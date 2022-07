Arlberg Getränke strukturiert sich neu (clavis-Medieninformation, 14.7.2022)

Arlberg Getränke strukturiert sich neu

Geänderte Rahmenbedingungen und Anforderungen: Arlberg Getränke GmbH & Co KG verkleinert sich am Standort Stallehr – Lustenauer Tochterunternehmen TrinkFest GmbH wird gestärkt



Bludenz/Stallehr, 14.07.2022 – Das Traditionsunternehmen Arlberg Getränke war bislang als Hersteller und Lohnabfüller von alkoholfreien Getränken sowie als Handelspartner unter anderem für Handelsketten, Gastronomie und Hotellerie tätig, außerdem im Bereich Kaltgetränkeautomaten. Nun hat die Eigentümerfamilie Ganahl entschieden, ihren Betrieb an die Entwicklungen der vergangenen Jahre anzupassen.



Coronabedingte Umsatzrückgänge und der gleichzeitige massive Fachkräftemangel hatten die starke Position des Unternehmens als Lohnabfüller zunehmend beeinflusst. „Unsere Produktionsstätte ist für uns dadurch zu groß geworden“, resümiert Geschäftsführer Markus Ganahl. „Um uns für die Zukunft zu wappnen, müssen wir kleinere, flexible Strukturen schaffen.“



Produktion schließt – Eigenmarken bleiben am Markt

Dazu wird der Standort in Stallehr neu aufgestellt. „Die Produktion werden wir mit Ende August einstellen“, konkretisiert Ganahl. „Das eigene Getränkesortiment unter der Marke ‚Arlberg‘, bestehend aus Tafelwässern, Limonaden und Säften, werden wir fortführen und weiterentwickeln.“ Die Herstellung übernehme künftig ein Lohnabfüller. Die hauseigene Biermarke „Graf Anton“ bleibt ebenfalls erhalten. Auf die Geschäftsbereiche Getränkehandel und Kaltgetränkeautomaten haben die Veränderungen keine Auswirkungen.



Die Aktivitäten von TrinkFest, der in Lustenau ansässigen Tochterfirma mit Schwerpunkt Getränke-Belieferung, Automatenservice und Abholmarkt, sollen infolgedessen gestärkt werden. „Damit sind wir unseren Kundinnen und Kunden weiterhin ein verlässlicher Partner“, unterstreicht Ganahl.



Neue Aufgaben für Mitarbeitende

Wie der Geschäftsführer abschließend betont, soll es durch die Neustrukturierung keine Kündigungen geben: „Den Großteil unserer mitunter langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Produktion können wir anderweitig im Unternehmen einsetzen.“



