Falkensteiner Hotel & Spa Bad Leonfelden hostet die ÖSF Aufguss Masters 2022

Ready, Sweat, Go! Falkensteiner Hotel & Spa Bad Leonfelden hostet ÖSF Aufguss Masters 2022

Von 15. bis 17. Juli zeigen Österreichs Saunameister_innen ihre besten Show-Aufgüsse im Acquapura SPA des Falkensteiner Hotel & Spa Bad Leonfelden - und zwar in den Disziplinen Team und Einzel.

Das Österreichische Sauna Forum (ÖSF) ist die Interessensvertretung der Wellness- und Bäderbranche in Österreich. Die Aufguss Masters, im Rahmen derer der "heißeste" Showaufguss gekürt wird, gelten als Qualifikation für die Aufguss-Weltmeisterschaft 2022. Bei dem Wettbewerb sind den Teilnehmer_innen keine Grenzen gesetzt. Die Saunaaufgüsse werden mit Musik, Licht, Animation, Kostümen oder sogar Choreografien zu einem außergewöhnlichen Schwitz-Erlebnis. Im Fokus der Bewertungen stehen aber die Elemente des klassischen Aufgusses: Wasser/Eis, Wedeltechnik und Düfte. Den Teilnehmer_innen steht es frei, weitere kreative Komponenten und Effekte einzubauen.

Start der Meisterschaft ist am Freitag, den 15. Juli, um 12 Uhr. Im Stundentakt präsentieren die Teilnehmer_innen im Einzelbewerb oder im Team ihre Aufgüsse, die die Gäste nicht nur entspannen, sondern auch unterhalten werden. Die Sauna Masters dauern bis Samstagnachmittag an. Während der Wettbewerbe präsentieren außerdem Gastaufgießer_innen des ÖSF in den anderen Saunen ihre Aufgüsse. Im Rahmen eines eleganten Dinners im Restaurant Leone findet abschließend am Samstagabend die feierliche Preisverleihung statt.

Für alle, die die Wettbewerbe versäumt haben, oder noch einmal erleben wollen, werden am Sonntag in entspannter Atmosphäre alle Show-Aufgüsse in der Mühlensauna wiederholt.

Interessierte profitieren an diesem Wochenende von einem erhöhten Day Spa-Kontingent des Falkensteiner Hotel & Spa Bad Leonfelden. Mit einem Tagespass für den Acquapura SPA stehen den Gästen von 9.30 Uhr bis 21.00 Uhr die Nutzung aller Spa-Annehmlichkeiten zur Verfügung, inklusive reichhaltigem Frühstückserlebnis, Genuss.Jause am Nachmittag und einer großen Auswahl an Getränken während den Mahlzeiten. Für diejenigen, die erst nachmittags in den Wellnesstag starten wollen, gibt es das Angebot „Day Spa Light“ zu buchen. Dieses Paket beinhaltet dieselben Vorzüge, nur ohne Frühstück. Der Tagespass kostet 85 Euro, die Light-Variante 75 Euro.

Weitere Infos zu den Aufguss Masters im Falkensteiner Hotel & Spa Bad Leonfelden unter Sauna-Aufgussmeisterschaften | Hotel Bad Leonfelden (falkensteiner.com)

Über die Falkensteiner Gruppe:

Die FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG ist eines der führenden Tourismusunternehmen in privater Hand in sieben europäischen Ländern. Unter ihrem Dach vereint sie die Bereiche Falkensteiner Hotels & Residences mit derzeit 27 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels, 3 Appartement-Anlagen und einem Premium Campingplatz, die FMTG Development und den Tourismusberater Michaeler & Partner.

Rückfragen & Kontakt:

Alexandra Geyer

FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG

Head of PR & Public Affairs

Telefon: +43 664 9667194

E-mail: Alexandra.Geyer@falkensteiner.com

Website: www.falkensteiner.com