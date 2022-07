Digitales Schüsselmanagement: Neuartige Lösung für BUWOG von ESSECCA

im Anhang finden Sie unseren Pressetext, in dem wir Sie darüber informieren, wie ESSECCA gemeinsam mit dem Wiener Startup Wowflow eine Lösung entwickelt hat, die den gesamten Prozess rund um das Handling von Schlüsseln in der Immobilienverwaltung digitalisiert, effizienter und sicherer macht.

Die Lösung wurde bereits bei der BUWOG Group implementiert. In einem hochkarätig besetzten kostenlosen Webinar am 18.7. stellen wir die neuartige Lösung anhand der BUWOG-Case-Study vor und diskutieren mit Vertreterinnen und Vertretern aus dem Immobilien- und Facility- Management über eine schlüssellose Zukunft in der Immobilienverwaltung.

Inhalte des Pressetextes im Überblick:

INNOVATIVE LÖSUNG : Digitale Verwaltung mechanischer Schlüssel

WEBINAR : Ist die Zukunft der Immobilienverwaltung digital und schlüssellos?

CASE STUDY : Digitales Schlüsselmanagement bei der BUWOG Group

ZUKUNFTSPERSPEKTIVE : Schrittweise Ablöse mechanischer Schlüssel

