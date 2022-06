AIRA Development Group Sommerfest

Der Wiener Immoblienentwickler AIRA Development Group lud nach zweijähriger Pause zum diesjährigen Sommerfest ins Motto am Fluss in die Wiener Innenstadt.

Wien, 22. Juni 2022 – Tolle Stimmung und rund 80 Gäste beim traditionellen Sommerfest der AIRA Development Group. Das Wiener Immobilienunternehmen AIRA Development Group lud nach zweijähriger coronabedingter Zwangspause zum jährlichen Sommerfest ins Motto am Fluss in die Wiener Innenstadt. In entspannter und ausgelassener Atmosphäre tauschten sich Freunde, Geschäftspartner und Wegbegleiter zu den aktuellen Trends und Themen der Branche aus und genossen einen Abend voller Überraschungen. Ein besonderes Highlight des Abends war die Show von Magier und Mentalist Marco Miele. Er verzauberte die Gäste auf eine unglaubliche Art und Weise.

Die beiden Gesellschafter der AIRA, Roman Ascherov und Arthur Iliyav, begrüßten unter anderem Günther Lederhaas (Geschäftsführer GRANIT), Dr. Julia Fritz (Partner PHH Rechtsanwälte), Arch. DI Andreas Hawlik & Arch. DI Evgeni Gerginski (beide HAWLIK GERGINSKI Architekten), Mag. Hans-Peter Burgstaller (Raiffeisen Regnionalbank), Nadja Hafez & Christian Zehetner, MSc (ADEQAT Investment Services), Ing. Werner Muttenthaler (Auböck Bau), MMag. Erwin Widerhofer (ENGINDENIZ RW) und Dr. DI Arch. Daniel Hora (megatabs Architekten).

„Es ist ein wunderschönes Gefühl, dass auch dieses Jahr wieder so viele Geschäftspartner und Freunde unserer Einladung gefolgt sind.“, Roman Ascherov, geschäftsführender Gesellschafter und Gastgeber.

