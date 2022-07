Der Urlaub beginnt auf der „Schlagerinsel“: Hildesheim startet mit bester Laune in den Sommer

Der Urlaub beginnt auf der „Schlagerinsel“: Hildesheim startet mit bester Laune in den Sommer In Niedersachsen beginnt der Sommer auf der „Schlagerinsel“. Die Top-Stars der deutschen Szene sorgten am Sonntag für eine fulminante Show mit viel Emotion.

Hildesheim (LCG) – Gleich zum Auftakt der „Schlagerinsel“ begeistert Veranstalter Denis Pfannmüller (media.one) die knapp 10.000 Schlagerfans mit einer Überraschung: Spontan packt Diana Burger die Koffer und tauscht die bayerische Landeshauptstadt gegen das Party-Mekka des Wochenendes, um den zweiten Tag des „Back 2 Live“-Festivals zu eröffnen. Sie startet mit ihrem Hit „Konfetti ins Leben“ in den Sonntagnachmittag. Mit viel Esprit und Charme heizt Anna-Maria Zimmermann dem Publikum bei sonnigen 31 Grad Celsius ein und macht eine noch bessere Figur als bei ihrem Auftritt bei „Deutschland sucht den Superstar“, wo sie 2006 schon die Herzen der Fans eroberte. Ihr dramatischer Helikopter-Unfall hält sie nicht von neuen musikalischen Höhenflügen ab und nimmt das Publikum auf eine lautstarke Reise durch ihr akustisches Wunderland mit. „Hinter uns liegt so eine traurige Ebbe und katastrophale Zeit. Es ist so schön, endlich wieder lachende Gesichter zu sehen“, jubelt Zimmermann. Eloy de Jong kann das Wiedersehen mit seinem Publikum auch kaum erwarten. Der ehemalige „Caught in the Act“-Star knüpft mit seiner Show nahtlos an seinen Erfolg an, den der gebürtige Niederländer mit seinem Solo-Album 2018 erzielte und Platz 1 der deutschen Albumcharts eroberte.

Stars zum Anfassen: Auch abseits der Bühne feiern die Schlagerikonen mit ihren Fans

Für Christin Stark ist die Bühne ihr natürliches Habitat. Schon im Alter von sechs Jahren lernte sie Ballett, bewies ihr Talent schon zu Schulzeiten in mehreren Bands. Mit den Songs, von denen viele ihr Mann Matthias Reim ihr auf den Leib schreibt, bringt sie die besonders liebe- und gefühlvolle Seite des Schlagers auf die Hildesheimer Bühne des „Back 2 Live“-Festivals und lässt niemand mit ihren Worten kalt, die voll von Hoffnung und Zuversicht sind. Wie fast alle Stars, genießt sie nachher das Bad in der Menge und nimmt sich bei unzähligen „Meet & Greets“ Zeit für ihre Fans und den persönlichen Kontakt, der in den letzten zwei Jahren viel zu kurz kam.

Auch der vielfach ausgezeichnete Vincent Gross, der sonntags normalerweise das „Das große Musikquiz“ in der ARD moderiert, gibt sich auf der „Schlagerinsel“ ein Stelldichein. In seiner Performance zeigt sich, dass der gebürtige Schweizer noch immer in Bestform ist: 13 Jahre Taekwondo, zwei schwarze Gürtel und ein Schweizer Meistertitel halten ihn in Bestform, die sich auch in seinen gekonnten Moves auf der Bühne zeigt. Mit seiner Version von „Joana“ bringt er ausgelassenes Partyfeeling auf den Hildesheimer Volksfestplatz und lässt die Menge mit ihm singen.

Große Freude über das Festival-Comeback

Seit über 30 Jahren fliegen ihr die Herzen der Fans zu und diese große Liebe gibt sie auf der Bühne unter anderem mit „Romeo und Julia“ zurück: Superstar Michelle beeindruckt nicht nur mit ihren eigenen Hits, sondern überrascht die „Schlagerinsel“-Community mit einem spontanen Duett mit Vincent Gross. Mit „Lebe laut“ stimmt auch Kerstin Ott ihre Hymne auf die Lebensfreude und das Leben ohne Einschränkungen durch die Pandemie an. Dass Bernhard Brink erst vor wenigen Wochen seinen 70. Geburtstag gefeiert hat, würde niemand glauben, wenn er Top-Hits wie „Von Nulll auf unsterblich“, „Du und ich“ oder „Brennendes Herz“ mit seiner markanten Stimme zum Besten gibt und damit von null auf hundert einen Sturm der Begeisterung entfacht.

„Wir machen uns die Welt wieder so, wie sie uns gefällt: wunderschön und bunt. Ich liebe es, das Lächeln der Menschen auf einem Festival endlich wieder zu sehen“, jubelt Superstar Beatrice Egli, die es sich nicht nehmen lässt, einer langjährigen Anhängerin zum Junggesellenabschied zu gratulieren und sie auf der Bühne hochleben zu lassen.

Beste Laune hat auch Legende Thomas Anders im Gepäck und meint: „Das Leben ist jetzt, das Leben ist wunderschön, das Leben ist einzigartig“. Seine Performance startet mit einem Medley seiner besten deutschsprachigen Hits. Natürlich dürfen auch seine phänomenalen Hits wie „You’re my heart, you’re my soul“ nicht fehlen, um den Festivaltag perfekt zu machen.

Den Ausklang des Festivals bestreitet Giovanni Zarrella, der mit seinem italienischen Charme Lust auf Sonne, Strand, Sand und Meer macht.

Über media.one

Seit fast 30 Jahren sind die Unternehmen der eventcom-Gruppe im Bereich Eventmarketing und Veranstaltungsmanagement erfolgreich. Heute gehören sie zu den größten bundesweit agierenden Veranstaltungsagenturen in Deutschland, die sich auf die Entwicklung, Vermarktung und Umsetzung öffentlicher Großevents spezialisiert haben. Die Produktionen reichen vom Clubevent über das klassische Incentive bis hin zum Festival mit vielen tausenden Besuchern. Mit mehr als 5.000 erfolgreich durchgeführten Veranstaltungen und über fünf Millionen Besuchern blickt media.one auf eine sehenswerte Bilanz der letzten Jahre zurück. Weitere Informationen auf eventcom.group



