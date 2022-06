20 Jahre Frutura: Die steirische Erfolgsgeschichte feiert Geburtstag

Frutura Obst und Gemüse: Die steirische Erfolgsgeschichte feiert 20. Geburtstag

Frutura ist eine steirische Erfolgsgeschichte. Das Unternehmen lebt vor, dass sich ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit erfolgreich verbinden lassen. Als Produzent und größter Vermarkter von Obst und Gemüse Österreichs versorgt der Familienbetrieb aus Hartl mit fast 900 Mitarbeitern täglich 1,3 Millionen Haushalte bzw. 3 Millionen Konsumenten mit frischen Lebensmitteln. Am 27. Juni feiert Frutura ihr 20-jähriges Bestehen – mit einer klaren Mission für die Gegenwart und mutigen Visionen für die Zukunft.

"Wir leben zwar im Heute, aber für das Morgen."

Unter diesem Motto arbeiten die drei oststeirischen Landwirte Manfred Hohensinner, Franz Städtler und Johann Schwarzenhofer, die im Jahr 2002 die Frutura Obst & Gemüse Kompetenzzentrum GmbH gegründet haben. Ziel war es von Beginn an, die Menschen mit frischem Obst und Gemüse zu versorgen und dabei dem Schutz von Umwelt & Klima bei jeder Entscheidung oberste Priorität einzuräumen. Als Pionier einer enkerltauglichen und nachhaltigen Landwirtschaft setzt Frutura neue Maßstäbe bei der Produktion und Vermarktung von Obst und Gemüse.

Frutura-Eigentümer Manfred Hohensinner, Franz Städtler, Johann Schwarzenhofer: "Im Mittelpunkt unseres Handelns stehen die Menschen, die Natur und unsere Verantwortung gegenüber den kommenden Generationen. Wir produzieren gesunde Lebensmittel für eine ausgewogene Ernährung und gehen dabei sorgsam mit den Ressourcen der Natur um. Das klingt heute selbstverständlich, vor 20 Jahren mussten wir dafür viele Widerstände überwinden. Wir sind stolz darauf, dass sich Mut und steirische Sturheit ausgezahlt haben. Aus unserer Vision ist Wirklichkeit geworden und Frutura kann heute einen geschmackvollen Beitrag zur notwendigen gesellschaftlichen Veränderung leisten." Frutura-Geschäftsführerin Katrin Hohensinner: "Das Jubiläum 20 Jahre Frutura ist der perfekte Anlass, um unseren Firmengründern dafür zu danken, was sie geschaffen und möglich gemacht haben. Es ist aber auch der richtige Zeitpunkt, um uns gemeinsam bewusst zu machen, dass wir weiterhin Entschlossenheit, Innovationsgeist und Freude an außergewöhnlichen Herausforderungen brauchen, um uns als Unternehmen weiterentwickeln zu können. Denn der wirtschaftliche Erfolg ist ohne die Bereitschaft, neue Wege zu gehen, nur eine Momentaufnahme. Wir wollen die Welt jeden Tag ein bisschen besser machen. Das ist unsere Motivation."



Meilensteine in der Firmengeschichte von Frutura

2016: Eröffnung der Thermal Gemüsewelt in Bad Blumau

Der wichtigste Schritt in der Frutura-Firmengeschichte war die Eröffnung der Thermal Gemüsewelt in Bad Blumau. Durch die Nutzung des Thermalwassers zum Beheizen der Gewächshäuser und den völligen Verzicht auf fossile Energieträger im Regelbetrieb können rund 28.000 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden. Derzeit können auf 26 Hektar Gewächshausfläche und Tunnel bis zu 9.000 Tonnen Tomaten-, Paprika- und Gurkensorten und auch Radieschen und Melanzani in höchster Qualität geerntet werden – zu allen Jahreszeiten und vor allem klimaschonend. Hier wächst und gedeiht die (laut Konsumentenbefragung) geschmackvollste Tomate Österreichs: die Blumauer Tomate von Frutura.

2020: Logistikzentrum Hartl garantiert "neue Dimension der Frische"

Die Frische ist für die Konsumenten eines der wesentlichsten Kriterien bei Obst und Gemüse. Frutura und SPAR Österreich haben sich gemeinsam das Ziel gesetzt, die Lieferketten deutlich zu kürzen – mit dem Ausbau der Frische-Drehscheibe in Hartl ist genau das gelungen. Die Zeit von der Ernte bzw. Reifung bis ins Regal konnte teilweise um Tage reduziert werden. Um die Logistik dahinter zu perfektionieren, wurden alle SAP-Möglichkeiten vollständig ausgeschöpft. Das wichtigste dabei ist aber: Die Konsumenten dürfen sich seither über rekordverdächtig frisches Obst und Gemüse von Frutura in den SPAR Märkten in ganz Österreich freuen.

2021: Das Gesellschaftsprojekt "BioBienenApfel "startet

Neuen Lebensraum für Bienen schaffen und die Artenvielfalt schützen – das ist das Ziel des Gesellschaftsprojekts BioBienenApfel, das von Frutura-Eigentümer Manfred Hohensinner ins Leben gerufen wurde. Bereits im ersten Jahr sind mehr als 400 Hektar neue Blumenwiesen in Österreich gewachsen. Seit April 2022 gibt es das Projekt auch in Deutschland, im Mai 2022 wurde der BioBienenApfel in Rom Papst Franziskus persönlich präsentiert. Das Projekt wird als erste und bislang einzige private Initiative im Rahmen des Green Deals vom Europäischen Parlament offiziell unterstützt.

Prominente Botschafter des Projekts sind Sebastian Vettel (F1-Weltmeister), Lisa-Marie Schiffner (Content Creator), Andreas Gabalier (Volks-Rock’n’Roller), Othmar Karas (1. Vizepräsident des EU-Parlaments), Charlott Cordes (Top-Model), Dominic Thiem (Tennis-Profi), Carina Wenninger (Fußballerin FC Bayern), Andreas Döllerer (Star- und Haubenkoch), Mario Barth (Hollywood-Star-Tätowierer), Lizz Görgl (Doppel-Weltmeisterin Ski), Franco Foda (Fußballtrainer), Marco Rossi (NHL-Profi), Niklas Regner (Golf-Profi) und der Musiker Sting, der mit dem weltweit ersten BEE GOOD-Award ausgezeichnet wurde.

Partner in Deutschland bzw. Österreich sind unter anderem: DEKRA, Teekanne, Institut AllergoSan, AT&S, Universität Graz, Miele Österreich, e|motion group, Sport-Signage, ÖAMTC, SPAR Österreich, Wiener Städtische Versicherung

Weitere Höhepunkt in der Firmengeschichte von Frutura

2022: Eröffnung der neuen Frische-Drehscheibe in Vorchdorf

Am 15. Juni 2022 hat Frutura gemeinsam mit SPAR Österreich ein zukunftsweisendes Logistikzentrum für Obst und Gemüse in Vorchdorf (OÖ) eröffnet. Die neue Frische-Drehscheibe wurde auf Basis von innovativen technischen und ökologischen Normen errichtet und schafft neue Maßstäbe bei der garantierten und zeitnahen Versorgung der Menschen in Österreich mit frischen Lebensmitteln. Rund 20 Millionen Euro wurden in das Projekt investiert und damit 100 Arbeitsplätze geschaffen. Insgesamt sind 15.000 Quadratmeter Lager- und Kühlflächen entstanden.

2021: Aufforstungen in Österreich für den CO2-Ausgleich

Seit 2021 sorgen Frutura und der Privatforstbetrieb Franz Mayr-Melnhof-Saurau gemeinsam für eine grüne Zukunft in der Landwirtschaft. Um nachhaltige Klimaneutralität in Produktion & Vertrieb zu gewährleisten, werden dafür Nichtwaldflächen aufgeforstet und ökologisch vorbildlich mit standortsgeeigneten „Frutura-Bäumen“ bewirtschaftet – und das ausschließlich in Österreich.

Um die natürlichen Ressourcen bestmöglich zu schonen, hat Frutura auch ein nachhaltiges Umweltmanagement eingeführt und arbeitet auf Basis einer EMAS-Zertifizierung und nach der internationalen Norm ISO 14001.

2014: Willkommen im Frutura Kräuter-Paradies

Herrlich frische Kräuter sind auch ein Teil der "Frutura-Familie". Im steirischen Stainz bei Staden blühen und gedeihen sie auf 2,5 Hektar Freilandflächen und in modernsten Gewächshäusern. Dank bester Bedingungen und liebevoller Handarbeit wachsen hier pro Jahr rund 22.000 Kilogramm frische Kräuter und zusätzlich 800.000 Schalen Bio-Kresse.

2012: Ausbildung zum Obst- und Gemüse-Experten startet

Die Apfel-, Obst- & Gemüse-Akademie AOGA ist eine einzigartige, 2012 von Frutura gegründete Bildungseinrichtung, die zum „Diplomierten Obst und Gemüse Experten“ ausbildet und die Vielfalt von Obst und Gemüse zeigt. Ziel ist es, Wissen über die Herstellung, die Warenkunde, das Qualitätsmanagement und ein modernes Ernährungsbewusstsein zu vermitteln.

2011: Der Steiermark Genuss Apfel wird geboren

Der Steiermark Genuss Apfel und der Steiermark Genuss Apfel Premium dürfen stolz das Prädikat "geschmackvollster Apfel Österreichs“ tragen. Seit 2011 gibt es diese exklusive Marke. Um beste Qualität garantieren zu können, arbeitet Frutura mit verlässlichen Obstbauern aus der Oststeiermark zusammen, die in hunderten Arbeitsstunden dafür sorgen, dass der Apfel im Kreislauf der Natur wachsen kann. Verfügbare Sorten sind Gala, Elstar, Golden Delicious, Topaz, Breaeburn und Jonagold.

Die Firmen-Philosophie von Frutura: Innovationsbereitschaft & Verantwortungsbewusstsein

Im steirischen Familienbetrieb wird aktiv an einer guten Zukunft geforscht und gleichzeitig eine Kultur der Wertschätzung gepflegt – sowohl im respektvollen Umgang mit den Mitarbeitern als auch im schonenden Umgang mit den Ressourcen der Natur. Beispiele dafür:

Innovative Verpackungen mit Mehrwert

Ein Schwerpunkt der gelebten Nachhaltigkeit sind die Verpackungen. Als „first mover“ testet Frutura gemeinsam mit spezialisierten Maschinenbauern neue Methoden und führt erfolgreiche Entwicklungen im Echtbetrieb ein. Dank innovativer Technik sind zum Beispiel Bio-Äpfel oder Blumauer Spitzpaprika nicht mehr in Kunststofffolie eingepackt, sondern werden von einer Banderole aus Papier fest mit der Tasse verbunden. Aktuell hat Frutura "Product Ticketing" bei Verpackungen gestartet, um über gratis Eintrittskarten und spezielle Vergünstigungen das Einkaufen von nachhaltigen und regionalen Produkten zu fördern und damit einen völlig neuartigen Mehrwert für Kunden zu schaffen.

Familienfreundlicher Arbeitergeber

Frutura beschäftigt derzeit fast 900 Mitarbeiter, allein in den vergangenen drei Jahren sind 250 neue Jobs entstanden. Trotz des Wachstums ist es ein herzlicher Familienbetrieb geblieben, der als "familienfreundlicher Arbeitgeber" zertifiziert ist und dafür sorgt, dass die richtige Balance zwischen Beruf und Privatleben gefunden werden kann. Darüber hinaus werden zahlreiche individuelle Programme angeboten, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre fachlichen, sozialen oder wirtschaftlichen Kompetenzen weiterentwickeln können – natürlich kostenlos.

Humusboden-Initiative

Humus ist die Grundlage der Bodenfruchtbarkeit und kann riesige Mengen an CO2 speichern. Der Aufbau von 0,1 % Humus pro Hektar entspricht einer Bindung von 3 bis 6 Tonnen CO2. Derzeit werden oder wurden rund 70 Hektar von landwirtschaftlichen Partnerbetrieben des Frutura Obst & Gemüse Kompetenzzentrums erfolgreich auf Humus umgestellt. Ziel ist es, den Konsumenten viele Produkte aus einer nachweislich nachhaltigen Humusproduktion anbieten zu können. Aktuell werden Chinakohl, Salat und Tomaten unter einer Frutura-Humusmarke verkauft.

Effiziente Logistik

Auch beim modernen Fuhrpark ist die Schonung der Umwelt und eine maximale Wirtschaftlichkeit ein Maßstab für die Frutura Unternehmensgruppe. Alle Lkw entsprechen der Abgasnorm Euro 6, außerdem können durch eine optimierte Routenplanung in der Disposition die Leerfahrten auf ein Minimum reduziert werden. Das Mehrwegkisten-Poolsystem sorgt dafür, dass auch die Rückfahrten im beladenen Zustand möglich sind.



