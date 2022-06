Pressemitteilung: Neuaufstellung Geschäftsführung der Berger Logistik GmbH

P R E S S E M I T T E I L U N G

Neuaufstellung Geschäftsführung der Berger Logistik GmbH

Wörgl, 29. Juni 2022 – Neue Spitze bei der Berger Logistik GmbH: Erhard Stadler übernimmt zum 1. Juli 2022 die Geschäftsführung des Tiroler Transport- und Logistikunternehmens mit Sitz in Wörgl. Neben langjähriger Expertise und fundiertem Fachwissen im weltweiten Logistik- und Supply Chain Management bringt er breite internationale Management-Erfahrung für seine neue Rolle bei der Berger Logistik mit. Sein weitreichendes Know-how wird er künftig maßgeblich in die globale Expansionsstrategie einbringen, um den internationalen Wachstumskurs der Berger Logistik konsequent weiter voranzutreiben. Als Head of Global Supply Chain bleibt er auch weiterhin für die weltweiten Wertschöpfungs- und Lieferketten bei Red Bull verantwortlich.

Über Berger Logistik

Die Berger Logistik GmbH gehört zu den führenden Transport- und Logistikunternehmen in Österreich und ist Teil der internationalen Berger Gruppe mit Sitz in Wörgl (Tirol), die seit über 60 Jahren für Innovation und Qualität im Logistik- und Fahrzeugtechnikumfeld steht. An sechs Standorten in Zentraleuropa mit über 300 Mitarbeitenden unterstützt das Traditionsunternehmen Industrie und Handel mit maßgeschneiderten Logistikdienstleistungen im globalen Warenaustausch: im Landverkehr, in der weltweiten Luft- und Seefracht und in der Eventlogistik. Integrierte Dienstleistungen zwischen allen Verkehrsträgern ermöglichen ein breites Spektrum an Mehrwertdiensten. Als Spezialist für europäische Landverkehre auf Straße und Schiene verbindet Berger Logistik alle wichtigen Wirtschaftsregionen über ein dichtes Netz. Mit einem eigenen Fuhrpark aus BERGERecotrail® Aufliegern verfügt Berger Logistik nicht nur über eine der größten nutzlastoptimierten Flotten in Europa, sondern ist als Marktführer in diesem Segment auch Pionier für nachhaltige Logistik und innovative Supply-Chain-Lösungen. Weitere Informationen unter www.berger-logistik.com.

