Jack alias Bruce Lacy die Bühne betritt, marschieren die Fans im Gleichschritt auf den Dance Floor und salutieren zackig zu „In The Army Now“. Seine Fan-Armee bringt der General der guten Laune auch mit seinen Coverversion von „Give It Up“ und dem Sommerhit „Iko Iko“ ganz ohne befohlene militärische Liegestütze tanzend zum Schwitzen.

Auch nach seiner „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Erfolgsgeschichte ist Oli P. der absolute Mädchenschwarm und versteht es, seine Fans mit gefühlvollen Songs zu verzaubern. Bei „Gib mir mein Herz zurück“ fliegen ihm die Herzen der „90s Super Show“-Besucher im Sturmflug zu. Er macht es deutlich besser als so manche deutsche Fluglinie in diesem Sommer: Seine „Flugzeuge im Bauch“ landen pünktlich und sind zum Höhepunkt des Sommers einen Volltreffer zum Mitsingen. Auch richtige Partyhits kommen ihm leicht über die Lippen. Gemeinsam mit Adebisi interpretiert er „Narcotic“ und verwandelt die altehrwürdige Pferderennbahn zur Tanzfläche.

„Wir brauchen so wunderbare Tage wie heute, an denen wir gemeinsam feiern und unsere Sorgen vergessen“, so Oli P.

Die Architekten des Eurodance

Sie nennen 28 Goldene und zehn Platin-Schallplatten sowie einen Echo ihr Eigen und haben es auf Platz zwei der US-Charts geschafft: Mit Titeln wie „Rythm Is A Dancer“ oder „The Power“ gilt die Formation „Snap“ als die ultimative Eurodance-Band und Architekt des unverwechselbaren 1990er-Jahre Sounds mit Trance-Elementen. In Hamburg zeigt die 1989 gegründete Band, warum eine ganze Dekade zu ihrem Takt getanzt hat und viele andere Musiker sich an ihrem Stil inspiriert haben.

An die Zeit, in der die besten Partyhits noch auf CD gehört wurden, erinnert auch „Fun Factory“ mit schwungvollen Gute-Laune-Songs wie „Celebration“ oder „Stand By Me“ und überrascht optisch im weißen Baseball-Dress, das perfekt zur actiongeladenen Performance passt.

Seit 1994 heizt die schwedische Band „Rednex“ ihren Fans mit ihrem Electronic Country ein. Ihr Lied „Cotton Eye Joe“ wurde unter anderem bei der Talentshow „American Idol“ performt und auch bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver (Kanada). In Deutschland hält es nach wie vor den Rekord für die längsten Nummer-eins-Hit in den Charts und führte sensationelle 25 Wochen die Hitliste an. Natürlich darf es auch in Hamburg nicht fehlen. Ebenso wie andere Klassiker wie „Old Pop in an Oak“ oder das gefühlvolle Liebeslied „Whish You Were Here“.

John Friedmann aus München und Florian Simbeck sind das Komikerduo Erkan und Stefan. 1995 erblickten die Kunstfiguren mit ihrer „Kanakcomedy“ das Licht der Medienwelt. Kurz darauf füllten sie bereits den renommierten Schlachthof in der bayerischen Hauptstadt. Der 2000 erschienene Film unter der Regie von Michael Herbig erlangte Kultstatus. Den hat ihre Show auf der Plattform Twitch ebenfalls. In Hamburg rappen sie in ihrer unverwechselbaren Kanak Sprak und sorgen für angespannte Lachmuskeln.

Klassischen 1990er-Jahre-Sound mit schnellen Beats bringt Nestor Alexander Haddaway in die Hansestadt. Im Gepäck hat er natürlich seinen Nummer-eins-Hit „What is Love“ aus dem Jahr 1993 mit, der die Hitlisten in 13 Ländern anführte und die Massen auch drei Jahrzehnte später das Tanzbein schwingen lässt – ebenso wie „Life“ oder „Who Do You Love“ oder „Rock My Heart“.

Raves und Clubbings werden geboren

In den 1990er-Jahren war die Geburtsstunde der Raves und Clubbings. Wie kein anderer prägte DJ Quicksilver diese Evolution des Nachtlebens mit. Sein Plattenladen „White Label Recors“ entwickelte sich in den 1990er-Jahren zum Anziehungspunkt für Raver und DJs. Am Plattenteller serviert er Remixes unter anderem von „Forever Young“ und eigene Produktionen wie „Bingo Bongo“, „Bellissima“, „Free“ und „Planet Love“, während die Temperaturen auf der Quecksilbersäule in der Horner Rennbahn steigen und das Publikum immer mehr in Stimmung kommt. Für heißen Eurodance-Club-Sound sorgt die deutsche Band „Masterboy“, die bereits 1989 von Tommy Schleh, Enrico Zabler und Beatrix Delgado gegründet wurde und 1994 den europaweiten Durchbruch mit „Feel the Heat oft he Night“ schaffte. Bei der „90s Super Show“ sorgen sie auch mit „Land of Dreaming“ oder „Is This the Love“ für tosenden Applaus. Für „Masterboy“ ist es ein Heimspiel: Ihre Erfolgsgeschichte nahm in Hamburg ihren Ausgang, wo auch Delgado herstammt. Mit dem Song „Love Message“ senden sie nicht nur jetzt eine Liebesbotschaft in die Welt aus. Aus den Einnahmen des Songs spendeten sie schon in den 1990er-Jahren für ein Hamburger Hospiz. Ebenfalls aus Deutschland kommt „Culture Beat“ und bringt einen der bekanntesten Songs der Dekade mit: „Mr. Vain“. Er belegte in elf europäischen Ländern den ersten Platz der Hitlisten und verkaufte sich weltweit über zehn Millionen Mal. Entsprechend frenetisch wird die Band von den Hamburger Fans begrüßt und bejubelt. Beste Dance-Beats performt die deutsch-belgische Gruppe „2 Unlimited“ und sorgt mit den Kultsongs „No Limit“, „Get Ready“ und „Twilight Zone“ für Partystimmung im Sonnenuntergang.

Blümchens erster Auftritt in Hamburg

Blümchen lässt den Festivaltag fulminant mit einer imposanten Show mit Konfettiregen und Pyroeffekten ausklingen. Für die Hamburgerin ist es ihr erster Auftritt in ihrer Heimatstadt seit ihrem Bühnencomeback. Ihren Fans präsentiert sie sich ganz in Pink und mit einem süßen Babybäuchlein, das sie aber nicht daran hindert, das mit 210 Beats pro Minute schnellste Lied des Tages anzustimmen und eine Hymne für „Verrückte Jungs“ zu singen. Seit 30 Jahren ist sie im Geschäft und war die erfolgreichste deutsche Solokünstlerin der 1990er-Jahre. In ihrer Heimatstadt huldigt sie mit „Nur geträumt“ der großen Hamburger Künstlerin Nena, die sie als Heldin bezeichnet. Liebe war sie schon im zarten Alter von 15 Jahren ein großes und inspirierendes Thema. Mit „Herz an Herz“, einem ihrer frühesten Lieder, macht sie den Fans eine Liebeserklärung und mit dem sentimentalen „Gib mir noch Zeit“ zeigt sich der Star von seiner gefühlvollen Seite.

„Lasst uns feiern und glücklich sein! Unser Leben passiert hier und heute!“, gibt Blümchen ihren Fans mit auf den Heimweg.

Wer es versäumt hat: Am letzten Augustwochenende gastieren die Stars der „90s Super Show“ in Gelsenkirchen und am ersten Septemberwochenende in Wien (Österreich). Tickets gibt es noch auf 90s-supershow.de

Über media.one

Seit fast 30 Jahren sind die Unternehmen der eventcom-Gruppe im Bereich Eventmarketing und Veranstaltungsmanagement erfolgreich. Heute gehören sie zu den größten bundesweit agierenden Veranstaltungsagenturen in Deutschland, die sich auf die Entwicklung, Vermarktung und Umsetzung öffentlicher Großevents spezialisiert haben. Die Produktionen reichen vom Clubevent über das klassische Incentive bis hin zum Festival mit vielen tausenden Besuchern. Mit mehr als 5.000 erfolgreich durchgeführten Veranstaltungen und über fünf Millionen Besuchern blickt media.one auf eine sehenswerte Bilanz der letzten Jahre zurück. Weitere Informationen auf eventcom.group

+++BILDMATERIAL+++

Das Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Weiteres Bild- und Informationsmaterial im Pressebereich auf leisurepr.de (Schluss

Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Stefanie Harnoncourt-Unverzagt

Tel.: +43 699 19141300

sharnoncourt@leisurepr.de

http://www.leisurepr.de