Altstadtverband Salzburg - Flanierfestival Linzer Gasse

Beim VIELKLANG-Festival am 24. und 25. Juni wird die Linzer Gasse zur musikalischen Wohlfühlzone.

Flanierfestival Linzer Gasse

Am 24. und 25. Juni 2022 verwandelt VIELKLANG historische Standorte in und um die Linzer Gasse zu mobilen Spielstätten.

Am Freitag, 24. Juni ab 14 bis 21 Uhr und Samstag, 25. Juni ab 11 bis 21 Uhr wird in der Linzer Gasse gefeiert! Das originelle Flanierfestival VIELKLANG bespielt dieses Mal die Straßen, Gassen und Plätze der rechten Altstadt mit Klängen aus Klassik, Pop&Rock, Brass, Jazz, Swing, Dixie und klassischer sowie neuer Volksmusik. Der Altstadtverband Salzburg lädt gemeinsam mit den Handels- und Gastronomiebetrieben die Einheimischen und Stadtbesucher:innen zum gemütlichen Bummeln, Shoppen und Verweilen in den angrenzenden Gast- und Schanigärten ein. Einige Geschäfte und Lokale bieten VIELKLANG-Spezials an den zwei Veranstaltungstagen an. Die akustischen Live Musik-Darbietungen an acht fixen und zahlreichen mobilen Spielstätten sorgen für gute Stimmung und verwandelt die rechte Altstadt zu einer Wohlfühlzone mit Loungecharakter.

