Drees & Sommer und Madaster vertrauen bei Joint Venture mit Value One auf PHH Gründung und Einstieg der Value One in die Madaster Austria Madaster hat sich mit ihrem digitalen Materialpass bereits in mehreren europäischen Ländern auf dem Markt etabliert und kommt jetzt nach Österreich. Das PHH M&A Team unter der Leitung von Rainer Kaspar beriet die Drees & Sommer Gruppe und die Madaster Gruppe als Gesellschafter der Madaster Austria GmbH beim Einstieg und Gründung des Joint Venture mit der österreichischen Value One.

Drees & Sommer, Madaster und der österreichische Immobilienentwickler und -betreiber Value One gehen eine strategische Partnerschaft ein und werden fortan gemeinsam über die Madaster Austria GmbH auf dem heimischen Markt tätig werden. Der niederländische IT-Entwickler Madaster bietet mit seiner Plattform die Möglichkeit, die Wertstoffe und Materialien in Immobilien zu dokumentieren und so die Wiederverwertbarkeit nachhaltiger zu gestalten. Immobilienprojekte können dadurch einfacher die in der EU-Taxonomie Verordnung ab 2023 geforderten Nachhaltigkeitsziele umsetzen. Mit der Madaster Austria GmbH wird der digitale Materialpass nunmehr auch in Österreich starten. Madaster bringt dabei die technologische Plattform in die Madaster Austria ein, während Drees & Sommer und Value One die Vertriebskraft und das Netzwerk in der Immobilienbranche dem gemeinsamen Joint Venture Unternehmen als die ersten Impulsgeber („Kennedy’s“) zur Verfügung stellen werden. PHH Rechtsanwälte, die Drees & Sommer und Madaster bereits bei der Gründung der Madaster Austria GmbH beraten durfte, konnte nun auch den Einstieg der Value One in die Madaster Austria GmbH rechtlich begleiten.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Madaster eine Nachhaltigkeitsplattform für die Bau- und Immobilienbranche nach Österreich holen konnten und wünschen den Joint Venture Parteien einen erfolgreichen Start“, sagt PHH Partner Rainer Kaspar, der den Österreichstart federführend begleitet hat. Mit im PHH Transaktionsteam waren neben Rainer Kaspar (Partner) auch Matthias Fucik (Rechtsanwalt) und Johannes Metzler (Rechtsanwaltsanwärter). Value One wurde von Philipp Fibich (Inhouse Legal Counsel) betreut.

Über PHH Rechtsanwälte

PHH Rechtsanwälte ist eine der führenden Wirtschaftskanzleien Österreichs und national sowie international als solche mehrfach ausgezeichnet. Unsere insgesamt elf PHH-Partner und rund 80 Mitarbeiter arbeiten in Experten-Clustern, die von M&A über Prozessführung, Bank- und Finanzrecht, Steuerplanung bis hin zu Immobilienrecht reichen. Wir stehen für hochqualifizierte Rechtsberatung, Loyalität und kreative Lösungen. Mehr Infos unter www.phh.at

Über Value One

Value One mit Sitz in Wien entwickelt und betreibt außergewöhnliche Immobilien und Stadtquartiere, die Freude machen. In den drei Geschäftsbereichen Development, Operations und Digital Solutions arbeiten mehr als 200 Mitarbeiter an der Umsetzung von nachhaltigen Visionen. In den vergangenen 25 Jahren hat Value One herausragende Immobilien im Wert von rund zwei Milliarden Euro realisiert. Heute leben und arbeiten mehr als 15.000 Menschen in unseren Immobilien. Das Wiener Stadtentwicklungsgebiet Viertel Zwei und die Premium-Studenten-Apartments von MILESTONE in ganz Europa sind nur zwei Beispiele für die neuen Maßstäbe, die gesetzt werden. www.value-one.com

Über Madaster

Madaster betrachtet Rohstoffe als begrenzte Auflagen und Baumaterial als zyklisch wiederverwendbar. Damit Baumaterialien unbegrenzt zur Verfügung stehen, sorgt Madaster dafür, dass sie nachverfolgt und dokumentiert werden, damit sie wiederverwendet werden können und nicht zu einem immer größer werdenden Abfallberg werden. Madaster bietet die Möglichkeit der Material- und Gebäudedokumentation, ähnlich wie bei der Registrierung von Parzellierung und Eigentum. Die Madaster-Plattform ermöglicht es Immobilienbesitzern, einen Materialpass für ihre Gebäude zu erstellen, der Material-, Kreislaufund Finanzinformationen enthält, so dass einzelne Hausbesitzer, Unternehmen und Behörden einen besseren Einblick in die Verwaltung von Materialien in der bebauten Umgebung erhalten. Die Plattform und der Pass unterstützen gemeinsam die Wiederverwendung von Materialien durch intelligentes Design, das Abfall vermeidet. www.madaster.at

Über Drees & Sommer

Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen begleitet Drees & Sommer private und öffentliche Bauherren sowie Investoren seit über 50 Jahren in allen Fragen rund um Immobilien und Infrastruktur – analog und digital. Durch zukunftsweisende Beratung bietet das Unternehmen Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte an.

In interdisziplinären Teams unterstützen die rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an weltweit 46 Standorten, darunter auch einer in Wien, Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Alle Leistungen erbringt das partnergeführte Unternehmen unter der Prämisse, Ökonomie und Ökologie zu vereinen. Diese ganzheitliche Herangehensweise heißt bei Drees & Sommer „the blue way“. www.dreso.at

Photocredit

Die Verwendung für redaktionelle Zwecke ist kostenlos. Bitte beachten Sie das Copyright PHH Rechtsanwälte

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Katharina Scheyerer-Janda

Meinungsbild PR & Coaching

Telefon: +43 699 11882316

E-mail: office@meinungsbild.at