Kopie: Kein Konzert in Russland, dafür aber in Hildesheim: Thomas Anders bei der „Schlagerinsel“

Kein Konzert in Russland, dafür aber in Hildesheim: Thomas Anders bei der „Schlagerinsel“ Giovanni Zarrella, Michelle, Beatrice Egli und Co. starten mit der „Schlagerinsel“ am 3. Juli 2022 in Hildesheim in einen erfolgreichen Festival-Sommer. Auch Thomas Anders ist bei dem Festival dabei. Vor Kurzem erst sagte der Musiker seine in Russland geplanten Konzerte ab.

Bilder zur Meldung in der Mediendatenbank

Hildesheim (LCG) – Mit ihren renommierten Hochschulen, zahlreichen Museen und der malerischen Innenstadt ist die niedersächsische Großstadt Hildesheim bereits seit jeher Kultur- und Veranstaltungsort – und wird am 3. Juli 2022 das exklusive „Schlagerinsel“-Festival beherbergen. Das auf dem Hildesheimer Volksplatz stattfindende Konzert wartet mit einer grandiosen Bühnenshow, kinderfreundlichen Alternativen sowie diversen Food- und Getränkestände für jeden Geschmack auf.

„Nach vielen Monaten der Einschränkungen freuen wir uns sehr, endlich wieder sicher und unter freiem Himmel feiern zu dürfen. Egal, ob im exklusiven VIP-Bereich, auf der Sitzplatz-Tribüne oder in der Kids-Area mit Hüpfburgen und Kinderanimation – die Schlagerinsel ist das perfekte Sommerfestival für die ganze Familie“, so media.one-Geschäftsführer Denis Pfannmüller.

Thomas Anders tritt nicht in Russland, dafür aber in Hildesheim auf

Neben dem erstklassigen Rahmenprogramm dürfen sich Schlager-Fans jedoch vor allem auf ein hochkarätiges Line-up der bekanntesten Schlagerstars des deutschsprachigen Raums freuen. Angeführt wird die Liste von Thomas Anders. Der ehemalige Partner von Poptitan Dieter Bohlen und „Modern Talking“-Star sagte zuletzt all seine Konzerte in Russland ab. Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine könne er die dort geplanten Auftritte nicht mit seinem eigenen Wertekompass verantworten, so der „Cheri Cheri Lady“-Interpret gegenüber der Berliner Zeitung. Ihm zufolge hätten die russischen Veranstalter das Ausmaß der Situation nicht wahrgenommen und die Absagen daher nur begrenzt verstanden – schließlich seien die Shows komplett ausgebucht gewesen. Weshalb der Schlagerstar die Bevölkerung nicht für den Konflikt verantwortlich mache, angesichts der politischen Lage jedoch lieber das Risiko eingehe, Fans zu vergraulen.

Alle Stars der „Schlagerinsel“ in Hildesheim

Im Gegensatz zu den russischen Veranstaltungen nicht abgesagt wird der Auftritt von Thomas Anders in Hildesheim. Gemeinsam mit dem Musiker auf der Bühne der niedersächsischen Großstadt zu sehen sein wird Schlagerqueen Michelle. Als eine der wohl renommiertesten Künstlerinnen ihres Genres gibt die Ex-Partnerin von Matthias Reim und ehemalige „Let’s Dance“-Kandidatin auf der „Schlagerinsel“ Hits wie „Nicht verdient“, „Idiot“ und „In 80 Küssen um die Welt“ zum Besten. Ebenfalls Teil des Line-ups sind DSDS-Star Anna-Maria Zimmermann und Ex-„Bro’Sis“-Star sowie Moderator Giovanni Zarrella.

Teil des Star-Aufgebots sind darüber hinaus Ex-„Caught In the Act“-Star Eloy de Jong, DSDS-Star Beatrice Egli und „Weisst Was Ich Mein“-Interpret Vincent Gross. Das Line-up abrundend werden darüber hinaus auch Bernhard Brink, Christin Stark und „Die immer lacht“-Sängerin Kerstin Ott in Hildesheim auftreten.

Das Line-up: Zehn Stunden Hitgarantie

14:00 – Sebastian von Mletzko

14:05 – Anna-Maria Zimmermann

14:35 – Eloy de Jong

15:10 – Christin Stark

15:45 – Vincent Gross

16:20 – Michelle

17:00 – Kerstin Ott

17:45 – Bernhard Brink

18:30 – Thomas Anders

19:15 – Beatrice Egli

20:15 – Giovanni Zarella

Die Running Order der Schlagerinsel ist vorbehaltlich etwaiger Verschiebungen aufgrund von Flugverspätungen etc. Resttickets für das Schlagerhighlight sind ab 29,80 Euro erhältlich – für Kinder bis zwölf Jahre ist der Eintritt frei. Noch verfügbare VIP-Tickets gibt es ab 199 Euro.

Die Anfahrt ist vor allem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu empfehlen, da es im unmittelbaren Umfeld des Veranstaltungsgeländes keine Parkmöglichkeiten gibt.

Mehr Informationen auf schlagerinsel.com

Noch mehr „Schlagerinsel“

Im Zuge der Eventreihe „Back 2 LIVE“ werden die Stars der „Schlagerinsel“ nach Hildesheim auch am 30. Juli in Hamburg und am 27. August 2022 in Oberhausen zu sehen sein. Am 3. September 2022 geben die Sänger ihr Programm überdies auf der Wiener Donauinsel zum Besten. Und auch für Freunde der 90er-Jahre hält „Back 2 LIVE“ etwas Besonderes bereit: am Tag vor der „Schlagerinsel“, dem 2. Juli 2022, ist Hildesheim zudem Gastgeber der „90s Super Show“.

Tickets für die „Schlagerinsel“ sind ab 14,80 Euro erhältlich – für Kinder bis zwölf Jahre ist der Eintritt kostenfrei. Plätze in der begehrten VIP-Lounge inklusive großer Terrasse, Buffet und Bar-Angebot gibt es jeweils ab 109 Euro.

Mehr Informationen auf schlagerinsel.com

Über media.one

Seit fast 30 Jahren sind die Unternehmen der eventcom-Gruppe im Bereich Eventmarketing und Veranstaltungsmanagement erfolgreich. Heute gehören sie zu den größten bundesweit agierenden Veranstaltungsagenturen in Deutschland, die sich auf die Entwicklung, Vermarktung und Umsetzung öffentlicher Großevents spezialisiert haben. Die Produktionen reichen vom Clubevent über das klassische Incentive bis hin zum Festival mit vielen tausenden Besuchern. Mit mehr als 5.000 erfolgreich durchgeführten Veranstaltungen und über fünf Millionen Besuchern blickt media.one auf eine sehenswerte Bilanz der letzten Jahre zurück. Weitere Informationen auf eventcom.group

+++BILDMATERIAL+++

Das Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Weiteres Bild- und Informationsmaterial im Pressebereich auf leisurepr.de (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Stefanie Harnoncourt-Unverzagt

Tel.: +43 699 19141300

sharnoncourt@leisurepr.de

http://www.leisurepr.de